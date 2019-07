EssilorLuxottica : Résultats du 1er semestre 2019 - Le rapprochement se poursuit et le processus d'intégration s'accélère - Forte génération de cash-flow libre

Résultats du 1er semestre 2019

Le rapprochement se poursuit et le processus d’intégration s’accélère

Forte génération de cash-flow libre7

Croissance du chiffre d’affaires de 7,3 % 1 , dont 3,9 % 1 à taux de change constants 2

Deuxième trimestre en plus forte croissance que le premier à taux de change constants 2

Hausse du résultat net ajusté 6 en ligne avec celle du chiffre d’affaires 1

Cash-flow libre 7 de 748 millions d’euros

Priorité à l’accélération du processus d’intégration et de simplification du groupe

Objectifs annuels confirmés

Charenton-le-Pont, France (31 juillet 2019, 7h00) - Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 30 juillet 2019, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2019. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Le Conseil d’administration a également approuvé les comptes consolidés pro forma1 non audités, qui sont présentés à titre illustratif seulement.

Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, a déclaré : « Nous sommes satisfaits des résultats du premier semestre qui affichent une croissance du chiffre d’affaires du Groupe et un bon niveau de rentabilité. La qualité de notre activité se reflète non seulement dans les chiffres, mais également dans la confirmation de la confiance et de la collaboration avec Bulgari et d'autres grandes maisons de luxe et de mode. Nous nous attendons désormais à ce que le deuxième semestre de l'année soit porteur de croissance supplémentaire et d'une amélioration marquée de la rentabilité par rapport à l’an dernier, grâce au lancement sur le marché d'une nouvelle génération de produits qui nous permettra d'améliorer l'expérience du consommateur. Les synergies attendues sont bien engagées et nous continuerons à les activer conformément aux plans que nous avons communiqués au marché ».

Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica, a déclaré : “Les résultats d’EssilorLuxottica illustrent la force de sa mission associée à un modèle d’affaires à la fois intégré et ouvert. Ainsi, l’ampleur des besoins d’amélioration de la vue conduit à des croissances particulièrement soutenues pour les activités de correction visuelle et de protection solaire d’Essilor et de ventes au détail de Luxottica. La bonne performance d’ensemble souligne, en outre, l’adhésion des professionnels de l’optique à notre volonté de renouvellement de l’expérience consommateur. Nos investissements dans la relation client, la segmentation des réseaux, les offres innovantes, les solutions omni-canal, la digitalisation de nos activités et les pays à forte croissance portent leurs fruits. En parallèle, le travail d’intégration des deux sociétés se poursuit afin de doter le groupe d’une plateforme opérationnelle plus efficace et réactive.”





Résultats ajustés6 du premier semestre 2019

En millions d’euros S1 2019 S1 2018*



pro forma1 Variation publiée Variation à taux de change constants2 Chiffre d’affaires 8 776 8 177 + 7,3 % + 3,9 % Marge brute ajustée6 5 549 5 195 + 6,8 % + 3,1 % En % du chiffre d’affaires 63,2 % 63,5 % Résultat opérationnel ajusté6 1 512 1 450 + 4,3 % - 0,4 % En % du chiffre d’affaires 17,2 % 17,7 % Résultat net ajusté6 1 099 1 029 + 6,8 % + 1,9 % En % du chiffre d’affaires 12,5 % 12,6 %

*Le compte de résultat du premier semestre 2018 a été retraité suite à l’application de la norme IFRS 16 relative aux contrats de location

EssilorLuxottica a réalisé un chiffre d'affaires de 8 776 millions d'euros, en hausse de 7,3 % et de 3,9 % à taux de change constants2, par rapport au chiffre d’affaires pro forma1 du premier semestre 2018. La croissance à taux de change constants2 s'est accélérée au cours de la période, enregistrant une hausse de 3,7 % au premier trimestre puis de 4,1 % au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel ajusté6 et le résultat net ajusté6 ont progressé respectivement de 4,3 % et de 6,8 %.

