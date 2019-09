EssilorLuxottica : Oakley nommé partenaire officiel et titulaire d'une licence de la National Football League

On retrouve, d'une part, Oakley avec sa passion et son ambition d'offrir aux sportifs des performances optimales et d'autre part, la NFL, la ligue de football américain la plus importante et la plus ancienne des États-Unis.

Au début de la prochaine saison, Oakley fournira des visières et des lunettes équipées de la technologie de verres de pointe Prizm aux 32 équipes, mais aussi au personnel, aux officiels et aux supporters de la NFL, grâce à un partenariat de quatre ans. Il s'agit à l'heure actuelle du plus gros contrat de l'histoire de la marque.

En tant que marque enracinée dans l'optique de haute performance, Oakley s'est fixé pour objectif principal d'offrir une technologie de verres unique pour aider les joueurs à voir le jeu différemment sur le terrain grâce à Prizm. Dans un sport aussi rythmé, où il est primordial de prendre des décisions rapides et de bien voir, les visières Oakley sont conçues pour améliorer les performances et optimiser la sécurité des joueurs de la NFL. Dans le cadre de ce partenariat, pour la première fois dans l'histoire de la NFL, tous les joueurs auront la possibilité de porter des visières Prizm Clear pendant les matchs.

Derrière la technologie de verres Oakley Prizm se cachent des décennies de recherche qui ont permis à l'équipe de R&D d'Oakley à Foothill Ranch de mettre au point une technologie de verres unique qui ajuste chaque couleur pour optimiser la reconnaissance - sur un terrain de football - de détails qui passeraient normalement inaperçus à l'œil nu.

Oakley a également lancé un nouveau film, qui permet au public de découvrir ce que les meilleurs joueurs de football du monde peuvent voir sur le terrain. Pour y parvenir, la marque a créé plusieurs caméras POV1 personnalisées qui permettent de vivre le match à travers les yeux d'athlètes comme Patrick Mahomes II des Kansas City Chiefs, meilleur joueur 2019, JuJu Smith-Schuster des Pittsburgh Steelers et Derwin James Jr. des Los Angeles Chargers.