EssilorLuxottica : Résultats du 1er semestre 2019. Le rapprochement se poursuit et le processus d'intégration s'accélère. Forte génération de cash-flow libre

Résultats du 1er semestre 2019

Le rapprochement se poursuit et le processus d'intégration s'accélère

Forte génération de cash-flow libre7

Croissance du chiffre d'affaires de 7,3 % 1 , dont 3,9 % 1 à taux de change constants 2

, dont 3,9 % à taux de change constants Deuxième trimestre en plus forte croissance que le premier à taux de change constants 2

Hausse du résultat net ajusté 6 en ligne avec celle du chiffre d'affaires 1

en ligne avec celle du chiffre d'affaires Cash-flow libre 7 de 748 millions d'euros

libre de 748 millions d'euros Priorité à l'accélération du processus d'intégration et de simplification du groupe

Objectifs annuels confirmés

Charenton-le-Pont,France (31 juillet 2019, 7h00) - Le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica, qui s'est réuni le 30 juillet 2019, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2019. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes. Le Conseil d'administration a également approuvé les comptes consolidés pro forma1 non audités, qui sont présentés à titre illustratif seulement.

Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica, a déclaré : « Nous sommes satisfaits des résultats du premier semestre qui affichent une croissance du chiffre d'affaires du Groupe et un bon niveau de rentabilité. La qualité de notre activité se reflète non seulement dans les chiffres, mais également dans la confirmation de la confiance et de la collaboration avec Bulgari et d'autres grandes maisons de luxe et de mode. Nous nous attendons désormais à ce que le deuxième semestre de l'année soit porteur de croissance supplémentaire et d'une amélioration marquée de la rentabilité par rapport à l'an dernier, grâce au lancement sur le marché d'une nouvelle génération de produits qui nous permettra d'améliorer l'expérience du consommateur. Les synergies attendues sont bien engagées et nous continuerons à les activer conformément aux plans que nous avons communiqués au marché ».

Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica, a déclaré : "Les résultats d'EssilorLuxottica illustrent la force de sa mission associée à un modèle d'affaires à la fois intégré et ouvert. Ainsi, l'ampleur des besoins d'amélioration de la vue conduit à des croissances particulièrement soutenues pour les activités de correction visuelle et de protection solaire d'Essilor et de ventes au détail de Luxottica. La bonne performance d'ensemble souligne, en outre, l'adhésion des professionnels de l'optique à notre volonté de renouvellement de l'expérience consommateur. Nos investissements dans la relation client, la segmentation des réseaux, les offres innovantes, les solutions omni-canal,la digitalisation de nos activités et les pays à forte croissance portent leurs fruits. En parallèle, le travail d'intégration des deux sociétés se poursuit afin de doter le groupe d'une plateforme opérationnelle plus efficace et réactive."

