EssilorLuxottica : Message de la part du Président-Directeur Général et du Vice-Président-Directeur Général Délégué

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 - MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

Chers actionnaires,

Nous aurions préféré être à vos côtés aujourd'hui pour partager et célébrer les réussites et les progrès réalisés par EssilorLuxottica en 2019. Toutefois, compte tenu de la pandémie de COVID-19, nous avons décidé de donner la priorité à votre sécurité et à celle de nos équipes en organisant cette assemblée générale annuelle sous une autre forme. Nous espérons une reprise salutaire et un retour à notre format traditionnel l'année prochaine.

Depuis l'apparition du virus, EssilorLuxottica a pris des mesures décisives pour soutenir ses salariés et les communautés qui nous entourent. Ces mesures comprennent le renforcement des mesures de santé et de sécurité dans nos usines, magasins et bureaux, ainsi que le lancement d'un fonds de 100 millions d'euros et d'un plan d'urgence sur les rémunérations visant à soutenir nos salariés les plus vulnérables et leurs familles. Durant toute la crise, nous avons continué à fournir des services et des produits de santé visuelle essentiels à nos clients et consommateurs, dont beaucoup faisaient partie du personnel soignant en première ligne.

L'équipe de direction a également pris des mesures immédiates au niveau central et local destinées à maîtriser les coûts et à protéger la situation financière de la société. Le COVID-19 nous a également amenés à accélérer notre transformation, le nouveau modèle opérationnel devant nous permettre de réaliser des économies sur le long terme.

La levée progressive des mesures de confinement dans les différentes régions nous a permis de rouvrir toutes nos usines et la plupart de nos magasins, et nous voyons les premiers signes de reprise dans tous nos domaines d'activité. Ces résultats confirment la résilience de la demande pour nos produits et marques, ainsi que la force, la fiabilité et l'agilité de notre chaîne d'approvisionnement, même en temps de crise.

En 2019 nous avons défini ensemble une vision stratégique qui nous permettra de répondre aux besoins en matière de santé visuelle des 7,7 milliards d'habitants de la planète, tout en poursuivant notre objectif d'éliminer le mal voir. Cette vision, mise en œuvre par Francesco Milleri et Paul du Saillant, avec le soutien de nos 150 000 salariés, repose sur un modèle économique ouvert et notre capacité unique de relier entre eux les acteurs du secteur, notamment 400 000 opticiens, optométristes, laboratoires, grossistes et ophtalmologistes, au sein d'un réseau mondial.

Notre modèle ouvert nous permettra de proposer de nouvelles manières de donner accès aux lunettes et à la santé visuelle, qui redéfiniront ce secteur dans les années à venir grâce à une présence dans 150 pays ; des marques de renommée mondiale que les consommateurs adorent et auxquelles ils font confiance ; une puissante stratégie de mise sur le marché comprenant commerce de gros, vente au détail et e-commerce ; des capacités exceptionnelles en matière d'innovation et de digital ; une chaîne logistique puissante, intégrée verticalement ; et les meilleurs talents de l'industrie.

Un exemple phare des investissements qu'EssilorLuxottica fait en faveur de ses salariés, nous avons élargi le programme international d'actionnariat salariés, afin de récompenser un plus grand nombre de nos collaborateurs en leur donnant la possibilité de détenir une part bien méritée dans l'entreprise. Suite au dernier plan, ce sont 56 000 salariés qui détiennent des actions EssilorLuxottica, auxquels s'ajoutent les plus de 10 000 ex-salariés et retraités qui continuent de nous faire confiance et ont conservé une participation financière dans l'entreprise. Le déploiement mondial de cet actionnariat traduit la volonté du Groupe de lier durablement les intérêts des salariés à ceux de l'entreprise.

