EssilorLuxottica : CA T3 +4,4%

22 octobre (Reuters) - EssilorLuxottica:
* C.A. 1.811 MILLIONS D'EUROS AU T3, EN PROGRESSION DE
4,4%
* ESSILORLUXOTTICA-LES OBJECTIFS ANNUELS COMMUNIQUÉS PAR
ESSILOR
EN DÉBUT D'EXERCICE NE SONT PAS TRANSPOSABLES À ESSILORLUXOTTICA
* ESSILORLUXOTTICA-LES OBJECTIFS DE CROISSANCE AUTOUR DE 4%
ET
UNE CONTRIBUTION DE L'ACTIVITÉ SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 18,3%
CONTINUENT DE S'APPLIQUER AUX ACTIVITÉS D'ESSILOR DANS SON
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU 30 SEPTEMBRE
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(Rédaction de Paris)