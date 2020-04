EssilorLuxottica : absence de dividende à la prochaine AG

20/04/2020 | 08:31

EssilorLuxottica indique que son conseil d'administration a décidé de ne pas soumettre de distribution de dividende à l'assemblée générale du 25 juin. En cas reprise suffisamment solide au second semestre, il pourrait proposer un paiement exceptionnel avant fin 2020.



Le conseil a également demandé à l'équipe de direction de mettre en oeuvre des mesures pour réduire les charges d'exploitation et de trésorerie du groupe, prenant d'ailleurs l'initiative d'une réduction de 50% de la rémunération de ses propres membres.



Enfin, il a approuvé la création d'un fonds Covid-19 de 100 millions d'euros pour protéger le capital humain du géant franco-italien de l'optique, fonds qui soutiendra les employés et leurs familles dans le besoin.



