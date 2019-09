EssilorLuxottica : Journée investisseurs 2019 - EssilorLuxottica déploie un modèle d'affaires ouvert unique permettant de transformer et d'accélérer la croissance de l'industrie de l'optique

Journée investisseurs 2019

EssilorLuxottica déploie un modèle d’affaires ouvert unique permettant de transformer et d’accélérer la croissance de l’industrie de l’optique

Progrès de l’intégration dans plusieurs domaines et premières décisions structurantes pour bâtir un Groupe unifié

Croissance du chiffre d'affaires autour de 5 % à long terme hors acquisitions stratégiques et à taux de change constant, alimentée par l’ensemble des régions et des activités et la contribution croissante des pays à forte croissance 1 et des ventes directes aux consommateurs

Rentabilité opérationnelle et nette ajustée2, à taux de change constant, attendue en croissance supérieure à celle du chiffre d’affaires à long terme

Londres, Royaume-Uni (25 septembre 2019 – 19h CET) - EssilorLuxottica, un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil, a organisé aujourd'hui, à Londres, sa journée investisseurs 2019 et présenté sa vision stratégique, ses progrès en matière d'intégration et ses lignes directrices pour le long terme.

Francesco Milleri, Vice-Président-Directeur Général de Luxottica a déclaré « C’est une étape importante pour EssilorLuxottica, car nous avons défini avec succès notre stratégie de développement et initié les premiers gestes concrets de l’intégration. Les équipes travaillent bien ensemble et nous regardons l’avenir avec enthousiasme, pas seulement celui d’EssilorLuxottica mais celui de l’ensemble de l’industrie ».

Laurent Vacherot, Directeur Général d’Essilor International a ajouté « Nous sommes très heureux d’avoir partagé aujourd’hui les premières étapes du processus d’unification d’EssilorLuxottica, qui inclut notre vision stratégique de l’industrie de l’optique, nos innovations récentes ainsi que les dernières avancées du processus d’intégration. L’implication, le talent et l’expertise de l’ensemble de nos équipes partout dans le monde renforcent ma confiance dans nos perspectives. Ensemble, nous progressons plus rapidement vers notre objectif de répondre à la demande de milliards de consommateurs pour une meilleure vision. »

Vision Stratégique

Lors d’une présentation aux investisseurs, EssilorLuxottica a partagé sa vision stratégique, qui consiste à associé les forces d’Essilor et de Luxottica et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance pour permettre au Groupe de réaliser sa raison d’être : « aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie ».

Les projets d’EssilorLuxottica visant à développer son activité, et plus globalement l’industrie, s’appuient sur les piliers suivants:

Le fonctionnement d’un modèle commercial ouvert dans lequel les solutions visuelles et les lunettes sont accessibles à tous, partout dans le monde. Ce modèle s’appuie sur l’évolution progressive de la structure du Groupe vers un réseau mondial, constitué de magasins, de laboratoires de prescription, de centres logistiques, de centres de recherche et développement et de plateformes digitales, tous interconnectés en temps réel et optimisés par l’utilisation de données et d’analyses de pointe.

L’accélération de l’innovation liée à l’exploitation réciproque de la recherche et développement des deux sociétés, des progrès dans la chaîne d'approvisionnement associant à la fois montures et verres pour créer des paires de lunettes complètes, la réinvention de l’examen de la vue, ainsi que le développement de lunettes intelligentes et de nouvelles catégories ;

La refonte du parcours du consommateur, depuis l’examen de réfraction à la sensibilisation, l’animation sur le point de vente ainsi que l’accès aux soins visuels dans les magasins bénéficiant des technologies numériques ;

Le développement durable placé au cœur des activités d’EssilorLuxottica, incluant des pratiques environnementales responsables, des initiatives philanthropiques et l’actionnariat des salariés.

Progrès de l’intégration

Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Groupe a mis en place un processus structuré pour mener à bien son intégration et générer des synergies. L’impact net des synergies sur le résultat opérationnel ajusté2 devrait s’élever à :

300 à 350 millions d’euros au cours de la période 2019/2021;

420 à 600 millions d'euros d'ici 2022/2023.

En vue de bâtir un groupe unifié, plus de 20 chantiers prioritaires et 160 initiatives ont été mis en œuvre dans le monde entier sous la direction de plus de 40 dirigeants clés et avec l’engagement total des équipes dédiées, soit plus de 800 employés au sein des deux organisations.



Les premières étapes comprennent :

La création d’une chaîne d’approvisionnement et d’un réseau de laboratoires de prescription unifiés ;

L’intégration de Costa dans le portefeuille de marques et le réseau logistique de Luxottica ;

La mise en place d'un modèle de co-localisation des sièges d’Essilor et de Luxottica ;

Un projet pilote en Italie visant à définir un modèle de plateforme informatique unique à déployer rapidement au niveau du Groupe.

Construire les fondements d'une nouvelle culture commune

Le Groupe construit les bases d’une nouvelle culture associant le meilleur des deux groupes. A titre d’exemple, ceci inclut, d’une part, la culture de l’actionnariat salarié d’Essilor et, d’autre part, la tradition de bien-être social de Luxottica. Le 26 septembre, le Groupe commencera à promouvoir son nouveau plan mondial d'actionnariat salarié. Pour la première fois, ce plan sera étendu aux employés de Luxottica en Italie, ouvrant la voie à un déploiement à l'échelle mondiale de ces programmes l'initiative au sein d'EssilorLuxottica. À ce jour, plus de 46 000 employés d’Essilor sont actionnaires d’EssilorLuxottica.

Objectifs financiers

EssilorLuxottica continuera à s'appuyer sur des bases fortes pour assurer sa croissance future, notamment sur une recherche et développement à la pointe de la technologie, des marques fortes, des leviers de croissance durables et un capital humain solide.

Les objectifs financiers de long terme du Groupe (jusqu’en 2023, à taux de change constant et hors impacts des acquisitions stratégiques) sont les suivants :

Une croissance autour de 5 % du chiffre d’affaires avec une contribution accrue des ventes directes aux consommateurs et des marchés à forte croissance1 ; Un résultat opérationnel ajusté2 en croissance comprise entre 1,0 et 1,4 fois la croissance du chiffre d’affaires ; Un résultat net ajusté2 en croissance comprise entre 1,0 et 1,5 fois la croissance du chiffre d’affaires.





1.Pays ou marchés à forte croissance : comprennent la Chine, l’Inde, les pays de l’Asean, la Corée du Sud, Hong-Kong, Taïwan, l’Afrique, le Moyen-Orient, la Russie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine.

2.Chiffres ajustés : ajusté des charges comptabilisées dans le cadre du rapprochement entre Essilor et Luxottica et des impacts d’autres opérations inhabituelles, rares ou sans rapport avec le cours normal de l’activité, dont l’impact pourrait fausser la compréhension de la performance du groupe.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 16,2 milliards d’euros environ.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

