EssilorLuxottica : Mise à disposition d'une note complémentaire au prospectus ayant reçu le visa n°18-460 de l'AMF le 28 septembre 2018

Mise à disposition d'une note complémentaire au prospectus ayant reçu le visa n°18-460 de l'AMF le 28 septembre 2018 Version PDF du communiqué Charenton-le-Pont, France (24 octobre 2018 - 8h00) - EssilorLuxottica annonce que l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF ») a apposé hier, le 23 octobre 2018, le visa n°18-494 sur la note complémentaire (la « Note Complémentaire ») au prospectus ayant reçu le visa n°18-460 le 28 septembre 2018 (le « Prospectus »), relatif à : l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission de 139.703.301 actions nouvelles ordinaires d'EssilorLuxottica en rémunération des actions Luxottica apportées à EssilorLuxottica par Delfin (les « Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Apport ») qui a été réalisée le 1er octobre 2018 ; l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'un maximum de 81.316.189 actions nouvelles ordinaires d'EssilorLuxottica en rémunération des actions Luxottica apportées à l'offre publique d'échange obligatoire soumise au droit italien devant être initiée par EssilorLuxottica sur l'ensemble des actions en circulation Luxottica ainsi qu'un placement privé concomitant aux États-Unis auprès d' « acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers), au sens de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique (U.S. Securities Act of 1933), telle que modifiée (le « Securities Act »), dans le cadre d'opérations exemptées des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act (lesdites actions désignées collectivement les « Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Offre d'Échange », ensemble avec les Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Apport, les « Actions Nouvelles ») ; de l'offre au public des Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Offre d'Échange ; et de l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris d'un maximum de 221.019.490 Actions Nouvelles, étant précisé que les Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Apport ont été admises aux négociations le 2 octobre 2018. La Note Complémentaire comprend (i) le communiqué de presse relatif au chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica pour le troisième trimestre 2018 (périmètre Essilor International) et (ii) le communiqué de presse relatif au chiffre d'affaires de Luxottica pour le troisième trimestre 2018. La Note Complémentaire complète le Prospectus et doit être lue et interprétée conjointement avec celui-ci. Le Prospectus est composé : du document de référence d'Essilor déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2018 sous le numéro D.18-0193 (le « Document de Référence 2017 ») ;

d'une actualisation du Document de Référence 2017 déposée auprès de l'AMF le 28 septembre 2018 sous le numéro D.18-0193-A0 ;

de la note d'opération visée par l'AMF le 28 septembre 2018 sous le visa n°18-460 (la « Note d'Opération ») ; et

le résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération) ; et

la Note Complémentaire en date du 23 octobre 2018 ayant reçu de l'AMF le visa n°18-494, qui inclut le complément au résumé du Prospectus. Pour les besoins de l'offre publique qui sera initiée par EssilorLuxottica dans le cadre de l'offre d'échange italienne, la Note Complémentaire sera « passeporté » en Italie conformément à l'article 18 de la Directive 2003/71/EC du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, étant précisé que le Prospectus (à l'exclusion de la Note Complémentaire) a déjà été « passporté » en Italie le 1er octobre 2018. La documentation italienne de l'offre d'échange incorporera par référence des extraits du Prospectus. Les Actions Nouvelles n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act, ou auprès de toute autorité de réglementation des valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes, vendues, cédées en garantie, livrées ou autrement transférées aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption, ou dans le cadre d'une opération non soumise à, des obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act et en conformité avec toute loi étatique applicable portant sur les valeurs mobilières. Les Actions Nouvelles Émises en Rémunération de l'Offre d'Échange ne sont offertes (a) aux États-Unis par la Société qu'à certains « acheteurs institutionnels qualifiés » (qualified institutional buyers) ou « QI », au sens de la règle 144A du Securities Act, en se fondant sur: l'exemption d'enregistrement prévue pour les placements privés par la section 4(a)(2) du Securities Act et (b) en dehors des États-Unis uniquement en vertu du Règlement S dans les « transactions offshore » telles que définies dans le Règlement S et conformément à celui-ci. Les informations devant être communiquées conformément aux réglementations applicables relatives à l'offre d'échange obligatoire devant être initiée par EssilorLuxottica en Italie sur toutes les actions en circulation de Luxottica seront inclues dans la documentation italienne de l'offre d'échange qui a été déposée à la CONSOB le 11 octobre 2018, qui sera ensuite, après l'approbation de la CONSOB prévue le 26 octobre 2018 (selon le calendrier indicatif présenté dans la Note d'Opération), publiée et mise à la disposition du public sur le site Internet d'EssilorLuxottica (www.essilor-luxottica.com) et sur le site Internet de Luxottica (www.luxottica.com/it). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles gratuitement sans frais au siège social d'EssilorLuxottica (147, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont, France) et sur les sites Internet d'EssilorLuxottica (www.essilor-luxottica.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). EssilorLuxottica attire l'attention du public sur les facteurs de risques inclus dans le Prospectus. * * * Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de vente ou d'échange ou sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils ont été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 des Etats-Unis, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou s'ils sont dispensés d'enregistrement. Les titres offerts dans le cadre de l'opération mentionnée aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act et ni l'Initiateur ni l'Emetteur n'ont l'intention de procéder à une offre publique sur ces titres aux États-Unis.

Le présent communiqué n'est distribué et ne s'adresse qu'aux personnes suivantes (i) les personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni ou (ii) les professionnels de l'investissement relevant de l'art. 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Ordonnance ») ou (iii) les sociétés à forte valeur nette, et les autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué, relevant de l'art. 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (l'ensemble de ces personnes étant appelées les « personnes concernées »). Les titres auxquels il est fait référence dans les présentes ne sont disponibles qu'aux personnes concernées et toute invitation, offre ou convention de souscription, d'achat ou d'acquisition de ces titres ne sera conclue qu'avec celles-ci. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne devrait pas agir ou se fier au présent document ou à son contenu.

(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 (0) 1 49 77 42 16

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilor-luxottica.com Communication Corporate EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 (0) 1 49 77 45 02

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4470

E-mail : media@essilor-luxottica.com



SUPPLEMENTO ALLA NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO Approvazione dell' AMF n. 18-494 del 23 ottobre 2018 Le Informazioni contenute nella nota di sintesi del Prospetto rimangono invariate, salvo per gli elementi B.1, B.4a, B.6, B.7e E3 di questa nota di sintesi, che sono modificati e devono essere letti come segue: Sezione B - Società B.1

Denominazione legale e commerciale

EssilorLuxottica B.4a

Recenti tendenze relative al Gruppo, alla Società e ai settori di attività

Esecuzione del Conferimento In data 1 ottobre 2018, Essilor e Delfin hanno completato con successo la combination di Essilor e Luxottica mediante la creazione di EssilorLuxottica, un leader globale nei settori dell' eyecare e dell'eyewear. Tutte le condizioni sospensive relative all'esecuzione della Combination sono state soddisfatte, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di Essilor a maggio 2017, l'hive-down di sostanzialmente tutte le attività di Essilor a Essilor International (filiale interamente controllata da Essilor) a novembre 2017 e le approvazioni da parte di tutte le autorità antitrust la cui autorizzazione era condizione sospensiva per l'esecuzione della Combination. A seguito del Conferimento da parte di Delfin, l'azionista di maggioranza di Luxottica, della propria partecipazione del 62,42 % in Luxottica a Essilor in data 1 ottobre 2018, Essilor è diventata la società capogruppo di Luxottica ed è stata rinominata EssilorLuxottica. Come corrispettivo per il Conferimento da parte di Delfin della propria partecipazione in Luxottica a Essilor, Essilor ha emesso 139.703.301 azioni ordinarie di nuova emissione tramite un aumento di capitale senza diritti di opzione ai sensi della delibera approvata dagli azionisti di Essilor a maggio 2017. A seguito dell'esecuzione del Conferimento, EssilorLuxottica ha un capitale sociale pari a 358.840.853 azioni. Il suo azionista principale è Delfin (38,93% del capitale sociale con diritti di voto limitati al 31% secondo una formula prevista nello statuto di EssilorLuxottica(1)). Nella medesima data, EssilorLuxottica ha annunciato il successivo lancio dell'Offerta di Scambio per le restanti azioni in circolazione di Luxottica (uno specifico comunicato con riferimento all'Offerta di Scambio è stato pubblicato da EssilorLuxottica ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico della Finanza). A seguito dell'Offerta di Scambio, la partecipazione detenuta da Delfin potrebbe diminuire fino a un minimo del 31% del capitale sociale di EssilorLuxottica a seconda del tasso di accettazione dell'Offerta di Scambio(2). A partire dal 2 ottobre 2018, le azioni EssilorLuxottica sono negoziate su Euronext Paris, con codice Ticker EL con il medesimo codice ISIN FR0000121667 precedente alla Data di Esecuzione del Conferimento. La nuova Società risultante dalla Combinazione Essilor and Luxottica hanno unito le proprie forze sulla base di una mission comune: "Aiutare le persone a vedere meglio, a stare meglio e così a godere appieno la propria vita", rispondendo ai loro bisogni in evoluzione e alle loro aspirazioni di esprimere uno stile personale. Facendo leva su oltre 150 anni di innovazione, eccellenza operativa, spirito imprenditoriale e mentalità internazionale, EssilorLuxottica sviluppa soluzioni eyecare e eyewear innovative adattandosi all'evoluzione degli stili di vita dei consumatori di oggi. Parallelamente EssilorLuxottica può creare nuove modalità per sensibilizzare e raggiungere i 2,5 miliardi di persone(3) che soffrono di problemi visivi e i 6 miliardi di persone che non proteggono i propri occhi dai raggi nocivi. Il gruppo potrà altresì fare leva su una serie di attività integrate verticalmente, frutto delle conoscenze tecniche complementari di due pionieri di primo piano del settore, uno in tecnologie avanzate per le lenti e l'altro nella realizzazione di prodotti eyewear iconici, per offrire un insieme di soluzioni complete ai consumatori e ai professionisti dell'eyecare. Con ricavi pro forma combinati pari a oltre 16 miliardi di euro nel 2017 e circa 150.000 dipendenti, EssilorLuxottica è in una posizione ideale per cogliere le opportunità di crescita derivanti dalla forte domanda nel mercato dell'eyecare e eyewear, alimentata dal crescente bisogno di prodotti di eyecare per la correzione e protezione della vista, nonché dalla forte attrazione dei consumatori per i marchi molto conosciuti. EssilorLuxottica avrà opportunità significative di creare valore attraverso la sinergia sui costi e ricavi, che sono previsti complessivamente tra i 420 milioni e i 600 milioni di euro, con un impatto netto sull'EBIT per anno nel medio termine, in accelerazione nel lungo termine. Le sinergie sui ricavi sono previste per un ammontare di 200-300 milioni di euro, quale frutto della capacità di EssilorLuxottica di sviluppare nuovi e migliori prodotti, ottimizzando l'interazione tra lenti e montature, di servire al meglio il settore attraverso un più ampio raggio di distribuzione e una più efficiente piattaforma logistica, di accelerare lo sviluppo di mercati emergenti, di rafforzare i canali di e-commerce, di accrescere la diffusione di occhiali da sole con e senza correzione e alimentare la sensibilizzazione dei consumatori avuto riguardo ai propri bisogni di correzione e protezione della vista e al proprio desiderio di un'esperienza del marchio. Le sinergie sui costi sono previste per un ammontare di 220-300 milioni di euro, derivanti dall'ottimizzazione della supply chain combinata e dai risparmi sulle spese generali, amministrative e di acquisto. Leadership, governance e struttura Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica, ricopre l'incarico di Presidente Esecutivo (Président-Directeur Général) di EssilorLuxottica. Hubert Sagnières, Presidente e CEO di Essilor, ricopre l'incarico di Vicepresidente Esecutivo di EssilorLuxottica (Vice-Président-Directeur Général Délégué), dotato dei medesimi poteri del Presidente Esecutivo. Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnières conservano i rispettivi ruoli di Presidente Esecutivo di Luxottica e CEO (Président) di Essilor International. Essilor International e Luxottica conservano i rispettivi Consigli di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si compone di sedici membri: Leonel Pereira Ascencao, Romolo Bardin, Leonardo Del Vecchio, Juliette Favre, Giovanni Giallombardo, Bernard Hours, Annette Messemer, Francesco Milleri, Gianni Mion, Lucia Morselli, Olivier Pécoux, Sabrina Pucci(4), Hubert Sagnières, Cristina Scocchia, Jeanette Wong and Delphine Zablocki. Un Comitato di Integrazione, guidato da Leonardo Del Vecchio e da Hubert Sagnières, assicurerà una integrazione di Essilor e Luxottica agevole e di successo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito in data 1 Ottobre 2018 e ha deciso quanto segue: La nomina di Hilary Halper, Chief Financial Officer di Essilor, e Stefano Grassi, Chief Financial Officer di Luxottica, quali Co- Chief Financial Officer della nuova entità risultante dalla Combinazione;



