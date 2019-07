EssilorLuxottica annonce le rachat de GrandVision et confirme ses objectifs pour 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a annoncé mercredi l'acquisition du distributeur d'optique néerlandais GrandVision et confirmé ses objectifs pour 2019, à l'occasion de la publication de résultats du premier semestre marqués par une accélération du processus d'intégration entre Essilor et Luxottica.

Le groupe va acquérir la participation de 76,2% du groupe néerlandais HAL dans GrandVision à un prix de 28 euros par action. Ce prix "pourra être majoré de 1,5%, soit 28,42 euros par action, si l'opération n'est pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de son annonce", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Les activités des deux sociétés sont très complémentaires", a souligné EssilorLuxottica. Le groupe franco-italien gère plus de 10.000 boutiques et plusieurs plateformes de vente propriétaires en ligne, avec une présence forte en Amérique, tandis que GrandVision gère pour sa part plus de 7.200 magasins et des points de vente en ligne dans plus de 40 pays, avec une présence forte en Europe et en Amérique Latine.

GrandVision apportera 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel à EssilorLuxottica. "La réalisation de l'opération devrait prendre environ 12 à 24 mois", a précisé le groupe.

Pour 2019, EssilorLuxottica a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 3,5% et 5%, une hausse de son résultat opérationnel ajusté de 0,8 fois à 1,2 fois celle du chiffre d'affaires et une progression du résultat net ajusté allant de une fois à 1,5 fois celle du chiffre d'affaires. Les résultats ajustés s'entendent hors charges comptabilisées dans le cadre du rapprochement entre Essilor et Luxottica et impacts d'autres opérations inhabituelles.

Résultats en hausse au premier semestre

Le résultat net ajusté de l'entreprise s'est inscrit à 1,1 milliard d'euros au cours des six premiers mois de 2019, en hausse de 6,8% en données publiées et en progression de 1,9% à changes constants par rapport à la même période de 2018.

Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 4,3% en données publiées et reculé de 0,4% à taux de change constants au premier semestre, à 1,51 milliard d'euros. La marge opérationnelle courante s'est contractée à 17,2% du chiffre d'affaires, contre 17,7% un an plus tôt.

EssilorLuxottica a vu son chiffre d'affaires croître de 7,3% en données publiées et de 3,9% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2018, à 8,78 milliards d'euros. Selon le consensus FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 8,73 milliards d'euros.

Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,1% à changes constants, marquant une accélération par rapport à la hausse de 3,7% du premier trimestre.

"Comme annoncé le 13 mai 2019, l'équipe de direction s'emploie à accélérer le processus d'intégration et la simplification du groupe", a souligné EssilorLuxottica dans un communiqué, ajoutant que "le processus d'intégration avance à un très bon rythme".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE ESSILOR:

Communiqués de presse Archive - Essilor Group

Agefi-Dow Jones The financial newswire