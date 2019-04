ESSILORLUXOTTICA : un nouveau Directeur Général d'ici fin 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Comité des Nominations et Rémunérations d’EssilorLuxottica a mandaté deux cabinets de conseil en recrutement pour l’assister dans la recherche de candidats pour la fonction de Directeur Général d’ici la fin de l’année 2020. En vertu des accords existants, la candidature du futur Directeur Général sera soumise au Conseil d’Administration d’EssilorLuxottica, après proposition conjointe du Président-Directeur Général et du Vice-Président-Directeur Général Délégué."Le candidat sélectionné devra dans un premier temps être nommé Directeur-Général Délégué. Il sera chargé de coordonner les activités d'EssilorLuxottica en tant que holding, et d'assister le Président- Directeur Général et le Vice-Président-Directeur Général Délégué dans leurs efforts pour faciliter l'intégration d'Essilor et de Luxottica", précise le groupe.Par ailleurs, ses pouvoirs devront être définis par le Conseil d'Administration sur la base de la recommandation conjointe du Président-Directeur Général et du Vice-Président- Directeur Général Délégué.En parallèle, les sociétés opérationnelles Essilor et Luxottica restent deux entités juridiques distinctes, leurs Directeurs Généraux conservant, avec l'appui de leurs équipes dirigeantes respectives, la gestion autonome de leurs propres opérations, à certaines exceptions près.