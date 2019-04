EssilorLuxottica : Le Comité des Nominations et Rémunérations d'EssilorLuxottica lance la recherche du futur Directeur Général avec l'appui de deux cabinets internationaux de conseil en recrutement

Le Comité des Nominations et Rémunérations d'EssilorLuxottica lance la recherche du futur Directeur Général avec l'appui de deux cabinets internationaux de conseil en recrutement

Charenton-le-Pont,France (le 17 avril, 2019) - Conformément aux accords passés entre Delfin et Essilor avant la réalisation du rapprochement entre Essilor et Luxottica, et après consultation avec le Président-Directeur Général et le Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica, le Comité des Nominations et Rémunérations d'EssilorLuxottica a mandaté deux cabinets de conseil en recrutement pour l'assister dans la recherche de candidats, selon le principe du « meilleur profil pour le poste », pour prendre la fonction de Directeur Général d'ici la fin de l'année 2020.

En vertu des accords existants, la candidature du futur Directeur Général sera soumise au Conseil d'Administration d'EssilorLuxottica, après proposition conjointe du Président-Directeur Général et du Vice-Président-Directeur Général Délégué, et sur la base de la recommandation du Comité des Nominations et Rémunérations.

Le candidat sélectionné devra dans un premier temps être nommé Directeur-Général Délégué. Il sera chargé de coordonner les activités d'EssilorLuxottica en tant que holding, et d'assister le Président- Directeur Général et le Vice-Président-Directeur Général Délégué dans leurs efforts pour faciliter l'intégration d'Essilor et de Luxottica. Ses pouvoirs devront être définis par le Conseil d'Administration sur la base de la recommandation conjointe du Président-Directeur Général et du Vice-Président- Directeur Général Délégué. Parallèlement, les sociétés opérationnelles Essilor et Luxottica restent deux entités juridiques distinctes, leurs Directeurs Généraux conservant, avec l'appui de leurs équipes dirigeantes respectives, la gestion autonome de leurs propres opérations, à certaines exceptions près.

Ce mandat confié à Russell Reynolds Associates et à Eric Salmon & Partners comprend l'évaluation de candidats internes et externes au groupe. Le cabinet Russell Reynolds Associates assurera la coordination du processus.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.

Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d'affaires consolidé pro-forma de 16 milliards d'euros environ.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.