EssilorLuxottica : Mise à disposition d’une note complémentaire au prospectus ayant reçu le visa n°18-460 de l’AMF le 28 septembre 2018

Charenton-le-Pont, France (24 octobre 2018 - 8h00) - EssilorLuxottica annonce que l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF ») a apposé hier, le 23 octobre 2018, le visa n°18-494 sur la note complémentaire (la « Note Complémentaire ») au prospectus ayant reçu le visa n°18-460 le 28 septembre 2018 (le « Prospectus »), relatif à :

(i) l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission de 139.703.301 actions nouvelles ordinaires d'EssilorLuxottica en rémunération des actions Luxottica apportées à EssilorLuxottica par Delfin (les « Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Apport ») qui a été réalisée le 1er octobre 2018 ;

(ii) l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'un maximum de 81.316.189 actions nouvelles ordinaires d'EssilorLuxottica en rémunération des actions Luxottica apportées à l'offre publique d'échange obligatoire soumise au droit italien devant être initiée par EssilorLuxottica sur l'ensemble des actions en circulation Luxottica ainsi qu'un placement privé concomitant aux États-Unis auprès d' « acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers), au sens de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (le « Securities Act »), dans le cadre d'opérations exemptées des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act (lesdites actions désignées collectivement les « Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Offre d'Échange », ensemble avec les Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Apport, les « Actions Nouvelles ») ;

(iii) de l'offre au public des Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Offre d'Échange ; et

(iv) de l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris d'un maximum de 221.019.490 Actions Nouvelles, étant précisé que les Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Apport ont été admises aux négociations le 2 octobre 2018.

La Note Complémentaire comprend (i) le communiqué de presse relatif au chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica pour le troisième trimestre 2018 (périmètre Essilor International) et (ii) le communiqué de presse relatif au chiffre d'affaires de Luxottica pour le troisième trimestre 2018.

La Note Complémentaire complète le Prospectus et doit être lue et interprétée conjointement avec celui-ci.

− du document de référence d'Essilor déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2018 sous le numéro D.18-0193 (le « Document de Référence 2017 ») ;

− d'une actualisation du Document de Référence 2017 déposée auprès de l'AMF le 28 septembre 2018 sous le numéro D.18-0193-A0 ;

de la note d'opération visée par l'AMF le 28 septembre 2018 sous le visa n°18-460 (la « Note d'Opération ») ; et

− le résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération) ; et

la Note Complémentaire en date du 23 octobre 2018 ayant reçu de l'AMF le visa n°18-494, qui inclut le complément au résumé du Prospectus.

Pour les besoins de l'offre publique qui sera initiée par EssilorLuxottica dans le cadre de l'offre d'échange italienne, la Note Complémentaire sera « passeporté » en Italie conformément à l'article 18 de la Directive 2003/71/EC du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, étant précisé que le Prospectus (à l'exclusion de la Note Complémentaire) a déjà été « passporté » en Italie le 1er octobre 2018. La documentation italienne de l'offre d'échange incorporera par référence des extraits du Prospectus.

Les Actions Nouvelles n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act, ou auprès de toute autorité de réglementation des valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes, vendues, cédées en garantie, livrées ou autrement transférées aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption, ou dans le cadre d'une opération non soumise à, des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act et en conformité avec toute loi étatique applicable portant sur les valeurs mobilières. Les Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Offre d'Échange ne sont offertes (a) aux États-Unis par la Société qu'à certains « acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers) ou « QI », au sens de la règle 144A du Securities Act, en se fondant sur: l'exemption d'enregistrement prévue pour les placements privés par la section 4(a)(2) du Securities Act et (b) en dehors des États-Unis uniquement en vertu du Règlement S dans les « transactions offshore » telles que définies dans le Règlement S et conformément à celui-ci.

Les informations devant être communiquées conformément aux réglementations applicables relatives à l'offre d'échange obligatoire devant être initiée par EssilorLuxottica en Italie sur toutes les actions en circulation de Luxottica seront inclues dans la documentation italienne de l'offre d'échange qui a été déposée à la CONSOB le 11 octobre 2018, qui sera ensuite, après l'approbation de la CONSOB prévue le 26 octobre 2018 (selon le calendrier indicatif présenté dans la Note d'Opération), publiée et mise à la disposition du public sur le site Internet d'EssilorLuxottica (www.essilor-luxottica.com) et sur le site Internet de Luxottica (www.luxottica.com/it).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles gratuitement sans frais au siège social d'EssilorLuxottica (147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, France) et sur les sites Internet d'EssilorLuxottica (www.essilor-luxottica.com) et de l'AMF(www.amf-france.org).

EssilorLuxottica attire l'attention du public sur les facteurs de risques inclus dans le Prospectus.

Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de vente ou d'échange ou sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils ont été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 des Etats-Unis, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou s'ils sont dispensés d'enregistrement. Les titres offerts dans le cadre de l'opération mentionnée aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act et ni l'Initiateur ni l'Emetteur n'ont l'intention de procéder à une offre publique sur ces titres aux États-Unis.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, en répondant aux besoins des consommateurs en matière de protection et correction visuelles ainsi qu'à leur aspiration à exprimer leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.

Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2017, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d'affaires consolidé pro-forma de 16 milliards d'euros environ.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP.