Sarà affidato al Comitato Nomine e Remunerazioni prima della fine di gennaio 2019 di condurre il processo di selezione di un Chief Executive Officer ;



L'approvazione del nuovo regolamento del Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica, pubblicato sul sito internet di EssilorLuxottica;



L'approvazione delle autorizzazioni finanziarie in materia di debito necessarie per il funzionamento dell'entità risultante dalla Combinazione, di Essilor International e di Luxottica;



La costituzione e la nomina dei membri dei Comitati del Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica, come segue: Comitato Nomine e Remunerazioni, composta da Olivier Pécoux (Presidente), Romolo Bardin, Bernard Hours e Gianni Mion; Comitato Controllo e Rischi, composto da Lucia Morselli (Presidente), Romolo Bardin, Annette Messemer e Olivier Pécoux; Comitato di Responsabilità Sociale, composto da Jeanette Wong (Presidente), Giovanni Giallombardo, Hubert Sagnières e Cristina Scocchia; Comitato Strategico, composto da Francesco Milleri (Presidente), Bernard Hours, Gianni Mion e Hubert Sagnières;

La determinazione dei componenti della remunerazione del Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica ( Président-Directeur Général ) e del Vicepresidente Esecutivo di EssilorLuxottica ( Vice-Président-Directeur Général Délégué ), i cui dettagli sono stati pubblicati sul sito internet di EssilorLuxottica; e



La convocazione della Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di EssilorLuxottica in data 29 novembre 2018. (1) Per effetto dell'applicazione di tale formula, alla data del Supplemento alla Nota Informativa, i diritti di voto di Delfin sono dunque limitati al 32.6% (2) il 31% è calcolato su base fully diluted, basato sul numero di azioni EssilorLuxottica che Delfin ha ricevuto alla realizzazione del Conferimento e assumendo un tasso di accettazione del 100% dell'Offerta di Scambio (3) Fonte: Vision Impact Institute, Eyelliance: Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide (4) Soggetto all'approvazione dei Soci all'Assemblea dei Soci convocata per il 29 novembre 2018 B.6

Principali Azionisti

La tabella sottostante illustra la compagine sociale di EssilorLuxottica al 2 ottobre 2018: N. di azioni % Diritti di voto % Partecipazione di Delfin prima del Conferimento 35.205 0,0% Azioni ricevute da Delfin alla Data del Closing del Conferimento 139.703.301 38,9% SUBTOTALE Delfin 139.738.506 38,9% 139.73 8.506 39,1% (b) Azionariato Interno

(Dipendenti, ex dipendenti e in pensione) Valoptec International FCPE 4.162.437 1,2% 4.162.437 1,2% FCPE a 5 e 7 anni del Gruppo Essilor 4.338.140 1,2% 4.338.140 1,2% Fondi riservati ai dipendenti stranieri 994.898 0,3% 994.898 0,3% Azioni detenute da dipendenti (direttamente o tramite intermediario) 7.655.767 2,1% 7.655.767 2,1% SUBTOTALE 17.151.242 4,8% 17.151.242 4,8% Azionariato dei partner(a)

Azioni detenute da partner direttamente o tramite intermediario 344.240 0,1% 344.240 0,1% SUBTOTALE 17.495.482 4,9% 17.495.482 4,9% Azioni proprie

Contratto di liquidità 1.336.830 0,4% SUBTOTALE 1.336.830 0,4% PUBBLICO 200.285.680 55,8% 200.285.680 56,0% TOTALE 358.856.498 100% 357.519.668 100% (a) "Azionariato dei partner" indica la porzione di azioni di EssilorLuxottica detenute da dipendenti, manager e ex dipendenti o manager delle società in cui Essilor deteneva una partecipazione che è stata poi interamente ceduta. (b) Per effetto dell'applicazione della formula contenuta nello Statuto di Essilor, alla data del Supplemento alla Nota Informativa, i diritti di voto di Delfin sono dunque limitati al 32.6%. Impatto atteso dall'Offerta di Scambio (assumendo un tasso di accettazione del 100%, incluse le 17.000 azioni Luxottica di nuova emissione da emettersi in caso di puntuale esercizio di tutte le restanti 17.000 stock options di Luxottica, ma escludendo le azioni proprie di Luxottica) sulla distribuzione del capitale sociale e diritti di voto di EssilorLuxottica: Alla data del Supplemento alla Nota Informativa Successivamente al completamento dell'Offerta di Scambio azioni % del capitale1 % dei diritti di voto prima del limite 1,6 % dei diritti di voto dopo il limite 1,6 azioni % del capitale1 % dei diritti di voto prima del limite1,6 % dei diritti di voto dopo il limite1,6 Dipendenti 4 17.495.482 4,9% 4,9% 5,4% 17.495.482 4,0% 4,0% 4,0% Delfin 139.738.5065 38,9% 39,1%2 32,6%2 139.738.5065 31,7% 31,8%3 31,3%3 Flottante 200.285.680 55,8% 56,0% 62,0% 281.601.869 64,0% 64,2% 64,7% Azioni proprie 1.336.830 0,4% - 1.336.830 0,3% - 1 Su base non diluita.



2 I diritti di voto di Delfin sono limitati al 31% del totale dei diritti di voto dell'Offerente, secondo una formula prevista nello Statuto dell'Offerente. Applicando tale formula, alla data della Nota Informativa, i diritti di voto di Delfin sono dunque effettivamente limitati al 32,6%. Qualora un altro azionista detenesse una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale dell'Offerente, si applicherebbe una diversa formula, che comporterebbe l'applicazione di un diverso limite a Delfin.



3 I diritti di voto di Delfin sono limitati al 31% del totale dei diritti di voto dell'Offerente secondo una formula prevista nello Statuto dell'Offerente. Applicando tale formula, alla data del supplemento al Prospetto, i diritti di voto di Delfin sarebbero pertanto di fatto limitati al 31,3%. Qualora un altro azionista detenesse una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale dell'Offerente, si applicherebbe una diversa formula, che comporterebbe l'applicazione di un diverso limite a Delfin.



4 Indica le Azioni EssilorLuxottica detenute da dipendenti, senior manager e, se del caso, da ex dipendenti e senior manager di società in cui Essilor deteneva una partecipazione che è stata poi interamente ceduta.



5 Comprende le 35.205 azioni dell'Offerente detenute da Delfin prima della Data di Esecuzione del Conferimento.



6 Percentuali calcolate sul totale del capitale sociale, al netto delle azioni proprie, il cui diritto di voto non può essere esercitato. B.7

Principali informazioni finanziarie selezionate degli esercizi passati

Risultati di EssilorLuxottica (perimetro di Essilor International) nel terzo trimestre 2018 Informativa finanziaria relativa al terzo trimestre 2018 EssilorLuxottica ha pubblicato in data 22 ottobre i ricavi relativi al 3° trimestre di Essilor. Poiché Essilor e Luxottica hanno completato la loro combinazione in data 1° ottobre 2018, l'attività nonché i perimetri di consolidamento delle due società sono stati distinti gli uni dagli altri per tutto il 3° trimestre 2018. Di conseguenza, ognuna delle due società pubblica separatamente, per il 3° trimestre 2018, i ricavi corrispondenti al proprio perimetro di consolidamento al 30 settembre 2018. Così, anche Luxottica (MTA: LUX), società quotata alla Borsa di Milano, pubblica in data odierna i propri ricavi per il 3° trimestre. Questa pubblicazione è disponibile in inglese all'indirizzo: www.luxottica.com/en/investors ESSILOR Crescita su base omogenea1 del 5,0 % al 3° trimestre Buona performance dei grandi marchi del gruppo Ottima performance dell'Asia, dell'e-commerce e della divisione Sunglasses & Readers

Tenuta della dinamica negli Stati Uniti

Attività rafforzata in Europa e America latina

Ripresa delle acquisizioni Al 30 settembre 2018, i ricavi consolidati di Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) ("Essilor") si attestano a 5.537 milioni di euro, in rialzo del 4,8% fuori cambio. Ricavi consolidati di Essilor nei 9 mesi del 2018 In milioni di euro 9 mesi 2018 9 mesi 20174 Variazione pubblicata Crescita su base omogenea1 Impatto sul perimetro Effetto del cambio Lenti e materiale ottico 4 808 4 874 - 1,4 % + 3,9 % + 0,5 % - 5,8 % Nord America 2 079 2 127 - 2,2 % + 3,9 % + 0,7 % - 6,8 % Europa 1 485 1 488 - 0,2 % + 1,1 % + 0,1 % - 1,4 % Asia/Oceania/Medio oriente/Africa 902 891 + 1,2 % + 7,6 % + 0,3 % - 6,7 % America Latina 342 368 - 7,0 % + 5,7 % + 1,6 % - 14,3 % Sunglasses & Readers 581 565 + 2,8 % + 9,0 % + 0,5 % - 6,7 % Attrezzature 148 154 - 4,2 % + 1,0 % + 0,0 % - 5,2 % TOTALE 5 537 5 593 - 1,0 % + 4,3 % + 0,5 % - 5,8 % (4) Il gruppo applica la norma IFRS 15 relativa al riconoscimento dei ricavi dal 1° gennaio 2018. I ricavi dei 9 mesi del 2017 sono stati rielaborati di conseguenza, con un impatto negativo di circa 68 milioni di euro. "Alla luce della missione di migliorare la vista nel mondo, la strategia di Essilor continua a produrre i suoi frutti. Dall'inizio dell'anno la ricchezza della nostra innovazione prodotto, il vigore dei marchi di occhiali da sole e dell'attività internet, nonché la ripresa di una politica di acquisizione rafforzano progressivamente la traiettoria di crescita. Amplificando lo slancio del primo semestre, i risultati di Essilor al 3° trimestre confortano la nostra fiducia che conseguiremo gli obiettivi annui. Inoltre, Essilor in questo modo si colloca in una forte dinamica di creazione di valore al momento di concretizzare la combinazione delle nostre attività con quelle di Luxottica", ha dichiarato Laurent Vacherot, Direttore generale delegato di Essilor International. Evoluzione dei ricavi nei primi nove mesi La variazione dei ricavi comprende i seguenti elementi: Una crescita su base omogenea 1 del 4,3%, superiore all'obiettivo annuo ("circa 4%"), che riflette un miglioramento un trimestre dopo l'altro;

del 4,3%, superiore all'obiettivo annuo ("circa 4%"), che riflette un miglioramento un trimestre dopo l'altro; un impatto di perimetro dello 0,5%;

un effetto di cambio negativo (- 5,8%) che traduce l'apprezzamento dell'euro rispetto alle principali valute con cui opera Essilor. Ricavi consolidati relativi al 3° trimestre 2018: + 5,6% fuori cambio In milioni di euro T3 2018 T3 20174 Variazione pubblicata Crescita su base omogenea1 Impatto di perimetro Effetto del cambio Lenti e materiale ottico 1 597 1 541 + 3,6 % + 4,5 % + 0,5 % - 1,4 % Nord America 693 655 + 5,8 % + 3,9 % + 0,5 % + 1,6 % Europa 481 477 + 0,7 % + 1,4 % + 0,0 % - 0,7 % Asia/Oceania/Medio oriente/Africa 306 288 + 6,4 % + 9,8 % + 0,4 % - 3,8 % America latina 117 121 - 3,5 % + 7,1 % + 2,9 % - 13,5 % Sunglasses & Readers 168 148 + 13,6 % + 11,4 % + 1,7 % + 0,5 % Attrezzature 46 45 + 2,3 % + 1,2 % + 0,0 % + 1,1 % TOTALE 1 811 1 734 + 4,4 % + 5,0 % + 0,6 % - 1,2 % (4) Il gruppo applica la norma IFRS 15 relativa al riconoscimento dei ricavi dal 1° gennaio 2018. I ricavi del terzo trimestre 2017 sono stati rielaborati di conseguenza, con un impatto negativo di circa 18 milioni di euro. Nel 3° trimestre 2018 i ricavi sono pari a 1 811 milioni di euro, in rialzo del 4,4%. La crescita su base omogenea 1 ha raggiunto il 5,0%, che riflette: una robusta performance della divisione Lenti e materiale ottico (+ 4,5% su base omogenea), dovuta all'accelerazione dei paesi a forte crescita 5 e delle attività di e-commerce; una crescita a due cifre della divisione Sunglasses & Readers;