Nous avons également réalisé d'importants investissements dans des nouvelles technologies passionnantes qui ont stimulé notre excellence opérationnelle et soutenu notre portefeuille élargi de marques. Les effets de la dernière phase de notre transformation digitale sont visibles dans nos usines et nos showrooms digitaux, en passant par nos points de vente et nos propres bureaux. Automatisation des usines, procédés révolutionnaires de fabrication de verres, écrans numériques, expériences consommateurs avancées et accélération de nos plateformes en ligne : notre entreprise a renforcé sa réputation d'innovation en matière d'optique et de distribution.

En 2019, nous avons annoncé le projet d'acquisition de GrandVision, un leader mondial de la distribution en optique qui compte plus de 7 000 magasins dans 40 pays. Cette opération, qui a déjà reçu le feu vert des autorités de la concurrence aux États-Unis, en Colombie, en Russie et au Brésil, vise à nous permettre d'élargir notre présence en distribution dans des régions clés, notamment l'Europe, et à établir une nouvelle norme internationale au niveau de l'expérience consommateurs dans l'optique. Parallèlement, le processus d'intégration d'EssilorLuxottica a continué à bien progresser, en établissant les premières bases d'un réseau de laboratoires intégrés, en transférant Costa dans le portefeuille de marques de lunettes de l'entreprise unifiée et en optimisant l'approvisionnement et d'autres domaines fonctionnels. Chaque jour, nos équipes travaillent sans relâche pour créer de la valeur dont pourront bénéficier nos salariés, nos clients, les consommateurs et l'ensemble du secteur. Notre chiffre d'affaires annuel cumulé se monte à 17,4 milliards d'euros pour l'an dernier. En outre, il y a à peine deux semaines, nous avons célébré une étape importante avec le lancement de notre première paire de lunettes complète en Italie : des montures Ray-Ban équipées des verres de prescription Essilor.

En 2019, nous avons continué nos efforts pour déployer des solutions pour un accès durable à la santé visuelle à travers nos programmes d'économie inclusive et d'actions en faveur des populations les plus défavorisées. Nous pouvons ainsi servir plus de 345 millions d'individus qui n'auraient autrement pas accès aux équipements dont ils ont besoin. Pour donner plus d'écho à la vision et l'inscrire au rang des préoccupations internationales, nous avons collaboré avec les plus hautes instances gouvernementales, des agences multilatérales et divers partenaires internes et externes au secteur. Ces initiatives et bien d'autres ont contribué à notre mission d'aider les personnes à mieux voir, mieux être, pour profiter pleinement de la vie. Ces actions ont également valu à EssilorLuxottica de figurer sur la liste «Change the world» du magazine Fortune, donnant ainsi plus de visibilité à notre engagement d'offrir à tous une bonne vision.

Au cours de l'année passée, nous avons également continué à faire du Développement durable un pilier essentiel de la stratégie de croissance et d'innovation de l'entreprise. Plusieurs exemples clés peuvent être cités, notamment les progrès concrets réalisés en termes de réduction de la consommation d'eau et d'énergie, une attention accrue accordée à notre programme de lutte contre le changement climatique ainsi que les initiatives destinées à améliorer le bien-être de nos salariés. Ces efforts nous ont valu de figurer dans les indicesECPI EthicaletEthibel Sustainability.

Comme vous pouvez le voir, 2019 a été une année de progrès et d'aventure pour nous. Au cours du premier semestre 2020, malgré les nombreux défis rencontrés, nos équipes ont continué d'imaginer, de façonner, de construire et de développer le leader de demain pour la santé visuelle et les lunettes. Nous voulons être une entreprise avec laquelle notre personnel, nos partenaires, nos investisseurs et nos clients sont fiers de collaborer, une entreprise qui agit dans votre plus grand intérêt, et qui continue à partager la valeur qu'elle crée à travers le secteur.

Nous nous réjouissons à l'avance de partager d'autres nouvelles avec vous dans les mois à venir.

Leonardo Del Vecchio

Hubert Sagnières