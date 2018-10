Essilor: ventes en hausse de 4,4% au 3e trimestre, objectifs annuels maintenus

Paris (awp/afp) - Essilor a publié lundi un chiffre d'affaires meilleur que prévu au troisième trimestre, grâce selon lui à "une très bonne performance" de l'Asie, du commerce en ligne et de sa division de verres solaires notamment, et a confirmé ses objectifs annuels.

Le géant mondial des verres ophtalmiques ayant finalisé sa fusion avec l'italien Luxottica le 1er octobre, les deux groupes publiaient séparément lundi leurs ventes pour le troisième trimestre, courant du 1er juillet au 30 septembre.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Essilor s'est élevé à 1,81 milliard d'euros, en hausse de 4,4% ou de 5% en base homogène (à taux de change et périmètre constants).

Ce résultat est supérieur aux attentes du consensus d'analystes Factset, qui s'attendait à des ventes à hauteur de 1,79 milliard d'euros.

Sa principale division, Verres et matériel optique, a enregistré une "performance robuste", tirée par son activité dans les marchés émergents, a précisé le groupe dans un communiqué, expliquant avoir aussi profité du dynamisme de ses ventes en ligne et de sa division de verres solaires (Sunglasses and Readers), laquelle a progressé de 13,6%.

Ses objectifs annuels, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires en base homogène autour de 4% et une marge d'exploitation supérieure ou égale à 18,3% de ses ventes, ont été maintenus.

Ces objectifs concernent uniquement le périmètre Essilor avant la fusion avec Luxottica, est-il rappelé dans le communiqué.

Cumulées sur les neuf premiers mois de 2018, les ventes d'Essilor ont dépassé 5,5 milliards d'euros, soit un recul de 1% en données publiés, en raison d'un fort effet de change négatif (-5,8%).

Cependant en base homogène, ses ventes depuis le début de l'année s'inscrivent en hausse de 4,3%, dans les clous de l'objectif annuel.

Du côté de Luxottica, les ventes au troisième trimestre ont totalisé 2,21 milliards d'euros, en hausse de 2,9% sur un an, ou de 3,5% à devises constantes, un chiffre conforme aux attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel du géant italien des montures haut de gamme a été tiré par sa division de ventes au détail (+4,9% en données publiées), tandis que l'activité de sa division de ventes en gros a reculé de 1% sur la période, toujours en données publiées.

Luxottica a lui aussi confirmé ses propres perspectives pour 2018, dont une croissance de ses ventes annuelles d'environ 2% à taux de change constants.

afp/rp