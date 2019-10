EssilorLuxottica : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019. Poursuite de l'accélération des ventes

*Comme annoncé par EssilorLuxottica le 13 mai 2019, Leonardo Del Vecchio (Président Directeur Général d'EssilorLuxottica) et Hubert Sagnières (Vice-Président Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica) ont délégué à Francesco Milleri (Vice-Président et Directeur Général de Luxottica) et Laurent Vacherot (Directeur Général d'Essilor International) la responsabilité de développer et de mettre en place la stratégie et le processus d'intégration d'EssilorLuxottica.

«L'amélioration continue de notre performance valide notre stratégie de croissance ainsi que nos investissements dans l'innovation produits, la digitalisation, les pays à forte croissance et les talents. Cette accélération démontre notre capacité à mettre en œuvre notre plan de marche et à réaliser nos synergies de chiffre d'affaires et de coûts» ont déclaré Francesco Milleri et Laurent Vacherot*, «Sur cette base, nous poursuivons nos efforts pour transformer l'industrie et éliminer la mauvaise vision dans le monde».

Accélération des ventes grâce aux divisions Verres et matériel optique, Vente au détail et au commerce électronique

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4 310 millions d'euros, en croissance de 5,2 % à taux de change constants2, soit un niveau supérieur à l'objectif de croissance de 3,5 % à

5.0 %. Cette accélération par rapport aux premier et deuxième trimestres (+ 3,7 % et + 4,1 % respectivement) a principalement été réalisée par les divisions Verres et matériel optique et Vente au détail.

La division Verres et matériel optique a réalisé un chiffre d'affaires de 1 713 million d'euros en hausse de 9,9 % (+ 7,0 % à taux de change constants2 et + 6,2 % en base homogène3). Ce résultat a été généré par les nouveaux produits, les ventes par internet et les pays à forte croissance4. Le lancement bien accueilli de Transitions® Signature® GEN 8TM aux États-Unis a participé à l'amélioration du taux de croissance. L'activité Instruments a également contribué à la bonne performance de la division grâce au nouveau Visioffice®X, outil de personnalisation des verres pour les opticiens et au réfracteur Vision-R™800 qui permet de réaliser un examen de la vue plus rapide et plus précis car prenant en compte des intervalles d'un centième de dioptrie.

Les activités e-commerce ont poursuivi leur croissance à deux chiffres, tirée par les offres de prescription et les lentilles de contact.

La division Sunglasses & Readers a réalisé un chiffre d'affaires de 187 millions d'euros en hausse de 13,6 % (+ 8,9 % à taux de change constants2 et + 8,8 % en base homogène3). Ce troisième trimestre a enregistré une très forte croissance de Xiamen Yarui Optical (Bolon™) en Chine, provenant essentiellement du succès des montures optiques qui représentent maintenant plus de 40 % du chiffre d'affaires de la marque, ainsi que de bons résultats à l'international. Aux États-Unis, les ventes au consommateur sont restées bien orientées durant l'été, participant ainsi à une bonne performance tant de FGX International que de Costa. Les ventes par internet en Chine et aux États-Unis sont restées dynamiques.

La division Équipements a réalisé une croissance de 21,2 % de son chiffre d'affaires à 53 millions d'euros (+ 18,1 % à taux de change constants2 et + 19,6 % en base homogène3) suite à la livraison, au troisième trimestre, de nombreuses commandes initialement prévues au premier semestre. Cette bonne performance a été le fruit de ventes élevées en Asie et en Amérique latine, tandis que l'activité a marqué le pas en Amérique du Nord. Les ventes de machines de surfaçage de nouvelle génération ont conservé leur dynamisme tandis que les machines de traitement de surface ont connu un regain d'activité. Le carnet de commandes a fini le trimestre à un niveau plus modéré.

Au troisième trimestre, les activités de Commerce de gros ont affiché une hausse du chiffre d'affaires de 4,4 % à 749 millions d'euros (+ 1,6 % à taux de change constants2), portée par toutes les régions à l'exception de l'Asie-Pacifique. En Amérique du Nord, les résultats ont été bons avec les magasins indépendants, les grands magasins et les canaux de vente par internet non propriétaires. Les ventes en Europe ont été tirées par la plupart des grands marchés ainsi que par la croissance de STARS. L'Amérique latine a bénéficié d'une activité toujours solide au Brésil. En Asie, le commerce de gros a été freiné par la baisse des flux de voyageurs en provenance de Chine, l'instabilité politique à Hong Kong et des conditions climatiques défavorables au Japon.

La division Vente au détail est en croissance de 7,8 % à 1 608 millions d'euros (+ 4,2 % à taux de change constants2), avec des ventes à magasins comparables5 en hausse de 1 % au troisième trimestre. Les ventes ont progressé grâce à une bonne performance en Amérique du Nord, région qui a bénéficié, d'une part, du retour à la croissance de Sunglass Hut et, d'autre part, de la croissance à deux chiffres de Target Optical et de la robustesse de l'activité d'assurance. Les résultats ont confirmé la solidité de l'activité en Australie et en Nouvelle-Zélande, en Europe (notamment les enseignes Salmoiraghi & Viganò et Sunglass Hut), au Brésil (Sunglass Hut) et chez GMO. Les plateformes e-