l'impatto sul perimetro legato alle nuove partnership realizzate nel 2018 ha rappresentato lo 0,6%;

l'effetto di cambio si è ridotto a - 1,2%. Fatti chiave per regione e per divisione al 3° trimestre Lenti e materiale ottico In Nord America nel terzo trimestre le vendite hanno registrato una crescita pari al 3,9% su base omogenea1. La dinamica del secondo trimestre si è largamente mantenuta, in quanto l'attività Lenti negli Stati Uniti ha evidenziato una crescita più marcata rispetto alla regione nel suo insieme. L'attività di e-commerce ha contribuito a questa performance, in particolare per le vendite on line di occhiali da vista. La robusta crescita registrata negli Stati Uniti è stata sostenuta dalla strategia del gruppo che mirava a stimolare l'innovazione sul mercato delle lenti oftalmiche e a sostenere le iniziative destinate ai professionisti indipendenti del settore e alle catene di ottici. Il lancio di Transitions® Style Colors e di Style Mirrors negli Stati Uniti ha superato le aspettative, attirando soprattutto i giovani che usano occhiali. Il lancio ha agevolato anche il proseguimento della diffusione dell'offerta "Ultimate Lens Package" destinata ai portatori di lenti progressive e monofocali. Le vendite continuano a segnare un rialzo presso gli optometristi membri delle reti di Alliances grazie, in particolare, al forte aumento del numero di aderenti al programma "Essilor Experts" dall'inizio dell'anno. Essilor inoltre ha stipulato una partnership con UnitedHealthcare Vision, una delle principali realtà nel settore della managed vision care negli Stati Uniti e primo assicuratore sanitario in questo paese; in base a tale accordo, i professionisti oftalmologi convenzionati, per coprire i bisogni ottici degli assicurati di UnitedHealthcare Vision, potranno avvalersi una vasta rete di laboratori di prescrizione, che permettono di ampliare la scelta e l'accesso tanto agli optometristi che ai consumatori. In Europa, la crescita dei ricavi (+ 1,4% su base omogenea1) ha registrato un ulteriore progresso rispetto al primo semestre. L'utilizzo di risorse commerciali supplementari ha favorito la diffusione dei prodotti a valore aggiunto come le lenti Varilux® X series(TM) e Crizal® Sapphire(TM), nonché delle lenti fotocromatiche del marchio Transitions®. Peraltro, l'innovazione del gruppo è stata accolta con favore al Salone mondiale dell'ottica a Parigi (SILMO), come testimoniano i due SILMO d'oro di cui il gruppo è stato insignito, il primo per la lente BLUV® Xpert della rete BBGR e il secondo per Vision-R(TM) 800, un nuovo strumento di rifrazione. La crescita è stata vivace in Francia, dove l'insieme delle reti di distribuzione ha contribuito alla performance, sia con gli ottici indipendenti che con i punti vendita affiliati. I paesi scandinavi hanno registrato una crescita a due cifre grazie all'esito favorevole di una partnership con un cliente importante a livello regionale. La Russia e l'Europa orientale, trascinata dalla Polonia, continuano a beneficiare del miglioramento dell'assortimento di prodotti. Le vendite su internet, in particolare nel segmento degli occhiali da vista, hanno egualmente contribuito alla crescita della regione. In Asia-Oceania/Medio oriente/Africa, l'aumento dei ricavi, pari al 9,8% su base omogenea1, riflette il dinamismo dei paesi a forte crescita5, in cui le vendite sono aumentate del 13%. L'attività all'interno del territorio cinese ha dato prova di una delle migliori performance della regione, grazie soprattutto al successo delle soluzioni per il controllo della miopia, delle lenti del marchio Varilux® e Transitions® e delle lenti per filtrare la luce blu. L'aumento della penetrazione delle lenti progressive, fotocromatiche e antiriflesso ha sostenuto la crescita anche in svariati altri paesi, fra cui la Corea del sud, i paesi del sud-est asiatico e la Turchia. L'attività è stata meno lineare in India, malgrado una forte crescita delle vendite on line. Per quanto concerne i paesi sviluppati della regione, il Giappone ha realizzato una buona performance e l'Australia è in via di miglioramento. La dinamica ha continuato a rafforzarsi in America latina (+ 7,1% di crescita su base omogenea1), che beneficia di un contributo bilanciato della crescita delle vendite in Brasile, da una parte, e nei paesi ispanofoni dall'altra. Le lenti di marca Varilux® e Transitions® evidenziano un miglioramento a due cifre in volumi nella regione. In Brasile, l'attività è supportata dall'efficacia delle campagne promozionali che mirano, in particolare, a promuovere le lenti progressive Varilux®, oltre che dai promettenti esordi della commercializzazione di una nuova linea di strumenti di optometria. Il resto della regione ha beneficiato del forte rialzo delle vendite in Messico, grazie all'insieme delle reti di distribuzione. Sunglasses & Readers

Con una crescita dei ricavi pari all'11,4% su base omogenea1 nel 3° trimestre e del 9,0% nei primi 9 mesi dell'esercizio, la divisione Sunglasses & Readers conferma la forte dinamica nel 2018. In Cina il gruppo beneficia di una rinnovata crescita, solida e sostenibile, da parte di Xiamen Yarui Optical (BolonTM), nonché dello sviluppo della rete commerciale e della gamma di prodotti di MJS in un ambiente molto competitivo. In Nord America, le vendite al dettaglio restano positivi, sia per FGX International nel settore solari e "readers" (occhiali da lettura) che per Costa, che registra, per di più, l'impatto positivo dei nuovi modelli di occhiali da sole in acetato e della sua espansione nei negozi di ottica in parallelo con quelli specializzati nelle marche di articoli sportivi. Attrezzature

I ricavi della divisione Attrezzature sono aumentati dell'1,2% su base omogenea1 nel terzo trimestre. La crescita tiene conto di diversi rinvii della spedizione di macchinari, in Asia e in America latina in particolare, oltre che di una base di confronto elevata in Europa. In America latina prosegue la conversione dei piccoli laboratori di prescrizione alla tecnologia digitale per la finitura delle superfici. Nell'insieme delle regioni continua la dinamicità delle vendite delle ultime generazioni di macchinari per la finitura delle superfici (il generatore digitale VFT-Orbit 2(TM), la lucidatrice Multi-FLEX(TM) e la macchina bloccante senza lega ART). Azioni contro i problemi della vista a livello mondiale

Essilor prosegue nel suo ambizioso intento di eradicare i problemi della vista a livello mondiale. Le sue iniziative, sempre più numerose nel settore, si sono tradotte in una serie di successi nel terzo trimestre. Il gruppo continua a diffondere i suoi business model inclusivi "2.5 New Vision Generation(TM)" in diversi paesi, fra cui il Kenya - dove si sta concludendo la formazione in campo ottico prevista nella prima fase di promozione fra gli imprenditori della vista "Eye Rafiki" - o ancora la Cina, in cui una partnership innovativa con una piattaforma internet sta apportando soluzioni per i problemi della vista delle popolazioni rurali. La campagna mondiale "Our Children's Vision", cofinanziata con i fondi a impatto sociale Vision for Life(TM) di Essilor e condotta congiuntamente con numerosi partner pubblici e privati, ha già raggiunto 27 milioni di bambini a fine settembre, numero che avanza verso l'obiettivo dei 50 milioni entro il 2020. In India "Essilor Vision Foundation" ha lanciato, in collaborazione con il governo del Karnataka, un programma di eradicazione dei problemi della vista presso i 325.000 abitanti del distretto di Doddaballapura Taluk. Acquisizioni e partnership

Nel terzo trimestre il gruppo ha proseguito la sua politica di acquisizione mirata e di partnership locali.

Nella divisione Sunglasses & Readers, FGX ha acquisito One Click Internet Ventures, LLC. Con sede a Indianapolis, Stati Uniti, One Click è un protagonista nel settore della vendita on line di occhiali premontati e il proprietario del sito "readers.com". One Click realizza ricavi annui per circa 15 milioni di dollari USA. Dalla fine del terzo trimestre, il gruppo ha rafforzato la propria diffusione geografica negli Stati Uniti stringendo rapporti di partnership con Expert Optics, laboratorio di prescrizione situato nello Stato dell'Illinois che realizza ricavi per circa 16 milioni di dollari USA l'anno. Così, dall'inizio dell'anno, il gruppo ha acquisito partecipazioni di maggioranza in 6 società, che rappresentano ricavi totali per circa 54 milioni di euro. Altri eventi verificatisi dalla fine del 3o trimestre Perfezionamento della combinazione fra Essilor e Luxottica A seguito del conferimento da parte di Delfin, azionista di maggioranza di Luxottica della sua partecipazione in Luxottica (62,42%) a favore di Essilor, avvenuto in data 1° ottobre 2018, Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) ("Essilor") è diventata la capogruppo di Luxottica così come quella di Essilor International SAS, ed è stata rinominata EssilorLuxottica. A titolo di corrispettivo per il conferimento da parte di Delfin della sua partecipazione in Luxottica in Essilor, Essilor ha emesso 139.703.301 nuove azioni ordinarie attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, come approvato dagli azionisti di Essilor nel maggio 2017. Queste nuove azioni sono quotate su Euronext Paris dal 2 ottobre 2018 con il codice EL e il medesimo codice ISIN FR0000121667 delle altre azioni pre-esistenti. In data 1° ottobre 2018 l'autorità di vigilanza della concorrenza turca (la TCA) ha autorizzato la combinazione fra Essilor e Luxottica dopo l'assunzione da parte di entrambe le società di taluni impegni relativi allo svolgimento delle attività in Turchia. Essilor e Luxottica si sono impegnate, in particolare, a vendere una controllata turca attiva nella distribuzione di montature e di occhiali da sole nel corso del 2019. In data 2 ottobre 2018 le agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's hanno attribuito a EssilorLuxottica il rating a lungo termine "A2" (outlook positivo) e "A" a lungo termine (outlook stabile). Offerta pubblica di scambio sulle azioni di Luxottica Conformemente alle disposizioni della legge italiana e in vista di procedere al delisting delle azioni Luxottica dalla borsa di Milano, EssilorLuxottica ha depositato, l'11 ottobre 2018 presso la CONSOB il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di scambio obbligatoria avente a oggetto tutte le azioni ordinarie di Luxottica emesse e restanti in circolazione, fatta eccezione per le azioni ordinarie già detenute da EssilorLuxottica e delle azioni proprie di Luxottica. Nel quadro di tale offerta di scambio EssilorLuxottica consegnerà agli azionisti di Luxottica che conferiranno le loro azioni all'offerta una corrispettivo in azioni pari a 0,4613 nuove azioni EssilorLuxottica, del valore nominale di 0,18 euro, ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Parigi per ciascuna azione portate in adesione nell'offerta. Il rapporto di cambio è lo stesso di quella applicata nell'ambito del conferimento da parte di Delfin della totalità della sua partecipazione in Luxottica a EssilorLuxottica il 1° ottobre 2018. Parallelamente all'offerta, EssilorLuxottica lancerà negli Stati Uniti un'offerta pubblica di scambio sulle azioni sotto forma di collocamento privato rivolto unicamente a taluni "investitori istituzionali qualificati" o " QIBs", ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti, così come successivamente modificato (il "Securities Act"), che si basa sull'esenzione dalla registrazione come previsto dall'articolo 4(a)(2) del Securities Act per i collocamenti privati. Il collocamento privato in USA avrà gli stessi termini e condizioni dell'offerta di scambio in Italia e avrà lo stesso periodo di adesione all'offerta e la stessa data di pagamento dell'offerta di scambio italiana. Tale offerta di scambio permetterà agli azionisti di Luxottica di ottenere nuove azioni EssilorLuxottica in cambio delle loro azioni Luxottica. Prospettive

