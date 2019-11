EssilorLuxottica : Sollicitation du consentement des porteurs d'obligations émises par Luxottica : approbation du transfert des Obligations de Luxottica à EssilorLuxottica

NE PAS CIRCULER, PUBLIER OU DISTRIBUER SUR LE TERRITOIRE OU A DESTINATION DES ETATS-UNIS, OU A TOUTE PERSONNE SITUEE DANS OU RESIDENTE DE TOUTE JURIDICTION AU SEIN DE LAQUELLE IL EST ILLEGAL DE CIRCULER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE DOCUMENT

Sollicitation du consentement des porteurs d’obligations émises par Luxottica : approbation du transfert des Obligations de Luxottica à EssilorLuxottica

Charenton-le-Pont, France (le 26 novembre 2019 – 18h00) – Dans le prolongement du communiqué de presse, publié le 24 octobre 2019, Luxottica Group S.p.A. (« Luxottica ») et EssilorLuxottica annoncent que, concernant les obligations émises par Luxottica, en 2014, à échéance du 10 février 2024, au taux de 2,625 %, pour un montant total de 500 000 000 euros (code ISIN : XS1030851791) (les « Obligations »), l’assemblée générale des porteurs d’Obligations a approuvé, aujourd’hui, le transfert des Obligations de Luxottica à EssilorLuxottica, la mainlevée des obligations des garants au titre des Obligations et certaines autres modifications des termes et conditions des Obligations, telles qu’intégralement présentées au sein d’un « Consent Solicitation Memorandum », en date du 24 octobre 2019, dont une copie est disponible à la section « Consent Solicitation » du site internet de Luxottica à l’adresse suivante : http://www.luxottica.com/en/investors/consent-solicitation .

Luxottica et EssilorLuxottica attirent l’attention des porteurs d’Obligations sur le fait que, comme indiqué au sein du Consent Solicitation Memorandum, le transfert sera effectif à compter de l’Implementation Date.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale. En 2018, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 16,2 milliards d’euros environ.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

Luxottica

Luxottica est un leader dans les secteurs de la conception, de la production et de la distribution de lunettes de mode, de luxe et de sport. Son portefeuille comprend des marques déposées telles que Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli et Arnette, ainsi que des marques sous licence, à l’instar de Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino et Versace. Le groupe possède un réseau international de grossistes présent dans plus de 150 pays et complété par un vaste système de distribution au détail constitué d’environ 9 100 magasins, avec LensCrafters et Pearle Vision en Amérique du Nord, OPSM, LensCrafters et Spectacle Hut en Asie-Pacifique, GMO et Óticas Carol en Amérique latine, Salmoiraghi & Viganò en Italie et Sunglass Hut dans le monde entier. Des informations complémentaires sur le groupe sont disponibles sur www.luxottica.com.

