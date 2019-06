EssilorLuxottica : ESSILOR SIGNE UN PARTENARIAT AVEC ALIBABA RURAL TAOBAO POUR ÉRADIQUER LA MAUVAISE VISION EN CHINE

Dans le cadre de cette initiative d'économie inclusive, des optométristes locaux sillonnent des zones rurales en camionnette, afin de proposer des tests de vue aux habitants. Une fois munis de leur prescription, ceux-ci peuvent acheter en ligne à des prix abordables des lunettes 2.5 NVG auprès de leur centre de services Taobao local. Le partenariat vise à élargir l'accès des populations à des services de professionnels de la vue et à les sensibiliser à la santé visuelle, pour qu'ils puissent bénéficier d'une bonne vision en s'équipant de lunettes si nécessaire.

Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes dans le monde, dont 600 millions en Chine, ont une mauvaise vision non corrigée. Les études montrent que 78 % des habitants des communautés rurales de Chine n'ont jamais bénéficié d'examens de la vue et que seulement 1 enfant sur 6 ayant besoin de lunettes en est équipé. En outre, on assiste à une augmentation de la myopie, qui touche 70 % des étudiants au niveau secondaire et universitaire et 50 % des élèves de l'enseignement élémentaire.Cette situation préoccupante affecte non seulement la santé des individus et leur capacité à réaliser tout leur potentiel, mais elle a un impact négatif sur la productivité et le développement de la Chine. Chaque année, la mauvaise vision non corrigée coûte environ 650 millions de RMB (97 millions de dollars) au pays. Il est donc primordial de traiter ce problème pour pérenniser la croissance et le progrès en Chine.

Pour lancer cette initiative, 2.5 NVG et Rural Taobao ont mené des programmes pilotes dans les provinces d'Anhui et de Henan en juillet dernier. Quarante-deux optométristes ont participé aux programmes et 14 camionnettes mobiles ont été déployées, soit cinq dans la province d'Anhui et neuf dans celle de Henan. Durant cette période, les optométristes ont sillonné à bord de leurs camionnettes 43 comtés et 998 villages pour proposer des tests de vue gratuits à plus de 13 000 personnes (dont 72 % étaient âgées de plus de 45 ans et 12 % scolarisées au niveau élémentaire).

Plus de 1 600 d'entre elles avaient besoin de corriger leur vue et ont pu commander leur toute première paire de lunettes auprès du centre de services Taobao local. 2.5 NVG et Rural Taobao ont pour objectif de permettre à toutes les communautés rurales de Chine de bénéficier de cette initiative d'économie inclusive durable, d'ici trois à cinq ans.