Dal 1° ottobre il perimetro di consolidamento della società Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) ("Essilor"), rinominata EssilorLuxottica in questa stessa data, comprende ormai anche le attività di Luxottica. Di conseguenza, gli obiettivi annui (guidance) comunicati da Essilor all'inizio dell'esercizio 2018 non sono applicabili a EssilorLuxottica. Per contro, tali obiettivi annui, ossia una crescita dei ricavi su base omogenea1 attorno al 4% e un contributo dell'attività2 superiore o pari al 18,3%3 dei ricavi, continuano ad applicarsi alle attività di Essilor corrispondenti al suo perimetro di consolidamento del 30 settembre 2018 Definizioni Crescita organica / Crescita su base omogenea: Crescita a tasso di cambio e a perimetro costanti. Cfr. definizione di cui alla nota 2.4 del bilancio finanziario consolidato incluso nel Documento di riferimento 2017 di Essilor. Contributo dell'attività: Ricavi netti meno il costo delle vendite e degli oneri di gestione (oneri di ricerca e sviluppo, oneri commerciali e di distribuzione e altri oneri di gestione). Salvo le nuove acquisizioni strategiche. Il gruppo applica la norma IFRS 15 relativa al riconoscimento dei ricavi dal 1° gennaio 2018. I ricavi per il 2017 sono stati rielaborati di conseguenza. Fra i paesi a forte crescita si annoverano Cina, India, paesi Asean, Corea del sud, Hong Kong, Taiwan, Africa, Medio oriente, Russia e America latina. Allegato: Ricavi consolidati di Essilor per trimestre In milioni di euro 2018 2017* Primo Trimestre Lenti e materiale ottico 1 592 1 688 Nord America 692 761 Europa 491 495 Asia/Oceania/Medio oriente/Africa 297 306 America latina 112 126 Sunglasses & Readers 190 199 Attrezzature 43 50 TOTALE Primo Trimestre 1 825 1 937 Secondo Trimestre Lenti e materiale ottico 1 619 1 645 Nord America 694 711 Europa 513 516 Asia/Oceania/Medio oriente/Africa 299 297 America Latina 113 121 Sunglasses & Readers 223 218 Attrezzature 59 59 TOTALE Secondo Trimestre 1 901 1 922 Terzo Trimestre Lenti e materiale ottico 1 597 1 541 Nord America 693 655 Europa 481 477 Asia/Oceania/Medio oriente/Africa 306 288 America Latina 117 121 Sunglasses & Readers 168 148 Attrezzature 46 45 TOTALE Terzo Trimestre 1 811 1 734 Quarto Trimestre Lenti e material ottico 1 536 Nord America 661 Europa 479 Asia/Oceania/Medio oriente/Africa 280 America latina 116 Sunglasses & Readers 202 Attrezzature 71 TOTAE Quarto Trimestre 1 809 * Il gruppo applica la norma IFRS 15 relativa al riconoscimento dei ricavi dal 1° gennaio 2018. i ricavi per i quattro trimestri del 2017 sono stati rielaborati di conseguenza. Risultati di Luxottica nel terzo trimestre 2018 (traduzione francese a fini informativi del comunicato stampa in italiano pubblicato da Luxottica in data 22 ottobre 2018) Trimestre in crescita del 3,5%2, trainano retail ed e-commerce · Fatturato consolidato del terzo trimestre a 2.215 milioni di Euro: +3,5% a cambi costanti2 e +2,9% a cambi correnti

· Fatturato wholesale a 732 milioni di Euro: +0,9% a cambi costanti2 e -1,0% a cambi correnti

· Fatturato retail a 1.483 milioni di Euro: +4,8% a cambi costanti2 e +4,9% a cambi correnti

· Fatturato consolidato dei primi nove mesi a 6.767 milioni di Euro: +1,3% a cambi costanti2 e -4,5% a cambi correnti

· Fatturato wholesale a 2.463 milioni di Euro: -2,4% a cambi costanti2 e -7,2% a cambi correnti

· Fatturato retail a 4.305 milioni di Euro: +3,5% a cambi costanti2 e -2,9% a cambi correnti

· Confermato l'outlook per il 2018

Milano (Italia), 22 ottobre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX), leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, ha approvato oggi il fatturato consolidato del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno, chiusi il 30 settembre 2018, redatto in accordo con gli International Financial Reporting Standards emessi dall'International Accounting Standards Board (IFRS). Fatturato del terzo trimestre 20181 (Milioni di Euro) 3Q 2017

riesposto4 3Q 2018 Variazione a cambi costanti2 Variazione a cambi correnti Fatturato 2 153 2 215 +3,5 % +2,9 % Divisione Wholesale 739 732 +0,9 % -1,0 % Divisione Retail 1 414 1 483 +4,8 % +4,9 % Fatturato dei primi nove mesi del 20181 (Milioni di Euro) 9M 2017

riesposto 9M 2018 Variazione a cambi costanti2 Variazione a cambi correnti Fatturato 7 085 6 767 +1,3 % -4,5 % Divisione Wholesale 2 654 2 463 -2,4 % -7,2 % Divisione Retail 4 431 4 305 +3,5 % -2,9 % Luxottica chiude il terzo trimestre con vendite in crescita del 3,5% a cambi costanti2, grazie all'ottima performance della divisione Retail e delle piattaforme e-commerce, e alla solida crescita in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Il risultato positivo del trimestre è sostenuto dall'incremento combinato del prezzo medio e dei volumi, e da un'accelerazione delle vendite dei principali marchi in portafoglio.

Il miglioramento della performance del Gruppo in entrambe le divisioni consente di chiudere i nove mesi con vendite in aumento dell'1,3% a cambi costanti2, redditività in crescita e forte generazione di cassa. Nel terzo trimestre il fatturato della divisione Wholesale, in aumento dello 0,9% a cambi costanti2 (-1,0% a cambi correnti) beneficia dell'andamento positivo in Nord America e del forte miglioramento in Europa, regione che ha recuperato nei mesi estivi il lento avvio della stagione sole. Le vendite della divisione Retail risultano in accelerazione rispetto ai primi sei mesi dell'anno, con vendite omogenee3 e fatturato in crescita rispettivamente del 2,8% e del 4,8% a cambi costanti2 (+4.9% a cambi correnti), a conferma dell'efficacia delle iniziative strategiche volte a migliorare il modello operativo e la capacità di esecuzione di tutti i marchi retail. Europa e Nord America trainano le vendite di Sunglass Hut, in crescita dell'8% a cambi costanti2. Contribuiscono all'incremento del fatturato anche LensCrafters in Nord America, OPSM in Australia e i negozi Ray-Ban nel mondo. Nel terzo trimestre le piattaforme e-commerce del Gruppo registrano vendite in aumento del 16% a cambi costanti2. Ray-Ban.com si conferma motore del business digitale di Luxottica, beneficiando di prodotti in esclusiva per il sito e della nuova campagna Ray-Ban Studios, che rafforza il legame del marchio con il mondo della musica e dei millennial. Anche SunglassHut.com e Oakley.com contribuiscono all'ottima performance del business online. "Siamo molto contenti dei risultati di questo trimestre in crescita nei principali paesi e in tutti i canali. Stiamo mantenendo un ottimo equilibrio tra sviluppo e redditività, a riprova che strategie globali e qualità dell'esecuzione stanno dando i risultati che ci aspettavamo. Un ringraziamento speciale va a tutti gli oltre ottantamila collaboratori di Luxottica che, in questo complesso percorso di avvicinamento alla nascita di EssilorLuxottica, mi hanno sempre dimostrato piena fiducia, mantenendo inalterata la passione e l'attaccamento al nostro Gruppo", commenta Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica. "La fase di rinnovamento strategico che il Gruppo ha intrapreso negli ultimi tre anni ha rafforzato il modello di business verticalmente integrato e favorito la semplificazione organizzativa, aumentando velocità decisionale e precisione di esecuzione. Gli ottimi risultati ottenuti costituiscono solide basi su cui realizzare il processo di integrazione con Essilor". "Alla luce del trend positivo del business retail ed e-commerce e del ritorno alla crescita della divisione Wholesale confermiamo l'outlook 2018, con vendite attese in crescita nell'intorno del 2%2 e una solida redditività". Luxottica ed Essilor hanno annunciato in data 1 ottobre 2018 la nascita di EssilorLuxottica, leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Luxottica ed Essilor hanno annunciato in data 1 ottobre 2018 la nascita di EssilorLuxottica, leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Vendite nelle principali geografie1 Fatturato

(Milioni di Euro) 3Q 2017

riesposto % 3Q 2018 % Variazione a cambi costanti2 Variazione a cambi correnti Nord America 1 236 57 % 1 301 59 % +3,7 % +5,2 % Wholesale 206 10 % 220 10 % +3,9 % +6,5 % Retail 1 030 47 % 1 081 49 % +3,6 % +5,0 % Europa 457 21 % 468 21 % +4,0 % +2,3 % Asia-Pacifico 273 13 % 280 12 % +5,3 % +2,5 % America Latina 148 7 % 130 6 % -1,2 % -12,3 % Restp del mondo 38 2 % 36 2 % -4,9 % -5,4 % Totale Gruppo 2 153 100 % 2 215 100 % +3,5 % +2,9 %

Fatturato

(Milioni di Euro) 9M 2017

riesposto % 9M 2018 % Variazione a cambi costanti2 Variazione a cambi correnti Nord America 4 045 57 % 3 866 57 % +2,4 % -4,4 % Wholesale 741 10 % 714 10 % +3,2 % -3,5 % Retail 3 305 47 % 3 152 47 % +2,2 % -4,6 % Europa 1 602 23 % 1 546 23 % -1,9 % -3,5 % Asia-Pacifico 870 12 % 853 12 % +4,0 % -2,0 % America latina 436 6 % 389 6 % +1,2 % -10,8 % Resto del mondo 131 2 % 113 2 % -10,6 % -14,2 % Totale Gruppo 7 085 100 % 6 767 100 % +1,3 % -4,5 % Nord America - In Nord America nel terzo trimestre il fatturato del Gruppo sale del 3,7% a cambi costanti2 grazie alla solida crescita di entrambe le divisioni.

Le vendite della divisione Wholesale aumentano del 3,9% a cambi costanti2 con il contributo positivo di tutti i canali di vendita e, in particolare, delle grandi catene, degli ottici indipendenti e del canale sportivo.

L'ottimo risultato della divisione Retail, con vendite in crescita del 3,6% a cambi costanti2, è attribuibile a tutte le catene, ad eccezione di Sears Optical. I negozi Sunglass Hut si confermano destinazione preferita dai consumatori per l'acquisto di occhiali da sole premium, grazie anche ad un'offerta sempre più omnicanale. LensCrafters prosegue il percorso di trasformazione del modello di business, con risultati molto soddisfacenti: il fatturato cresce del 2,7% a cambi costanti2 e le vendite omogenee3 tornano positive a +2,3%. Europa - Nel terzo trimestre il fatturato del Gruppo in Europa cresce del 4% a cambi costanti2, trainato dall'ottima performance registrata in Francia, Regno Unito, Turchia ed Europa dell'Est e dalla crescita a doppia cifra del business retail. La divisione Wholesale riporta risultati in miglioramento rispetto alla prima parte dell'anno, quando il riallineamento delle politiche commerciali e il ritardo della stagione sole avevano indotto un temporaneo rallentamento nelle vendite della regione. Anche i paesi dell'Europa Mediterranea riportano risultati in miglioramento. Asia-Pacifico - Nel terzo trimestre il fatturato del Gruppo in Asia-Pacifico evidenzia un incremento delle vendite a cambi costanti2 del 5,3%. Tutti i mercati contribuiscono alla crescita, con la sola eccezione di Taiwan che risente temporaneamente della prossima apertura di una filiale commerciale.

