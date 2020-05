EssilorLuxottica : Information financière du 1er trimestre 2020

Bonne résistance au premier trimestre avec un chiffre d'affaires en baisse de 10%

Mesures de maîtrise des coûts et de conservation de la trésorerie

Préparation de la reprise et responsabilité sociale

● Croissance solide jusqu'en février, suivie d'une baisse significative en mars du fait du

COVID-19

● Activité optique moins affectée, ventes en ligne en croissance à deux chiffres

● Bilan et liquidité solides avec 4,9 milliards d'euros de trésorerie et investissements courtterme

● Paré pour la reprise grâce à un portefeuille produits et une stratégie commerciale solides

● Fort engagement social en faveur de la collectivité, des employés et des clients

Charenton-le-Pont, France (le 5 mai 2020 - 7h00) - EssilorLuxottica annonce que son chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2020 s'est élevé à 3 784 millions d'euros, en baisse de 10,1 % par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 (- 10,9 % à taux de change constants1), montrant une bonne résistance dans le contexte d'une crise mondiale sans précédent.