ESSILORLUXOTTICA : s'attend à un deuxième trimestre plus difficile avant un rattrapage

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 3,784 milliards d'euros, en baisse de 10,1 % (- 10,9 % à taux de change constants). Pour le spécialiste franco-italien de l'optique, cette performance témoigne d'une bonne résistance dans le contexte d'une crise mondiale sans précédent. Le groupe a indiqué que son chiffre d'affaires avait continué à se dégrader en avril. Pour autant, il table sur un rattrapage de la demande lorsque la crise s'estompera, faisant du secteur de l'optique l'une des premières catégories indispensables à redémarrer.Ainsi précise-t-il, les ventes en ligne ont accéléré depuis le mois de mars, au cours duquel elles ont représenté 7 % du chiffre d'affaires contre 5 % pour l'ensemble du trimestre, et elles ont poursuivi cette dynamique plus encore en avril.Dans les premiers pays à sortir du confinement, les ventes de produits de prescription ont repris de l'élan depuis la fin du mois de mars.En Chine, les ventes domestiques de verres de prescription sont à nouveau en croissance annuelle depuis fin avril, alors même que le chiffre d'affaires total était toujours en baisse.Comme annoncé le 27 mars, les perspectives du groupe pour 2020, publiées initialement le 6 mars, ne sont plus valables.A l'heure actuelle, EssilorLuxottica n'a pas suffisamment de visibilité pour évaluer l'ampleur de l'impact du Covid-19, du fait de la volatilité de la situation.Le groupe s'attend néanmoins à ce que le chiffre d'affaires et la rentabilité soient encore négativement impactés par la crise au deuxième trimestre, et ceci dans des proportions plus fortes qu'au premier trimestre.