La performance in Australia conferma la forza di OPSM e Sunglass Hut. Giappone, Corea e Sudest asiatico, mercati strategici per il Gruppo, evidenziano un'accelerazione della crescita. America Latina - Dopo anni di solida crescita, il fatturato del Gruppo in America Latina riporta un leggero calo del -1,2% a cambi costanti2, evidenziando una contrazione del business wholesale in Brasile per l'incertezza politica e macroeconomica. Per contro, il Messico e il business retail in Brasile e nel resto dell'America Latina continuano ad evidenziare performance positive. Note 1 Tutti i confronti, incluse le variazioni percentuali, si riferiscono ai tre mesi e ai nove mesi terminati il 30 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, rispettivamente. 2 I dati a parità cambi sono calcolati utilizzando il cambio medio del rispettivo periodo di confronto. Per ulteriori informazioni si rimanda alle tabelle in appendice. 3 Per vendite omogenee si intendono le vendite a parità di negozi, cambi e perimetro di consolidamento. Le vendite omogenee non includono il fatturato e-commerce. 4 Si rimanda alla prima tabella in Appendice. - SEGUE APPENDICE - Riesposizione del fatturato 2017 Fatturato

(Milioni di euro) 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 9M 2017 4Q 2017 FY 2017 Fatturato 2 391 2 540 2 153 7 085 2 099 9 184 Wholesale 934 981 739 2 654 717 3 371 Retail 1 458 1 559 1 414 4 431 1 382 5 813 Nota - Il fatturato del 2017 è stato riesposto per riflettere l'applicazione dal primo trimestre 2018 del nuovo principio contabile IFRS 15 e l'inclusione del fatturato delle piattaforme e-commerce del Gruppo all'interno della divisione Retail. Principali divise Cambio medio per EUR 1 3Q 2017 9M 2017 3Q 2018 9M 2018 USD 1,1746 1,1140 1,1629 1,1942 AUD 1,4880 1,4539 1,5904 1,5761 GBP 0,8978 0,8732 0,8924 0,8841 CNY 7,8340 7,5766 7,9151 7,7789 JPY 130,349 124,681 129,606 130,925 BRL 3,7150 3,5352 4,5974 4,2966 Sezione E - Offerta E.3

Termini e condizioni delle Nuove Azioni

Si precisa che le date indicate di seguito relative all'Offerta di Scambio presentate nel calendario indicativo incluso nella Nota di Sintesi sono state spostate di un giorno, come segue: 28 novembre 2018 Fine del Periodo di Adesione 6 dicembre 2018............................ Inizio della Riapertura dei Termini, ove applicabile 12 dicembre 2018............................ Fine della Riapertura dei Termini, ove applicabile



COMPLEMENT AU RESUME DU PROSPECTUS Visa n°18-494 de l'AMF en date du 23 octobre 2018 Les informations figurant dans le résumé du Prospectus restent inchangées, à l'exception des Paragraphes B.1, B.4a, B.6, B.7 et E.3 de ce résumé qui sont modifiés et doivent être lus comme suit : Section B - Émetteur B.1

Raison sociale et nom commercial

EssilorLuxottica B.4a

Principales tendances récentes ayant des répercussions sur le Groupe de la Société et ses secteurs d'activité

Réalisation de l'Apport Le 1er octobre 2018, Essilor et Delfin ont finalisé le rapprochement d'Essilor et de Luxottica en créant EssilorLuxottica, un leader mondial de l'optique ophtalmique et de la lunetterie. Toutes les conditions suspensives à la finalisation du Rapprochement ont été satisfaites, notamment l'approbation par les actionnaires d'Essilor en mai 2017, la filialisation par apport-scission de la quasi-totalité des activités d'Essilor à Essilor International (une filiale entièrement détenue par Essilor) en novembre 2017 et l'approbation de toutes les autorités de la concurrence dont l'autorisation était une condition suspensive à la réalisation du Rapprochement. À la suite de l'Apport par Delfin, actionnaire majoritaire de Luxottica, de sa participation de 62,42 % dans Luxottica à Essilor le 1er octobre 2018, Essilor est devenue la maison-mère de Luxottica et a été renommée EssilorLuxottica. En contrepartie de l'Apport par Delfin de sa participation dans Luxottica à Essilor, Essilor a émis 139.703.301 actions nouvelles ordinaires par le biais d'une augmentation de capital sans droits préférentiels de souscription, conformément à la résolution approuvée par les actionnaires d'Essilor en mai 2017. Après la finalisation de l'Apport, le capital d'EssilorLuxottica est composé de 358.840.853 actions. Son principal actionnaire est Delfin (38,93 % du capital, avec des droits de vote plafonnés à 31 % sous réserve d'une formule contenue dans les statuts d'EssilorLuxottica(1)). A la même date, EssilorLuxottica a annoncé le lancement prochain de l'Offre d'Échange visant les actions de Luxottica émises et restant en circulation (un avis spécifique relatif à l'Offre d'Échange a été publié par EssilorLuxottica en vertu de l'article 102 de la loi financière consolidée italienne). À la suite de l'Offre d'Échange, le pourcentage détenu par Delfin dans le capital d'EssilorLuxottica pourrait diminuer jusqu'à un minimum de 31 % en fonction du taux d'acceptation de l'Offre d'Échange(2). Depuis le 2 octobre 2018, les actions EssilorLuxottica sont cotées sur le marché Euronext Paris, sous le code mnémonique EL et avec le même code ISIN FR0000121667 qu'avant la Date de Réalisation de l'Apport.

La nouvelle Société combinée Essilor et Luxottica ont uni leurs forces autour d'une mission commune : « Aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie » en répondant à l'évolution de ses besoins visuels et de ses aspirations à exprimer un style personnel. EssilorLuxottica s'appuie sur plus de 150 ans d'innovation, d'excellence opérationnelle, d'esprit d'entreprise et d'ouverture internationale pour développer des solutions innovantes dans l'optique ophtalmique et la lunetterie afin de s'adapter à l'évolution des modes de vie des consommateurs d'aujourd'hui. En parallèle, EssilorLuxottica peut créer de nouveaux moyens pour sensibiliser et atteindre les 2,5 milliards de personnes(3) souffrant d'une vision non corrigée et les 6 milliards de personnes qui ne protègent pas leurs yeux du soleil ou d'autres rayons nocifs. Le groupe va également s'appuyer sur un ensemble d'activités intégrées verticalement, fruit des expertises complémentaires de deux grands pionniers - l'un dans les technologies avancées de verres et l'autre dans la conception de lunettes de marques - pour développer la gamme la plus riche et la plus complète de solutions visuelles pour les consommateurs et les professionnels de l'optique. Avec un chiffre d'affaires combiné pro forma supérieur à 16 milliards d'euros en 2017 et près de 150 000 collaborateurs, EssilorLuxottica est idéalement positionné pour saisir les opportunités de croissance résultant d'une forte demande du marché de l'optique ophtalmique et de la lunetterie soutenue par l'augmentation des besoins en correction et protection visuelles ainsi que de l'appétit des consommateurs pour des marques à forte notoriété. EssilorLuxottica bénéficiera d'opportunités significatives de création de valeur au travers de synergies de chiffre d'affaires et de coûts représentant un montant net estimé compris entre 420 millions et 600 millions d'euros d'EBIT par an à moyen terme, un niveau voué à accélérer à plus long terme. Les synergies de chiffre d'affaires sont attendues dans la fourchette de 200 à 300 millions d'euros et résulteront de la capacité d'EssilorLuxottica à développer des produits nouveaux et de meilleure qualité optimisant l'interaction entre montures et verres, à mieux servir l'industrie à travers une distribution plus large et une logistique plus efficace, à accélérer le développement des pays à forte croissance, à renforcer le commerce en ligne, à accroître la pénétration des lunettes de soleil avec ou sans correction visuelle, et à mobiliser les consommateurs autour de la correction et la protection de leur vue ainsi que de leur aspiration à expérimenter les marques. Les synergies de coûts sont attendues entre 220 et 300 millions d'euros et résulteront de l'optimisation de toute la chaîne combinée de production/logistique, et d'économies sur les frais généraux et les achats. Direction, gouvernance et structure d'EssilorLuxottica Monsieur Leonardo Del Vecchio, Président Exécutif de Luxottica, devient Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica. Monsieur Hubert Sagnières, Président-Directeur Général d'Essilor devient Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica. Il dispose des mêmes pouvoirs que ceux du Président-Directeur Général. Monsieur Leonardo Del Vecchio et Monsieur Hubert Sagnières conservent également les fonctions respectives de Président Exécutif de Luxottica et de Président d'Essilor International. Essilor International et Luxottica conservent leurs Conseils d'administration respectifs. Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica se compose de 16 membres : Monsieur Leonel Pereira Ascencao, Monsieur Romolo Bardin, Monsieur Leonardo Del Vecchio, Madame Juliette Favre, Monsieur Giovanni Giallombardo, Monsieur Bernard Hours, Madame Annette Messemer, Monsieur Francesco Milleri, Monsieur Gianni Mion, Madame Lucia Morselli, Monsieur Olivier Pécoux, Madame Sabrina Pucci(4), Monsieur Hubert Sagnières, Madame Cristina Scocchia, Madame Jeanette Wong et Madame Delphine Zablocki. Un Comité d'Intégration, présidé par Monsieur Leonardo Del Vecchio et Monsieur Hubert Sagnières, sera chargé de mettre en place une intégration harmonieuse et réussie entre Essilor et Luxottica. Le nouveau Conseil d'administration d'EssilorLuxottica s'est réuni le 1er octobre 2018 et a pris les décisions suivantes : Nomination de Madame Hilary Halper, Directrice Financière d'Essilor, et de Monsieur Stefano Grassi, Directeur Financier de Luxottica, en qualité de co-Directeurs Financiers de la nouvelle entité combinée ;

Mandat donné d'ici fin janvier 2019 au Comité des Nominations et Rémunérations pour lancer le recrutement d'un « Chief Executive Officer » ;

Approbation du nouveau règlement intérieur du Conseil d'administration d'EssilorLuxottica qui a été publié sur le site internet d'EssilorLuxottica ;

Approbation des autorisations financières en matière de dette nécessaires au fonctionnement de l'entité combinée, d'Essilor International et de Luxottica ;

Constitution et nomination des membres des comités du Conseil d'administration d'EssilorLuxottica, comme suit : Le Comité des Nominations et Rémunérations, composé de Monsieur Olivier Pécoux (Président), Monsieur Romolo Bardin, Monsieur Bernard Hours et Monsieur Gianni Mion ; Le Comité d'Audit et des Risques, composé de Madame Lucia Morselli (Présidente), Monsieur Romolo Bardin, Madame Annette Messemer et Monsieur Olivier Pécoux ; Le Comité de Responsabilité Sociale de l'Entreprise, composé de Madame Jeanette Wong (Présidente), Monsieur Giovanni Giallombardo, Monsieur Hubert Sagnières et Madame Cristina Scocchia ; Le Comité Stratégique, composé de Monsieur Francesco Milleri (Président), Monsieur Bernard Hours, Monsieur Gianni Mion et Monsieur Hubert Sagnières ;

Détermination des composantes de la rémunération du Président-Directeur Général et du Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica dont le détail a été publié sur le site internet d'EssilorLuxottica ; et

Convocation de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'EssilorLuxottica le 29 novembre 2018. (1) Conformément à l'application de cette formule, à la date de la Note Complémentaire, les droits de vote de Delfin sont, par conséquent, en fait plafonnés à 32,6% (2) 31% calculé sur une base entièrement diluée, en fonction du nombre d'actions EssilorLuxottica que Delfin a reçu lors de la réalisation de l'Apport et en supposant un taux d'acceptation de 100% de l'Offre d'Échange (3) Source: Vision Impact Institute, Eyelliance: Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide (4) Sous réserve de l'approbation des actionnaires par l'Assemblée Générale du 29 novembre 2018 B.6

