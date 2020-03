ESSILORLUXOTTICA :, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du mardi 3 mars 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+4,89% à 127,65 euro)Le titre du spécialiste de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil grimpe au lendemain de la démission de sa co-directrice financière et de la prochaine nomination de son/sa remplaçant(e).