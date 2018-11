EssilorLuxottica - Communiqué : Assemblée Générale Mixte EssilorLuxottica 2018

Assemblée Générale Mixte EssilorLuxottica 2018

Charenton-le-Pont (29 novembre 2018 - 20:00) - EssilorLuxottica a tenu aujourd'hui sa première Assemblée Générale Mixte à l'Espace Grande Arche à La Défense, présidée par Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général, et Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

Les actionnaires d'EssilorLuxottica ont approuvé les 10 résolutions suivantes :

Résolutions à caractère ordinaire

Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux Augmentation de l'enveloppe des jetons de présence Ratification de la cooptation de Mme Sabrina Pucci en qualité d'administratrice en remplacement de Mme Rafaella Mazzoli Autorisation à donner au Conseil pour procéder au rachat par la Société de ses propres actions



Résolutions à caractère extraordinaire

Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription (dans la limite de 0,5 % du capital social) Autorisation à donner au Conseil d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes (dites actions de performance) Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des stock-options conférant le droit d'acquérir des actions existantes soumises à des conditions de performance (options d'achat d'actions) Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes au profit de certains salariés du groupe Luxottica, en remplacement du plan de rétention en numéraire consenti par Luxottica Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica: "C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir aujourd'hui la première assemblée générale d'EssilorLuxottica. J'endosse ce rôle, conscient de la grande responsabilité qui m'est confiée, avec la volonté d'être un point de référence pour l'ensemble des actionnaires de notre nouveau groupe, de générer de la croissance, des synergies et de créer de la valeur pour tous. A partir de maintenant, le processus d'intégration mettra l'accent sur la recherche de simplicité et la vitesse d'exécution, en nous concentrant sur les domaines d'excellence respectifs des deux sociétés du Groupe, les montures pour Luxottica et les verres pour Essilor».

Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica, a déclaré, "Avec cette première assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui, nous continuons à doter EssilorLuxottica de fondations solides. Je suis très heureux que l'entreprise ait obtenu le soutien des actionnaires pour poursuivre le développement de l'actionnariat salarié dans le Groupe. L'engagement des salariés a toujours été un des fondements d'Essilor et je suis fier que nos actionnaires le reconnaissent comme une composante clé de la nouvelle entité. Le Groupe est maintenant dans une position unique pour réaliser sa mission et saisir pleinement les opportunités de croissance d'un marché très dynamique."

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créé en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.

Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2017, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d'affaires consolidé pro-forma de 16 milliards d'euros environ.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Relations Invesseurs EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilor-luxottica.com



Communication Corporate EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: media@essilor-luxottica.com