Principaux actionnaires

Le tableau suivant présente la composition de l'actionnariat d'EssilorLuxottica au 2 octobre 2018 : Nombre d'actions % Droits de vote % Détention de Delfin avant la réalisation de l'Apport 35.205 0,0% Actions reçues par Delfin à la Date de Réalisation de l'Apport 139.703.301 38,9% SOUS-TOTAL Delfin 139.738.506 38,9% 139.738.506 39,1%(b) Actionnariat interne

(Salariés actifs, anciens salariés et retraités) FCPE Valoptec International 4.162.437 1,2% 4.162.437 1,2% FCPE groupe Essilor cinq et sept ans 4.338.140 1,2% 4.338.140 1,2% Fonds réservé aux salariés étrangers 994.898 0,3% 994.898 0,3% Actions au nominatif pur ou administré détenues par les salariés 7.655.767 2,1% 7.655.767 2,1% SOUS-TOTAL 17.151.242 4,8% 17.151.242 4,8% Actionnariat partenaire(a)

Actions en nominatif pur ou administré détenues par les partenaires 344.240 0,1% 344.240 0,1% SOUS-TOTAL 17.495.482 4,9% 17.495.482 4,9% Autodétention

Actions propres

Contrat de liquidité 1.336.830 0,4% SOUS-TOTAL 1.336.830 0,4% PUBLIC 200.285.680 55,8% 200.285.680 56,0% TOTAL 358.856.498 100% 357.519.668 100% (a) L'actionnariat partenaire désigne la part des actions d'EssilorLuxottica détenues par les salariés, dirigeants, et, le cas échéant, les anciens salariés et les anciens dirigeants de sociétés dans lesquelles Essilor a détenu une participation ayant été ensuite intégralement cédée. (b) Conformément à l'application de la formule contenue dans les statuts d'EssilorLuxottica, à la date de la Note Complémentaire, les droits de vote de Delfin sont, par conséquent, en fait plafonnés à 32,6%. Effet attendu de l'Offre d'Échange (sur la base d'un taux d'acceptation de 100%, incluant 17.000 nouvelles actions de Luxottica à émettre en cas d'exercice opportun de la totalité des 17.000 stock-options en circulation de Luxottica, mais à l'exclusion des actions auto-détenues de Luxottica) sur la composition du capital social et des droits de vote d'EssilorLuxottica : A la date de la Note Complémentaire actions % capital1 % votesavant plafonnement1,6 % votesaprès plafonnement1,6 Salariés4 17.495.482 4,9% 4,9% 5,4% Delfin 139.738.5065 38,9% 39.1%2 32,6%2 Public 200.285.680 55,8% 56,0% 62,0% Auto-détention 1.336.830 0,4% -



-

Suivant la réalisation de l'Offre d'Échange actions % capital1 % votesavant plafonnement1,6 % votesaprès plafonnement1,6 Salariés4 17.495.482 4.0% 4.0% 4,0% Delfin 139.738.5065 31,7% 31,8%3 31,3%3 Public 281.601.869 64,0% 64,2% 64,7% Auto-détention 1.336.830 0,3% -



- 1 Sur une base non diluée. 2 Les droits de vote de Delfin sont plafonnés à 31% du nombre total de droits de vote d'EssilorLuxottica, sous réserve d'une formule figurant dans les statuts d'EssilorLuxottica. Conformément à l'application de cette formule, à la date de la Note Complémentaire, les droits de vote de Delfin sont, par conséquent, en fait plafonnés à 32,6%. Si un autre actionnaire détenait une participation supérieure à 10% du capital d'EssilorLuxottica, une formule différente s'appliquerait, résultant en un plafonnement applicable à Delfin différent. 3 Les droits de vote de Delfin sont plafonnés à 31% du nombre total de droits de vote d'EssilorLuxottica, sous réserve d'une formule figurant dans les statuts d'EssilorLuxottica. Conformément à l'application de cette formule, à la date de la Note Complémentaire, les droits de vote de Delfin sont, par conséquent, en fait plafonnés à 31,3%. Si un autre actionnaire détenait une participation supérieure à 10% du capital d'EssilorLuxottica, une formule différente s'appliquerait, résultant en un plafonnement applicable à Delfin différent. 4 Il s'agit des actions EssilorLuxottica détenues par les salariés, les cadres dirigeants et, le cas échéant, les anciens employés et les cadres dirigeants de sociétés dans lesquelles Essilor détenait une participation qui a ensuite été vendue en totalité.. 5 Incluant les 35.205 actions EssilorLuxottica détenues par Delfin avant la Date de Réalisation de l'Apport. 6 Ces pourcentages sont calculés sur la totalité du capital social émis, moins les actions auto-détenues pour lesquelles les droits de vote ne peuvent pas être exercés. B.7

Informations financières historiques clés sélectionnées

Chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica au troisième trimestre 2018 (périmètre Essilor International) Information financière du troisième trimestre 2018 EssilorLuxottica a publié le 22 octobre 2018 le chiffre d'affaires du 3ème trimestre d'Essilor. Essilor et Luxottica ayant finalisé leur rapprochement en date du 1er octobre 2018, l'activité ainsi que les périmètres de consolidation des deux sociétés étaient indépendants l'un de l'autre pendant l'intégralité du 3ème trimestre 2018. Ainsi, chacune des deux sociétés publie séparément, pour le 3ème trimestre 2018, un chiffre d'affaires correspondant à son périmètre de consolidation en date du 30 septembre 2018. Ainsi, Luxottica, société cotée à la Bourse de Milan, a également publié séparément son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre le 22 octobre 2018. Cette publication est disponible en anglais à l'adresse Internet suivante : www.luxottica.com/en/investors ESSILOR Croissance en base homogène1 de 5,0 % au 3ème trimestre

Bonne performance des grandes marques du groupe Très bonne performance de l'Asie, du e-commerce et de la division Sunglasses & Readers

Maintien de la dynamique aux Etats-Unis

Activité renforcée en Europe et Amérique latine

Reprise des acquisitions Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires consolidé d'Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (« Essilor ») s'établit à 5 537 millions d'euros, en hausse de 4,8 % hors change. Chiffre d'affaires consolidé 9 mois 2018 d'Essilor En millions d'euros 9 mois 2018 9 mois 20174 Variation publiée Croissance en base homogène1 Effet de périmètre Effet de change Verres et

matériel optique 4 808 4 874 - 1,4 % + 3,9 % + 0,5 % - 5,8 % Amérique du Nord 2 079 2 127 - 2,2 % + 3,9 % + 0,7 % - 6,8 % Europe 1 485 1 488 - 0,2 % + 1,1 % + 0,1 % - 1,4 % Asie/Océanie/ Moyen-Orient/Afrique 902 891 + 1,2 % + 7,6 % + 0,3 % - 6,7 % Amérique latine 342 368 - 7,0 % + 5,7 % + 1,6 % - 14,3 % Sunglasses & Readers 581 565 + 2,8 % + 9,0 % + 0,5 % - 6,7 % Equipements 148 154 - 4,2 % + 1,0 % + 0,0 % - 5,2 % TOTAL 5 537 5 593 - 1,0 % + 4,3 % + 0,5 % - 5,8 % (4) Le groupe applique la norme IFRS 15 relative à la reconnaissance du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Le chiffre d'affaires des 9 mois 2017 a été retraité en conséquence, avec un impact négatif d'environ 68 millions d'euros. « Guidée par notre mission d'améliorer la vision dans le monde, la stratégie d'Essilor continue de porter ses fruits. Depuis le début de l'année, la richesse de notre innovation produit, la vigueur nos marques solaires et de notre activité Internet ainsi que la réactivation de notre politique d'acquisition renforcent progressivement notre trajectoire de croissance. En amplifiant l'élan du premier semestre, les résultats d'Essilor au 3ème trimestre confortent notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs annuels. Au-delà, ils placent Essilor dans une dynamique de création de valeur puissante au moment de concrétiser le rapprochement de nos activités avec celles de Luxottica », a déclaré Laurent Vacherot, Directeur Général Délégué d'Essilor International. Evolution du chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois La variation du chiffre d'affaires comprend les éléments suivants : Une croissance en base homogène 1 de 4,3 %, au-dessus de l'objectif annuel (« autour de 4 % »), qui reflète une amélioration trimestre après trimestre ;

Un effet de périmètre de 0,5 % ;

Un effet de change négatif (- 5,8 %) qui traduit l'appréciation de l'euro face aux principales monnaies de facturation d'Essilor. Chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2018 : + 5,6 % hors change En millions d'euros T3 2018 T3 20174 Variation publiée Croissance en base homogène1 Effet de périmètre Effet de change Verres et

matériel optique 1 597 1 541 + 3,6 % + 4,5 % + 0,5 % - 1,4 % Amérique du Nord 693 655 + 5,8 % + 3,9 % + 0,5 % + 1,6 % Europe 481 477 + 0,7 % + 1,4 % + 0,0 % - 0,7 % Asie/Océanie/ Moyen-Orient/Afrique 306 288 + 6,4 % + 9,8 % + 0,4 % - 3,8 % Amérique latine 117 121 - 3,5 % + 7,1 % + 2,9 % - 13,5 % Sunglasses & Readers 168 148 + 13,6 % + 11,4 % + 1,7 % + 0,5 % Equipements 46 45 + 2,3 % + 1,2 % + 0,0 % + 1,1 % TOTAL 1 811 1 734 + 4,4 % + 5,0 % + 0,6 % - 1,2 % (4) Le groupe applique la norme IFRS 15 relative à la reconnaissance du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017 a été retraité en conséquence, avec un impact négatif d'environ 18 millions d'euros. Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires ressort à 1 811 millions d'euros, en progression de 4,4 %. La croissance en base homogène 1 a atteint 5,0 %, reflétant : Une performance robuste de la division Verres et matériel optique (+ 4,5 % en base homogène), provenant de l'accélération des pays à forte croissance 5 et des activités e-commerce ; Une croissance à deux chiffres de la division Sunglasses & Readers ;

L'effet de périmètre lié aux nouveaux partenariats réalisés en 2018 a représenté 0,6 % ;

L'effet de change s'est réduit à - 1,2 %. Faits marquants par région et par division au 3ème trimestre Verres et matériel optique En Amérique du Nord, les ventes ont crû de 3,9 % en base homogène1 au troisième trimestre. La dynamique du deuxième trimestre s'est largement maintenue, l'activité Verres aux Etats-Unis ayant affiché une croissance plus forte que la région dans son ensemble. L'activité e-commerce a contribué à cette performance, en particulier les ventes en ligne de lunettes correctrices.

