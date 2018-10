Essilor: Chiffre d'affaires inférieur aux attentes, objectif confirmé

Le groupe français, qui a finalisé son rapprochement avec l'italien Luxottica le 1er octobre, fait état dans un communiqué d'un chiffre d'affaires de 1,811 milliard d'euros, en hausse de 4,4%.

Les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 1,98 milliard d'euros.

Le nouveau groupe, rebaptisé EssilorLuxottica, précise qu'il maintient ses objectifs annuels pour Essilor, notamment une croissance organique d'environ 4%.

De son côté, Luxottica, qui a également confirmé ses prévisions pour 2018, a fait état de ventes en hausse de 2,9% au troisième trimestre à 2,22 milliards d'euros, Ray-Ban.com ayant constitué le principal moteur de ses activités en ligne.

Le rapprochement entre Luxottica, qui contrôle des marques telles que Ray-Ban et Oakley, et Essilor, qui vend des lentilles sous la marque Varilux, vise à tirer parti de la forte demande de lunettes de vue et de lunettes de soleil en raison du vieillissement de la population.

EssilorLuxottica publiera des résultats totalement intégrés à partir de l'année prochaine.

(Matthias Blamont, Cyril Altmeyer et Catherine Mallebay pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ESSILORLUXOTTICA -0.81% 116.25 -0.44% LUXOTTICA GROUP -0.97% 53.36 2.68%