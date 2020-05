ESSILORLUXOTTICA : table sur un rattrapage de la demande lorsque la crise s'estompera

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica (+1,73% à 108,85 euros) est en hausse après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020. Il juge que ce dernier a bien résisté dans le contexte de la crise actuelle. Le lunetier a divulgué des revenus en décroissance de 10,9% (à taux de change constants) à 3,784 milliards d'euros. Le groupe a indiqué que son chiffre d'affaires avait continué à se dégrader en avril et qu'il s'attend à un deuxième trimestre plus difficile. Pour autant, il table sur un rattrapage de la demande lorsque la crise s'estompera.Le groupe ajoute que, comme annoncé le 27 mars, les perspectives du groupe pour 2020, publiées initialement le 6 mars, ne sont plus valables. A l'heure actuelle, la société n'a pas suffisamment de visibilité pour évaluer l'ampleur de l'impact du Covid-19, du fait de la volatilité de la situation.Jefferies souligne que les fermetures d'établissements en Europe et en Amérique feront inévitablement davantage de '' ravages '' au deuxième trimestre. Il ajoute que le fait que le spécialiste franco-italien de l'optique ne soit pas en mesure de donner d'indications pour son exercice 2020 n'est pas surprenant au vu du manque de visibilité à ce stade de la pandémie. L'analyste anticipe un Ebit d'environ 1,2 milliard d'euros pour 2020, nettement inférieur au consensus de 1,7 milliard.L'Ebit de l'exercice 2021 est, en revanche, attendu en ligne avec le consensus à 2,8 milliards d'euros. Le broker a réitéré sa recommandation à Conserver et son objectif de cours de 110 euros sur le titre.Concernant le dividende, EssilorLuxottica indique que son conseil d'administration réévaluera l'état de l'activité au second semestre ainsi que l'efficacité de toutes les mesures prises face à l'épidémie de Covid-19. Il ajoute que si la reprise s'avère suffisamment solide, le Conseil d'administration pourrait proposer le paiement d'un dividende exceptionnel avant la fin de l'année.L'entreprise précise que les ventes en ligne ont accéléré depuis le mois de mars, au cours duquel elles ont représenté 7 % du chiffre d'affaires contre 5 % pour l'ensemble du trimestre, et elles ont poursuivi cette dynamique plus encore en avril.La société ajoute que dans les premiers pays à sortir du confinement, les ventes de produits de prescription ont repris de l'élan depuis la fin du mois de mars. Notamment en Chine où les ventes domestiques de verres de prescription sont à nouveau en croissance annuelle depuis fin avril, alors même que le chiffre d'affaires total était toujours en baisse.“ Alors même que nous adaptons l'organisation pour les mois à venir, les premières expériences des pays en déconfinement sont encourageantes. Le réseau digital que nous nous sommes appliqués à mettre en place pour connecter plus de 400 000 magasins d'optique et de laboratoires apporte désormais un soutien décisif à nos clients et constitue un point d'accès essentiel pour tous les consommateurs dans cette période difficile ” ont déclaré Francesco Milleri, directeur général et vice- président de Luxottica, et Paul du Saillant, directeur général d'Essilor.