La croissance soutenue enregistrée aux Etats-Unis s'est appuyée sur la stratégie du groupe visant à stimuler l'innovation sur le marché des verres ophtalmiques et à soutenir les initiatives destinées aux professionnels de l'optique indépendants et aux chaînes d'optique. Le lancement de Transitions® Style Colors et de Style Mirrors aux Etats-Unis a dépassé les attentes, attirant particulièrement les jeunes porteurs de lunettes. Ce lancement a également facilité la poursuite du déploiement de l'offre « Ultimate Lens Package » destinée aux porteurs de verres progressifs et simple foyer. Les ventes ont continué de progresser auprès des optométristes membres des réseaux d'Alliances grâce, en particulier, à une forte augmentation depuis le début de l'année du nombre d'adhérents au programme « Essilor Experts ». Essilor a également noué un partenariat avec UnitedHealthcare Vision, l'un des premiers organismes de couverture de soins visuels aux Etats-Unis et premier assureur santé aux Etats-Unis, aux termes duquel les professionnels de l'optique référencés pour couvrir les besoins optique des assurés d'UnitedHealthcare Vision pourront s'appuyer sur un vaste réseau de laboratoires de prescription, permettant d'élargir le choix et l'accès pour les optométristes et les consommateurs. En Europe, la croissance du chiffre d'affaires (+ 1,4 % en base homogène1) a rebondi par rapport au premier semestre. Le déploiement de ressources commerciales additionnelles a favorisé la pénétration des produits à valeur ajoutée tels que les verres Varilux® X series(TM) et Crizal® Sapphire(TM), ainsi que les verres photochromiques de la marque Transitions®. L'innovation du groupe a d'ailleurs été saluée au Salon mondial de l'optique à Paris (SILMO), avec l'obtention de deux SILMO d'Or, le premier pour le verre BLUV® Xpert du réseau BBGR et le second pour Vision-R(TM) 800, un nouvel instrument de réfraction. La croissance a été vive en France, où l'ensemble des réseaux de distribution a contribué à la performance, tant avec les opticiens indépendants qu'avec les enseignes. Les pays scandinaves ont affiché une croissance à deux chiffres grâce à la bonne exécution d'un partenariat avec un grand compte régional. La Russie ainsi que l'Europe de l'Est, emmenée par la Pologne, continuent de bénéficier de la progression du mix produit. Les ventes par Internet, notamment dans le segment des lunettes correctrices, ont également contribué à la croissance de la région. En Asie-Océanie/Moyen-Orient/Afrique, la hausse du chiffre d'affaires de 9,8 % en base homogène1 reflète le dynamisme des pays à forte croissance5, dont les ventes ont augmenté de 13 %. L'activité domestique en Chine a affiché l'une des meilleures performances de la région grâce, notamment, au succès des solutions pour la gestion de la myopie, des verres de marque Varilux® et Transitions® et des verres filtrant la lumière bleue. L'augmentation de la pénétration des verres progressifs, photochromiques et antireflets a également soutenu la croissance dans plusieurs autres pays, dont la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est et la Turquie. L'activité est restée plus contrastée en Inde, malgré une forte croissance des ventes en ligne. En ce qui concerne les pays développés de la région, le Japon a réalisé une bonne performance et l'activité en Australie est en voie d'amélioration. La dynamique a continué à se renforcer en Amérique latine (+ 7,1 % de croissance en base homogène1), qui bénéficie d'une contribution équilibrée de la croissance des ventes au Brésil, d'une part, et dans les pays hispanophones, d'autre part. Les verres de marques Varilux® et Transitions® affichent une progression à deux chiffres en volume dans la région. Au Brésil, l'activité est alimentée par l'efficacité de campagnes promotionnelles visant, notamment, à promouvoir les verres progressifs Varilux®, ainsi que par les débuts prometteurs de la commercialisation d'une nouvelle ligne d'instruments d'optométrie. Le reste de la région a bénéficié du fort rebond des ventes au Mexique, lesquelles s'appuient sur l'ensemble des réseaux de distribution. Sunglasses & Readers Avec une croissance de 11,4 % de son chiffre d'affaires en base homogène1 au 3ème trimestre et de 9,0 % sur les 9 premiers mois de l'exercice, la division Sunglasses & Readers confirme sa forte dynamique en 2018. En Chine, le groupe bénéficie du retour à une croissance solide et durable de Xiamen Yarui Optical (BolonTM), ainsi que du développement du réseau commercial et de la gamme de produits de MJS dans un environnement très compétitif. En Amérique du Nord, les ventes au consommateur restent bien orientées tant pour FGX International en solaire et « readers » (lunettes loupes) que pour Costa qui enregistre, de surcroît, l'impact positif de nouveaux modèles de lunettes de soleil en acétate et de son expansion dans les magasins d'optique en parallèle aux enseignes spécialisées dans le sport. Equipements Le chiffre d'affaires de la division Équipements a progressé de 1,2 % en base homogène1 au troisième trimestre. La croissance tient compte de plusieurs reports de livraison de machines, en Asie et en Amérique latine notamment, ainsi que d'une base de comparaison élevée en Europe. En Amérique latine, la conversion de petits laboratoires de prescription à la technologie de surfaçage numérique se poursuit. Dans l'ensemble des régions, les ventes des dernières générations de machines de surfaçage (le générateur numérique VFT-Orbit 2(TM), la polisseuse Multi-FLEX(TM) et la machine de blocage sans alliage ART) continuent à être dynamiques. Actions contre la mauvaise vision dans le monde Essilor poursuit son ambition d'éradiquer la mauvaise vision dans le monde. Ses initiatives de plus en plus nombreuses en la matière se sont traduites par plusieurs succès au troisième trimestre. Le groupe a poursuivi le déploiement de ses modèles d'affaire inclusifs « 2.5 New Vision Generation(TM) » dans de nombreux pays, dont le Kenya - où une première promotion d'entrepreneurs de la vision « Eye Rafiki » achève sa formation à l'optique -, ou encore la Chine - où un partenariat innovant avec une plateforme Internet apporte des solutions visuelles aux populations rurales. La campagne mondiale « Our Children's Vision », co-fondée par le fonds d'impact social Vision for Life(TM) d'Essilor et menée en coalition avec de nombreux partenaires publics et privés, a déjà touché 27 millions d'enfants à fin septembre, un chiffre en avance sur l'objectif de 50 millions d'ici 2020. En Inde, la « Essilor Vision Foundation » a lancé, en collaboration avec le gouvernement du Karnataka, un programme d'éradication de la mauvaise vision chez les 325 000 habitants du district de Doddaballapura Taluk. Acquisitions et partenariats Au cours du troisième trimestre, le groupe a poursuivi sa politique d'acquisition ciblées et de partenariats locaux. Dans la division Sunglasses & Readers, FGX a acquis One Click Internet Ventures, LLC. Basé à Indianapolis aux Etats-Unis, One Click est un acteur de la vente en ligne de lunettes prémontées et le propriétaire du site « readers.com ». One Click réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions de dollars américains. Depuis la fin du troisième trimestre, le groupe a renforcé son maillage géographique aux Etats-Unis en nouant un partenariat avec Expert Optics, un laboratoire de prescription situé dans l'Etat de l'Illinois et réalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 millions de dollars américains. Ainsi, depuis le début de l'année, le groupe a pris des participations majoritaires dans 6 sociétés, représentant un chiffre d'affaires cumulé d'environ 54 millions d'euros. Autres événements survenus depuis la fin du 3ème trimestre Finalisation du rapprochement entre Essilor et Luxottica A la suite de l'apport par Delfin, actionnaire majoritaire de Luxottica, de sa participation de 62,42 % dans Luxottica à Essilor le 1er octobre 2018, Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (« Essilor ») est devenue la maison-mère de Luxottica, au même titre que celle d'Essilor International SAS, et a été renommée EssilorLuxottica. En contrepartie de l'apport par Delfin de sa participation dans Luxottica à Essilor, Essilor a émis 139 703 301 actions nouvelles ordinaires par le biais d'une augmentation de capital sans droits préférentiels de souscription, conformément à la résolution approuvée par les actionnaires d'Essilor en mai 2017. Ces nouvelles actions sont cotées sur Euronext Paris depuis le 2 octobre 2018 sous le code mnémonique EL, avec le même code ISIN FR0000121667 que les autres actions existantes. Le 1er octobre 2018, l'autorité de la concurrence de la Turquie (la TCA) a autorisé le rapprochement entre Essilor et Luxottica après que les deux sociétés ont pris certains engagements relatifs à la conduite de leurs affaires en Turquie. Essilor et Luxottica se sont notamment engagées à vendre au cours de l'année 2019 une filiale turque active dans la distribution de montures et de lunettes de soleil. Le 2 octobre 2018, les agences de rating Moody's et Standard & Poor's ont respectivement attribué à EssilorLuxottica les notations à long terme « A2 » (perspective positive) et « A » à long terme (perspective stable). Offre publique d'échange sur les actions de Luxottica Conformément aux dispositions de la loi italienne et en vue de procéder au retrait des actions Luxottica de la bourse de Milan, EssilorLuxottica a déposé le 11 octobre 2018 auprès de la CONSOB (l'autorité de marché italienne) le document d'offre relatif à l'offre publique d'échange obligatoire sur l'ensemble des actions ordinaires de Luxottica émises et restant en circulation, à l'exclusion des actions ordinaires déjà détenues par EssilorLuxottica et des actions auto-détenues par Luxottica. Dans le cadre de cette offre d'échange, EsilorLuxottica remettra aux actionnaires de Luxottica apportant leurs actions à l'offre une contrepartie en actions composée de 0,4613 actions nouvelles EssilorLuxottica, d'une valeur nominale de 0,18 euro, admises aux négociations sur Euronext Paris, pour chaque action apportée à l'offre. La parité d'échange est la même que celle appliquée dans le cadre de l'apport par Delfin de l'intégralité de sa participation dans Luxottica à EssilorLuxottica le 1er octobre 2018. Parallèlement à l'offre, EssilorLuxottica lancera aux Etats-Unis une offre publique d'échange sur les actions sous la forme d'un placement privé adressé uniquement à certains « acheteurs institutionnels qualifiés », ou « QIBs », au sens de la Règle 144A du Securities Act de 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (le « Securities Act »), en se fondant sur la dispense d'enregistrement prévue à l'article 4(a)(2) du Securities Act pour les placements privés. Le Placement Privé Américain envisagera les mêmes modalités et conditions que celles de l'offre d'échange en Italie et aura la même période d'offre et la même date de règlement que l'offre d'échange en Italie. Cette offre d'échange permettra aux actionnaires de Luxottica d'obtenir de nouvelles actions EssilorLuxottica en échange de leurs actions Luxottica. Perspectives Depuis le 1er octobre, le périmètre de consolidation de la société Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (« Essilor »), renommée EssilorLuxottica à cette même date, intègre désormais également les activités de la société Luxottica. En conséquence, les objectifs annuels (guidance) communiqués par Essilor en début d'exercice 2018 ne sont pas transposables à EssilorLuxottica.

En revanche, ces objectifs annuels, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en base homogène1 autour de 4% et une contribution de l'activité2 supérieure ou égale à 18,3 %3 du chiffre d'affaires, continuent de s'appliquer aux activités d'Essilor dans son au périmètre de consolidation du 30 septembre 2018. Définitions Croissance organique / Croissance en base homogène : Croissance à taux de change et à périmètre constants. Se reporter à la définition figurant en note 2.4 des états financiers consolidés inclus dans le Document de référence 2017 d'Essilor. Contribution de l'activité : Chiffre d'affaires net diminué du coût des ventes et des charges d'exploitation (charges de recherche-développement, charges commerciales et de distribution et autres charges d'exploitation). Hors nouvelles acquisitions stratégiques. Le groupe applique la norme IFRS 15 relative à la reconnaissance du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Le chiffre d'affaires 2017 a été retraité en conséquence. Les pays à forte croissance comprennent la Chine, l'Inde, les pays de l'Asean, la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Russie et l'Amérique latine. Annexe : Chiffre d'affaires consolidé d'Essilor par trimestre En millions d'euros 2018 2017* Premier Trimestre Verres et matériel optique 1 592 1 688 Amérique du Nord 692 761 Europe 491 495 Asie/Océanie/ Moyen-Orient/Afrique 297 306 Amérique latine 112 126 Sunglasses & Readers 190 199 Equipements 43 50 TOTAL Premier Trimestre 1 825 1 937 Deuxième Trimestre Verres et matériel optique 1 619 1 645 Amérique du Nord 694 711 Europe 513 516 Asie/Océanie/ Moyen-Orient/Afrique 299 297 Amérique latine 113 121 Sunglasses & Readers 223 218 Equipements 59 59 TOTAL Deuxième Trimestre 1 901 1 922 Troisième Trimestre Verres et matériel optique 1 597 1 541 Amérique du Nord 693 655 Europe 481 477 Asie/Océanie/ Moyen-Orient/Afrique 306 288 Amérique latine 117 121 Sunglasses & Readers 168 148 Equipements 46 45 TOTAL Troisième Trimestre 1 811 1 734 Quatrième Trimestre Verres et matériel optique 1 536 Amérique du Nord 661 Europe 479 Asie/Océanie/ Moyen-Orient/Afrique 280 Amérique latine 116 Sunglasses & Readers 202 Equipements 71 TOTAL Quatrième Trimestre 1 809 * Le groupe applique la norme IFRS 15 relative à la reconnaissance du chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2018. Les chiffres d'affaires des 4 trimestres de 2017 ont été retraités en conséquence. Chiffre d'affaires de Luxottica au troisième trimestre 2018 (traduction française pour information du communiqué de presse en italien publié par Luxottica le 22 octobre 2018) Troisième trimestre en croissance de 3,5 %2, vente de détail et e-commerce en tête de file Chiffre d'affaires net consolidé du troisième trimestre à 2 215 millions d'euros : +3,5 % à taux de change constant 2 et +2,9 % à taux de change courant Chiffre d'affaires net du segment commerce de gros à 732 millions d'euros : +0,9 % à taux de change constant 2 et -1,0 % à taux de change courant Chiffre d'affaires net du segment de la vente de détail à 1 483 millions d'euros : +4,8 % à taux de change constant 2 et +4,9 % à taux de change courant