SUPPLEMENTO ALLA NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO

Approvazione dell' AMF n. 18-494 del 23 ottobre 2018

Le Informazioni contenute nella nota di sintesi del Prospetto rimangono invariate, salvo per gli elementi B.1, B.4a, B.6, B.7e E3 di questa nota di sintesi, che sono modificati e devono essere letti come segue:

Sezione B - Società B.1 Denominazione legale e commerciale EssilorLuxottica B.4a Recenti tendenze relative al Gruppo, alla Società e ai settori di attività Esecuzione del Conferimento In data 1 ottobre 2018, Essilor e Delfin hanno completato con successo la combination di Essilor e Luxottica mediante la creazione di EssilorLuxottica, un leader globale nei settori dell' eyecare e dell'eyewear. Tutte le condizioni sospensive relative all'esecuzione della Combination sono state soddisfatte, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di Essilor a maggio 2017, l'hive-down di sostanzialmente tutte le attività di Essilor a Essilor International (filiale interamente controllata da Essilor) a novembre 2017 e le approvazioni da parte di tutte le autorità antitrust la cui autorizzazione era condizione sospensiva per l'esecuzione della Combination. A seguito del Conferimento da parte di Delfin, l'azionista di maggioranza di Luxottica, della propria partecipazione del 62,42 % in Luxottica a Essilor in data 1 ottobre 2018, Essilor è diventata la società capogruppo di Luxottica ed è stata rinominata EssilorLuxottica. Come corrispettivo per il Conferimento da parte di Delfin della propria partecipazione in Luxottica a Essilor, Essilor ha emesso 139.703.301 azioni ordinarie di nuova emissione tramite un aumento di capitale senza diritti di opzione ai sensi della delibera approvata dagli azionisti di Essilor a maggio 2017. A seguito dell'esecuzione del Conferimento, EssilorLuxottica ha un capitale sociale pari a 358.840.853 azioni. Il suo azionista principale è Delfin (38,93% del capitale sociale con diritti di voto limitati al 31% secondo una formula prevista nello statuto di EssilorLuxottica(1)). Nella medesima data, EssilorLuxottica ha annunciato il successivo lancio dell'Offerta di Scambio per le restanti azioni in circolazione di Luxottica (uno specifico comunicato con riferimento all'Offerta di Scambio è stato pubblicato da EssilorLuxottica ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico della Finanza). A seguito dell'Offerta di Scambio, la partecipazione detenuta da Delfin potrebbe diminuire fino a un minimo del 31% del capitale sociale di EssilorLuxottica a seconda del tasso di accettazione dell'Offerta di Scambio(2). A partire dal 2 ottobre 2018, le azioni EssilorLuxottica sono negoziate su Euronext Paris, con codice Ticker EL con il medesimo codice ISIN FR0000121667 precedente alla Data di Esecuzione del Conferimento.

La nuova Società risultante dalla Combinazione

Essilor and Luxottica hanno unito le proprie forze sulla base di una mission comune: "Aiutare le persone a vedere meglio, a stare meglio e così a godere appieno la propria vita", rispondendo ai loro bisogni in evoluzione e alle loro aspirazioni di esprimere uno stile personale.

Facendo leva su oltre 150 anni di innovazione, eccellenza operativa, spirito imprenditoriale e mentalità internazionale, EssilorLuxottica sviluppa soluzioni eyecare e eyewear innovative adattandosi all'evoluzione degli stili di vita dei consumatori di oggi. Parallelamente EssilorLuxottica può creare nuove modalità per sensibilizzare e raggiungere i 2,5 miliardi di persone(3) che soffrono di problemi visivi e i 6 miliardi di persone che non proteggono i propri occhi dai raggi nocivi. Il gruppo potrà altresì fare leva su una serie di attività integrate verticalmente, frutto delle conoscenze tecniche complementari di due pionieri di primo piano del settore, uno in tecnologie avanzate per le lenti e l'altro nella realizzazione di prodotti eyewear iconici, per offrire un insieme di soluzioni complete ai consumatori e ai professionisti dell'eyecare.

Con ricavi pro forma combinati pari a oltre 16 miliardi di euro nel 2017 e circa 150.000 dipendenti, EssilorLuxottica è in una posizione ideale per cogliere le opportunità di crescita derivanti dalla forte domanda nel mercato dell'eyecare e eyewear, alimentata dal crescente bisogno di prodotti di eyecare per la correzione e protezione della vista, nonché dalla forte attrazione dei consumatori per i marchi molto conosciuti.

EssilorLuxottica avrà opportunità significative di creare valore attraverso la sinergia sui costi e ricavi, che sono previsti complessivamente tra i 420 milioni e i 600 milioni di euro, con un impatto netto sull'EBIT per anno nel medio termine, in accelerazione nel lungo termine.

Le sinergie sui ricavi sono previste per un ammontare di 200-300 milioni di euro, quale frutto della capacità di EssilorLuxottica di sviluppare nuovi e migliori prodotti, ottimizzando l'interazione tra lenti e montature, di servire al meglio il settore attraverso un più ampio raggio di distribuzione e una più efficiente piattaforma logistica, di accelerare lo sviluppo di mercati emergenti, di rafforzare i canali di e-commerce, di accrescere la diffusione di occhiali da sole con e senza correzione e alimentare la sensibilizzazione dei consumatori avuto riguardo ai propri bisogni di correzione e protezione della vista e al proprio desiderio di un'esperienza del marchio. Le sinergie sui costi sono previste per un ammontare di 220-300 milioni di euro, derivanti dall'ottimizzazione della supply chain combinata e dai risparmi sulle spese generali, amministrative e di acquisto.

Leadership, governance e struttura

Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica, ricopre l'incarico di Presidente Esecutivo (Président-Directeur Général) di EssilorLuxottica. Hubert Sagnières, Presidente e CEO di Essilor, ricopre l'incarico di Vicepresidente Esecutivo di EssilorLuxottica (Vice-Président-Directeur Général Délégué), dotato dei medesimi poteri del Presidente Esecutivo.

Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnières conservano i rispettivi ruoli di Presidente Esecutivo di Luxottica e CEO (Président) di Essilor International. Essilor International e Luxottica conservano i rispettivi Consigli di Amministrazione.

