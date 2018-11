EssilorLuxottica : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale mixte du 29 novembre 2018

Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale mixte du 29 novembre 2018

Charenton-le-Pont, France (8 novembre 2018 - 18h00) - La société informe ses actionnaires qu'une Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se réunira le jeudi 29 novembre 2018 à 10 heures 30, à l'Espace Grande Arche - Parvis de la Défense - 92044 Paris-La Défense - France.

L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 octobre 2018. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les informations relatives à cette Assemblée peuvent être consultées sur le site Internet de la société, www.essilor-luxottica.com, rubrique « Investisseurs / Assemblée générale ».

Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de Commerce, consulter au siège social (147 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont - France) ou demander que lui soient envoyés les documents et renseignements prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, sur demande écrite adressée à : Société Générale - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 03 - France.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.

Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2017, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d'affaires consolidé pro-forma de 16 milliards d'euros environ.

L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

CONTACTS

Relations Investisseurs EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 (0) 1 49 77 42 16

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilor-luxottica.com Communication Corporate EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tél : + 33 (0) 1 49 77 45 02

(Milan) Tél : + 39 (02) 8633 4470

E-mail : media@essilor-luxottica.com