Chiffre d'affaires net consolidé des neuf premiers mois à 6 767 millions d'euros : +1,3 % à taux de change constant 2 et -4,5 % à taux de change courant Chiffre d'affaires net du segment commerce de gros à 2 463 millions d'euros : -2,4 % à taux de change constant 2 et -7,2 % à taux de change courant Chiffre d'affaires net du segment de la vente de détail à 4 305 millions d'euros : +3,5 % à taux de change constant 2 et -2,9 % à taux de change courant

Perspectives confirmées pour 2018 Milan (Italie), 22 octobre 2018 - Le Conseil d'Administration de Luxottica Group S.p.A. (MTA : LUX), acteur majeur de la conception, la production, la distribution et la vente de lunettes de mode, haute gamme et sportives, s'est réuni aujourd'hui afin d'examiner le chiffre d'affaires net consolidé du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'année clôturés le 30 septembre 2018, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière telles que publiées par le Conseil International des Normes Comptables (IFRS). Chiffre d'affaires net du troisième trimestre 20181 (Millions d'euros) 3T 2017

retraité4 3T 2018 Variation

à taux de change constant2 Variation

à taux de change courant Chiffre d'affaires net du Groupe 2 153 2 215 +3,5 % +2,9 % Segment du commerce de gros 739 732 +0,9 % -1,0 % Segment de la vente de détail 1 414 1 483 +4,8 % +4,9 % Chiffre d'affaires net des neuf premiers mois de 20181 (Millions d'euros) 9M 2017

retraité4 9M 2018 Variation

à taux de change constant2 Variation

à taux de change courant Chiffre d'affaires net du Groupe 7 085 6 767 +1,3 % -4,5 % Segment du commerce de gros 2 654 2 463 -2,4 % -7,2 % Segment de la vente de détail 4 431 4 305 +3,5 % -2,9 % Luxottica clôture le troisième trimestre affichant une croissance de son chiffre d'affaires net de 3,5 % à taux de change constant2, grâce à la performance significative du segment de la vente de détail et des plateformes e-commerce, ainsi qu'à une solide croissance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique. Le résultat positif du trimestre est soutenu par l'augmentation combinée du prix moyen et des volumes, et par une accélération des ventes des principales marques. L'amélioration de la performance dans chacun des segments permet au Groupe de clôturer les neuf mois avec des ventes en hausse de 1,3 % à taux de change constant2, un rendement à la hausse et une forte production de liquidités. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net du segment du commerce de gros, en hausse de 0,9 % à taux de change constant2 (-1,0 % à taux de change courant) bénéficie d'une performance positive en Amérique du Nord et d'une nette amélioration en Europe. L'Europe a récupéré au cours de l'été, après un démarrage retardé de la saison estivale. Les ventes du segment de la vente de détail ont accéléré par rapport aux six premiers mois de l'année, avec des ventes homogènes 3 et un chiffre d'affaires net en croissance respectivement de 2,8 % et de 4,8 % à taux de change constant2 (+4,9 % à taux de change courant). Cela confirme l'efficacité des initiatives stratégiques visant à l'amélioration du modèle opérationnel et de la capacité d'exécution de toutes les marques de la vente de détail. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en tête de file pour les ventes de Sunglass Hut, en croissance de 8 % à taux de change constant2. La croissance des ventes a également été soutenue par LensCrafters en Amérique du Nord, OPSM en Australie et les enseignes Ray-Ban à travers le monde. Au troisième trimestre, les plateformes e-commerce du Groupe ont enregistré des ventes en hausse de 16 % à taux change constant2. Ray-Ban.com a confirmé sa position de moteur du commerce en ligne du Groupe, bénéficiant du lancement exclusif de certaines collections et de la nouvelle campagne Ray-Ban Studios, qui renforce le lien de la marque avec le monde de la musique et des millennials. SunglassHut.com et Oakley.com ont également contribué à l'excellente performance du commerce en ligne. « Nous sommes très heureux des résultats croissants affichés dans les pays clés et au sein de l'ensemble des canaux, au cours de ce trimestre. Nous nous appliquons à maintenir un juste équilibre entre développement et rendement, démontrant encore davantage que les stratégies globales et la qualité d'exécution apportent les résultats que nous attendions. Je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble des 80 000 collaborateurs de Luxottica qui, au cours de ce parcours complexe vers la naissance d'EssilorLuxottica, m'ont toujours témoigné une confiance totale, maintenant leur passion et attachement à notre Groupe », commente Leonardo Del Vecchio, Président Exécutif de Luxottica. « La phase de renouvellement stratégique que le Groupe a entrepris pendant ces trois dernières années a renforcé le modèle de business verticalement intégré et favorisé la simplification organisationnelle, augmentant vitesse décisionnelle et précision d'exécution. Les excellents résultats obtenus constituent une solide base sur laquelle réaliser le processus d'intégration avec Essilor ». « Au regard de la tendance positive du commerce de la vente de détail et du e-commerce, ainsi que du retour à la croissance du segment du commerce de gros, nous confirmons les prévisions pour 2018, avec une croissance des ventes attendue d'environ 2 %2 et une rentabilité solide ». Le 1er octobre 2018, Luxottica et Essilor ont annoncé la naissance d'EssilorLuxottica, un leader mondial dans la conception, production et distribution de verres ophtalmiques, lunettes de vue et lunettes de soleil. Zones géographiques : chiffre d'affaires net1 Chiffre d'affaires net

(Millions d'euros) 3T 2017

retraité4 % 3T 2018 % Variation

à taux de change constant2 Variation

à taux de change courant Amérique du Nord 1 236 57 % 1 301 59 % +3,7 % +5,2 % Segment du commerce de gros 206 10 % 220 10 % +3,9 % +6,5 % Segment de la vente de détail 1 030 47 % 1 081 49 % +3,6 % +5,0 % Europe 457 21 % 468 21 % +4,0 % +2,3 % Asie-Pacifique 273 13 % 280 12 % +5,3 % +2,5 % Amérique latine 148 7 % 130 6 % -1,2 % -12,3 % Reste du monde 38 2 % 36 2 % -4,9 % -5,4 % Total Groupe 2 153 100 % 2 215 100 % +3,5 % +2,9 %

Chiffre d'affaires net

(Millions d'euros) 9M 2017

retraité4 % 9M 2018 % Variation

à taux de change constant2 Variation

à taux de change courant Amérique du Nord 4 045 57 % 3 866 57 % +2,4 % -4,4 % Segment du commerce de gros 741 10 % 714 10 % +3,2 % -3,5 % Segment de la vente de détail 3 305 47 % 3 152 47 % +2,2 % -4,6 % Europe 1 602 23 % 1 546 23 % -1,9 % -3,5 % Asie-Pacifique 870 12 % 853 12 % +4,0 % -2,0 % Amérique latine 436 6 % 389 6 % +1,2 % -10,8 % Reste du monde 131 2 % 113 2 % -10,6 % -14,2 % Total Groupe 7 085 100 % 6 767 100 % +1,3 % -4,5 % Amérique du Nord - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net du Groupe en Amérique du Nord a augmenté de 3,7 % à taux de change constant2 grâce à une croissance solide enregistrée par les deux segments. Les ventes du segment du commerce de gros ont augmenté de 3,9 % à taux de change constant2 avec une contribution positive de tous les canaux de vente et, en particulier, des grandes chaînes, des opticiens indépendants et du canal sportif. Les excellents résultats du segment de la vente de détail, avec des ventes en croissance de 3,6 % à taux change constant2, peuvent être attribués à toutes les marques de la vente de détail, à l'exception de Sears Optical. Sunglass Hut continue d'être la destination préférée des consommateurs pour l'achat de lunettes de soleil premium, ce qui est également dû à l'offre de plus en plus omnicanale. LensCrafters poursuit la transformation de son business model, avec des résultats très satisfaisants : le chiffre d'affaires net croît de 2,7 % à taux de change constant2 et les ventes homogènes 3 redeviennent positives à +2,3 %. Europe - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net du Groupe en Europe a cru de 4 % à taux de change constant2, entraîné par une excellente performance enregistrée en France, au Royaume-Uni, en Turquie et en Europe de l'Est, et par une croissance à deux chiffres du commerce de la vente de détail. Le segment du commerce de gros affiche des résultats en amélioration par rapport à la première partie de l'année, lorsque le réalignement des politiques commerciales et le retard de la saison estivale avaient conduit à un ralentissement provisoire dans les ventes de la zone Europe. Les pays de l'Europe méditerranéenne affichent également des résultats à la hausse. Asie-Pacifique - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires net du Groupe en Asie-Pacifique a mis en exergue une augmentation des ventes à taux de change constant2 de 5,3 %. Tous les marchés dans la région ont contribué à la croissance, avec Taïwan pour seule exception, provisoirement affectée par la prochaine ouverture d'une filiale commerciale.

La performance en Australie confirme la force d'OPSM et de Sunglass Hut. Dans le même temps, le Japon, la Corée et le Sud-Est asiatique, qui sont des marchés stratégiques pour le Groupe, ont affiché une accélération de la croissance. Amérique latine - Après des années de croissance solide, le chiffre d'affaires net du Groupe en Amérique Latine a enregistré une légère baisse de -1,2 % à taux de change constant2, avec une contraction du commerce de gros au Brésil en raison des incertitudes politiques et macroéconomiques. À l'inverse, le Mexique et le segment de la vente de détail au Brésil et dans le reste de l'Amérique Latine ont continué d'afficher des performances positives. Notes 1 Les comparaisons, notamment les variations en pourcentages, sont effectuées entre les périodes de trois mois et neuf mois se terminant respectivement le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018. 2 Les chiffres à taux de change constant ont été calculés en utilisant le taux de change moyen en vigueur lors de la période correspondante de l'année précédente. Pour plus d'information, veuillez-vous référer aux tableaux en annexe. 3 « Ventes homogènes » se réfère aux ventes pour les mêmes magasins, taux d'échanges et périmètre de consolidation. Les ventes homogènes n'incluent pas le chiffre d'affaires net du e-commerce. 4 Consulter le premier tableau en annexe. - ANNEXE À SUIVRE - Retraitement du chiffre d'affaires net 2017

KEY FIGURES IN THOUSANDS OF EURO 1Q 2017 2Q 2017 1H 2017 3Q 2017 4Q 2017 FY2017 Chiffre d'affaires net

(Millions d'euros) 1T 2017 2T 2017 3T 2017 9M 2017 4T 2017 FY 2017 Chiffre d'affaires net 2 391 2 540 2 153 7 085 2 099 9 184 Segment du commerce de gros 934 981 739 2 654 717 3 371 Segment de la vente de détail 1 458 1 559 1 414 4 431 1 382 5 813 Notes - Le chiffre d'affaires net de 2017 a été retraité pour refléter l'application à partir du premier trimestre 2018 du nouveau principe comptable IFRS 15 et l'inclusion du chiffre d'affaires net des plateformes e-commerce du Groupe dans le segment de la vente de détail. Principales devises Taux de change moyen pour 1 EUR 3T 2017 9M 2017 3T 2018 9M 2018 USD 1,1746 1,1140 1,1629 1,1942 AUD 1,4880 1,4539 1,5904 1,5761 GBP 0,8978 0,8732 0,8924 0,8841 CNY 7,8340 7,5766 7,9151 7,7789 JPY 130,349 124,681 129,606 130,925 BRL 3,7150 3,5352 4,5974 4,2966



Section E - Offre E.3

Modalités et conditions des Actions Nouvelles

Il est précisé que les dates ci-dessous relatives à l'Offre d'Échange présentées dans le calendrier indicatif inclus dans la Note d'Opération ont été décalées d'un jour comme suit : 28 novembre 2018 Clôture de la période d'Offre d'Echange 6 décembre 2018........................... Début de la réouverture de la période d'Offre d'Echange, le cas échéant 12 décembre 2018........................... Fin de la réouverture de la période d'Offre d'Echange, le cas échéant Version PDF du communiqué





