EssilorLuxottica : Bruxelles a communiqué ses griefs à EssilorLuxottica sur le rachat de GrandVision

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a prévenu le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica de ses inquiétudes concernant son projet de rachat de GrandVision, a rapporté mardi soir le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Selon le média britannique, Bruxelles a adressé au groupe une communication de griefs ("charged sheet") au sujet cette transaction détaillant ses préoccupations sur les conséquences potentielles de cette opération.

La Commission européenne redouterait que ce rachat aboutisse à une réduction de la concurrence sur le marché de gros pour les lunettes et les lentilles ainsi que sur le marché de détail des produits d'optiques. EssilorLuxottica doit répondre aux inquiétudes exprimées par la Commission d'ici à la fin du mois et pourra rencontrer les régulateurs pour défendre cette acquisition, a ajouté le Financial Times.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de la Commission européenne et d'EssilorLuxottica n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter ces informations.

La Commission européenne a ouvert en février une enquête approfondie sur le rachat de GrandVision par EssilorLuxottica et se donne pour l'heure jusqu'au 13 août pour rendre son verdict sur cette opération.

EssilorLuxottica avait annoncé à la fin juillet son intention d'acquérir 76,72% du capital de GrandVision auprès de HAL, son actionnaire majoritaire. Le groupe franco-italien entend ensuite lancer une offre publique d'achat sur le solde du capital au prix de 28 euros par action. Ce prix valorise la société à environ 7,2 milliards d'euros.

Le groupe s'était par ailleurs engagé à relever le prix de son offre de 1,5% si l'acquisition n'était pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de cette annonce.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Site Internet: https://www.ft.com/content/070922a3-dcb7-4216-bd3c-987bb9b8e0f1