Faits marquants

Au cours du premier semestre 2019, la performance opérationnelle du groupe s’est caractérisée par les faits suivants :

Les divisions Verres et matériel optique et Sunglasses & Readers ont enregistré une croissance respective de 4,9 % and 8,4 % à taux de change constants 2 ;

; La division Vente au détail a affiché une hausse de 3,6 % à taux de change constants 2 avec un ralentissement au deuxième trimestre en raison des difficultés de Sears et des conditions météorologiques défavorables aux mois de mai et début juin. La division a renforcé sa présence dans des zones ciblées: Sunglass Hut en Europe, Ray-Ban en Grande Chine avec désormais plus de 150 magasins dans le pays et Óticas Carol au Brésil ;

avec un ralentissement au deuxième trimestre en raison des difficultés de Sears et des conditions météorologiques défavorables aux mois de mai et début juin. La division a renforcé sa présence dans des zones ciblées: Sunglass Hut en Europe, Ray-Ban en Grande Chine avec désormais plus de 150 magasins dans le pays et Óticas Carol au Brésil ; Une hausse de 1,7 % à taux de change constants 2 de la division Commerce de gros avec une accélération au deuxième trimestre du fait d’un rebond en Amérique du Nord provenant principalement des indépendants et des grands magasins. Le programme STARS a généré plus de 12 % de ventes nettes de la division et s'est encore étendu à l’échelle mondiale, avec plus de 13 000 magasins désservis à ce jour ;

de la division Commerce de gros avec une accélération au deuxième trimestre du fait d’un rebond en Amérique du Nord provenant principalement des indépendants et des grands magasins. Le programme STARS a généré plus de 12 % de ventes nettes de la division et s'est encore étendu à l’échelle mondiale, avec plus de 13 000 magasins désservis à ce jour ; Le maintien d’un rythme de croissance soutenue de la marque Ray-Ban dans toutes les régions et tous les canaux de distribution, avec une présence en forte croissance dans la vente directe aux consommateurs (magasins mono-marque et Ray-Ban.com) ;

Une augmentation d’environ 10 % du chiffre d’affaires à taux de change constants 2 dans les pays à forte croissance 4 , qui représentent près de 20 % du chiffre d’affaires consolidé ;

dans les pays à forte croissance , qui représentent près de 20 % du chiffre d’affaires consolidé ; La mise sur le marché d'innovations significatives dont Blue UV Capture TM , un verre offrant une meilleure protection contre les rayons UV et la lumière bleu-violet nocive; Eyezen TM Start, une nouvelle génération de verres pour les personnes de moins de 40 ans porteuses de verres unifocaux; Vision-R TM 800, un nouveau réfracteur permettant des tests de vue plus précis; et Visioffice ® X, la dernière génération de systèmes de mesures optiques. En parallèle, Essilor a préparé le lancement, au tout début du second semestre, de Transitions ® Signature ® GEN 8 TM , une nouvelle solution de gestion de la luminosité combinant des teintes plus sombres et une vitesse d'activation plus rapide. Dans le domaine des montures, Luxottica a renforcé son positionnement de pointe dans les technologies numériques en présentant à ses clients partenaires ses dernières collections dans un environnement de haute technologie stimulant, préfigurant ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la vente au détail dans l’optique ;

, un verre offrant une meilleure protection contre les rayons UV et la lumière bleu-violet nocive; Eyezen Start, une nouvelle génération de verres pour les personnes de moins de 40 ans porteuses de verres unifocaux; Vision-R 800, un nouveau réfracteur permettant des tests de vue plus précis; et Visioffice X, la dernière génération de systèmes de mesures optiques. En parallèle, Essilor a préparé le lancement, au tout début du second semestre, de Transitions Signature GEN 8 , une nouvelle solution de gestion de la luminosité combinant des teintes plus sombres et une vitesse d'activation plus rapide. Dans le domaine des montures, Luxottica a renforcé son positionnement de pointe dans les technologies numériques en présentant à ses clients partenaires ses dernières collections dans un environnement de haute technologie stimulant, préfigurant ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de la vente au détail dans l’optique ; La poursuite de la digitalisation des activités s’est traduite par une croissance des ventes en ligne de près de 14% à taux de change constants 2 . Plusieurs facteurs accélèrent le développement d'une plate-forme omnicanal offrant aux consommateurs un accès aux dernières technologies digitales combinées à l'expertise de professionnels de l’optique. Ces facteurs incluent le déploiement du programme «Digital Acceleration» chez Essilor, le développement par Luxottica de nouvelles solutions et outils de communication digitale utilisables tant dans ses propres magasins que dans ses activités de vente en gros, la forte croissance de Ray-Ban.com et Sunglasshut.com et l'acquisition par Essilor du détaillant en ligne Brille 24 en Allemagne ;

