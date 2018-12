EssilorLuxottica : Delfin Sàrl passe sous le tiers du capital

10/12/2018 | 15:20

Delfin Sàrl, société contrôlée par Leonardo Del Vecchio, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 décembre, les seuils du tiers du capital et des droits de vote d'EssilorLuxottica et détenir 32,77% du capital et des droits de vote du géant franco-italien de l'optique.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote EssilorLuxottica et suite à l'émission d'actions nouvelles en rémunération des titres Luxottica Group SpA apportés à l'offre publique d'échange initié par EssilorLuxottica sur les actions Luxottica Group SpA.



