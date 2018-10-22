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ESSILORLUXOTTICA (EL)
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EssilorLuxottica : CA T3 +4,4%

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22/10/2018 | 17:46

22 octobre (Reuters) - EssilorLuxottica:

* C.A. 1.811 MILLIONS D'EUROS AU T3, EN PROGRESSION DE 4,4%

* ESSILORLUXOTTICA-LES OBJECTIFS ANNUELS COMMUNIQUÉS PAR ESSILOR EN DÉBUT D'EXERCICE NE SONT PAS TRANSPOSABLES À ESSILORLUXOTTICA

* ESSILORLUXOTTICA-LES OBJECTIFS DE CROISSANCE AUTOUR DE 4% ET UNE CONTRIBUTION DE L'ACTIVITÉ SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 18,3% CONTINUENT DE S'APPLIQUER AUX ACTIVITÉS D'ESSILOR DANS SON PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU 30 SEPTEMBRE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2018 7 453 M
EBIT 2018 1 265 M
Résultat net 2018 827 M
Dette 2018 1 223 M
Rendement 2018 1,35%
PER 2018 31,96
PER 2019 27,13
VE / CA 2018 5,81x
VE / CA 2019 5,38x
Capitalisation 42 056 M
Graphique ESSILORLUXOTTICA
Durée : Période :
EssilorLuxottica : Graphique analyse technique EssilorLuxottica | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ESSILORLUXOTTICA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 127 €
Ecart / Objectif Moyen 8,3%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Hubert Sagnières Chairman & Chief Executive Officer
Laurent Vacherot President, Co-COO & Non-Independent Director
Paul du Saillant Co-Chief Operating Officer
Jean Carrier-Guillomet Co-Chief Operating Officer
Hilary Halper Chief Financial Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ESSILORLUXOTTICA-0.44%47 680
THE COOPER COMPANIES16.12%12 684
OVCTEK CHINA INC--.--%1 049
MENICON CO LTD-20.40%838
INTEROJO CO. LTD.--.--%252
LIGHTPATH TECHNOLOGIES, INC.-21.17%48
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