. Plusieurs facteurs accélèrent le développement d'une plate-forme omnicanal offrant aux consommateurs un accès aux dernières technologies digitales combinées à l'expertise de professionnels de l’optique. Ces facteurs incluent le déploiement du programme «Digital Acceleration» chez Essilor, le développement par Luxottica de nouvelles solutions et outils de communication digitale utilisables tant dans ses propres magasins que dans ses activités de vente en gros, la forte croissance de Ray-Ban.com et Sunglasshut.com et l'acquisition par Essilor du détaillant en ligne Brille 24 en Allemagne ; Une reprise de la politique d’acquisitions organiques avec quatre nouvelles transactions réalisées en Europe, en Amérique Latine et en Chine.

Synergies et intégration

Au cours du premier semestre, le groupe a mis en place une organisation structurée et un processus solide pour mener à bien son intégration et générer des synergies, dont le montant a été confirmé entre 420 à 600 millions d’euros d’impact net sur le résultat opérationnel ajusté6 dans les trois à cinq prochaines années.

Comme annoncé le 13 mai 2019, l’équipe de direction s’emploie à accélérer le processus d'intégration et la simplification du groupe. Le processus d'intégration avance à un très bon rythme. 22 axes de travail prioritaires sont mis en œuvre à l'échelle mondiale, sous la direction de plusieurs dirigeants du groupe et avec le plein engagement d'équipes dédiées. Ces programmes visent à tirer parti de la complémentarité entre montures et verres, de la capillarité des réseaux de vente au détail du groupe, des opportunités de ventes croisées auprès des opticiens tout en améliorant l’efficacité, en optimisant la chaîne logistique et en développant et structurant l’industrie de l’optique ophtalmique et de la lunetterie.

Eradication de la mauvaise vision dans le monde

La mission d’EssilorLuxottica est d’aider chacun à « Mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie ». Cette mission est au cœur de toutes ses activités et forme un lien culturel important entre ses collaborateurs. Dans ce contexte, Essilor a continué à promouvoir au premier semestre l’importance d’une bonne vision pour la sécurité routière. A l’occasion de la 5ème semaine de la sécurité routière des Nations Unies, la société a annoncé un protocole d’accord avec le groupe automobile français Renault pour développer des solutions innovantes visant à améliorer l’expérience visuelle des conducteurs. Essilor a, en outre, réalisé près de 1 000 dépistages de la vue pendant la course des 24 Heures du Mans. Au Bhoutan, Essilor et le gouvernement royal ont officiellement lancé leur partenariat, qui vise à faire de ce pays le premier Etat au monde à éradiquer la mauvaise vision. Les 10 000 premières paires de lunettes ont ainsi été distribuées dans le cadre du programme “Bhutan School Sight’, qui permet à tous les élèves de six à dix-huit ans de bénéficier de tests de vue et, si nécessaire, de lunettes. En Inde, la division 2.5 New Vision Generation d’Essilor a franchi le cap des 10 millions de personnes défavorisées équipées en lunettes par ses soins. Les innovations en matière de distribution et de technologie de son réseau d’opticiens de proximité, appelés Eye Mitra, se sont avérées déterminantes dans cette étape. Elles ont été distinguées lors de la 6ème Convention Eye Mitra à Jaipur en mai dernier. Par ailleurs, le fonds Vision for Life, fondé par Essilor, a soutenu une nouvelle campagne de sensibilisation à la santé visuelle auprès des populations les plus défavorisées d’Inde avec le soutien d’une figure majeure du monde du cinéma.

