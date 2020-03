EssilorLuxottica : BPA ajusté proche du consensus en 2019

06/03/2020 | 07:52

EssilorLuxottica publie un résultat net part du groupe ajusté de 1.938 millions d'euros au titre de 2019, en croissance de 4,8% à taux de change constants. A 4,46 euros par action, le BPA ajusté ne se montre inférieur que d'un cent au consensus.



La marge opérationnelle ajustée du géant franco-italien de l'optique s'est maintenue stable à 16,2%, pour un chiffre d'affaires qui a augmenté de 7,4% par rapport au pro forma 2018 (+4,4% à taux de change constants), à 17,39 milliards d'euros.



Le conseil d'administration recommandera à l'assemblée générale du 15 mai un dividende de 2,23 euros par action avec option de paiement en numéraire ou en actions nouvellement émises. Sa mise en paiement (ou l'émission d'actions nouvelles) interviendra le 15 juin.



En supposant que l'épidémie de COVID-19 se résorbe dans les prochains mois, et hors impact de GrandVision, EssilorLuxottica s'attend à taux de change constants, à une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5% et du résultat net ajusté de 0,7 à 1,2 fois celle du chiffre d'affaires.