Au premier semestre, Luxottica, grâce à son soutien à OneSight - une organisation à but non lucratif indépendante dont elle est le principal mécène - a servi près de 17,000 patients par le biais d’examens de la vue et de fourniture de lunettes dans 17 cliniques de bienfaisance situées aux Etats-Unis, en Jordanie, à Porto Rico, au Chili, au Mexique, au Cambodge, en Chine, au Brésil et en Thaïlande. Onesight a également ouvert 25 nouveaux Sustainable Vision Centers dans 5 pays différents (Etats-Unis, Rwanda, Zambie, Chine, Bangladesh). Chaque clinique fonctionne grâce à des employés et médecins de Luxottica et plus de 575 employés ont eu la possibilité d’y faire du bénévolat au cours du premier semestre 2019.

EssilorLuxottica a créé une nouvelle forme d'intégration culturelle entre les employés d'Essilor et de Luxottica en encourageant plusieurs employés d'Essilor à se porter volontaires auprès de OneSight au cours du premier semestre.

Evénements post-clôture

EssilorLuxottica conclut un accord pour acquérir 76,72 % du capital de GrandVision détenu par HAL

EssilorLuxottica annonce ce jour un accord selon lequel il va acquérir l’intégralité des 76,72 % de participation de HAL Holding N.V. dans le capital de GrandVision N.V. à un prix par action de 28 euros par actions (voir page 14 du rapport financier semestriel).

Acquisition de Barberini

Le groupe annonce que l’ensemble des autorisations concernant l’acquisition de Barberini ont été obtenues auprès des autorités de la concurrence compétentes et que toutes les conditions suspensives à la finalisation de la transaction sont levées (voir page 14 du rapport financier semestriel).

Renouvellement du contrat de licence avec Bulgari

Luxottica et Bulgari SpA annoncent ce jour le renouvellement par anticipation de leur contrat exclusif de licence (voir page 14 du rapport financier semestriel).

Perspectives

EssilorLuxottica confirme ses objectifs financiers pour 2019. Incluant les synergies, et à taux de change constants2, le groupe prévoit :

Une croissance du chiffre d’affaires entre 3,5 % et 5,0 % ;

Une croissance du résultat opérationnel ajusté 6 de 0,8 x à 1,2 x celle du chiffre d’affaires ;

de 0,8 x à 1,2 x celle du chiffre d’affaires ; Une croissance du résultat net ajusté6 de 1,0 x à 1,5 x celle du chiffre d’affaires.

Notes

Pro forma : l’information financière consolidée résumée pro forma non auditée est présentée à titre illustratif seulement dans le but de permettre une comparaison avec le premier semestre achevé le 30 juin 2018 comme si le rapprochement entre Essilor et Luxottica avait eu lieu le 1er janvier 2018. Pour de plus amples détails, se reporter au tableau en annexe. Chiffres à taux de change constants : les chiffres à taux de change constants ont été calculés sur la base des taux de change moyens de la même période de l’année précédente. Croissance en base homogène : croissance à taux de change et à périmètre constants. Pays ou marchés à forte croissance : comprennent la Chine, l’Inde, les pays de l’Asean, la Corée du Sud, Hong-Kong, Taïwan, l’Afrique, le Moyen-Orient, la Russie, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine. Ventes à magasins comparables : reflètent, à fins de comparaison, l’évolution des ventes des seuls magasins de la période récente qui étaient également ouverts sur la période comparable de l’année précédente. Pour chaque zone géographique, le calcul applique à l’ensemble des périodes les taux de change moyens de l’année précédente. Chiffres ajustés : ajusté des charges comptabilisées dans le cadre du rapprochement entre Essilor et Luxottica et des impacts d’autres opérations inhabituelles, rares ou sans rapport avec le cours normal de l’activité, dont l’impact pourrait fausser la compréhension de la performance du groupe. Cash flow libre : Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, moins la somme des Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et des remboursements du principal des dettes de loyers conformément au tableau IFRS des flux de trésorerie consolidés.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 16,2 milliards d’euros environ.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.



