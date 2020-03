EssilorLuxottica : bénéfice en hausse en 2019, le virus freinera la croissance en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a prévenu vendredi que l'épidémie de coronavirus affecterait sa croissance au premier semestre, alors que le groupe a fait progresser son bénéfice net de 9,2% en 2019. Il a également indiqué qu'il entendait nommer un nouveau directeur général d'ici à la fin de l'année.

"L'épidémie actuelle de Covid-19 impacte négativement l'activité du groupe en Grande Chine, qui représente environ 5% de son chiffre d'affaires consolidé. A ce stade, le virus a également légèrement affecté l'activité du groupe dans d'autres régions", a indiqué le groupe franco-italien dans un communiqué.

"En termes de production, les usines d'EssilorLuxottica en Chine fonctionnent actuellement à capacité légèrement réduite mais en voie de normalisation rapide, tandis que les usines en Italie et tous les autres sites tournent actuellement à pleine capacité", a-t-il ajouté. EssilorLuxottica a également indiqué qu'il disposait de stocks suffisants pour faire face à plusieurs semaines de demande.

Tablant sur une résorption de l'épidémie au cours des prochains mois, le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires, à taux de change constants, de 3% à 5% sur l'ensemble de l'année 2020, et sur une progression de son résultat opérationnel ajusté et de son résultat net ajusté comprise entre 0,7 fois et 1,2 fois celle du chiffre d'affaires.

Cette progression est légèrement inférieure à l'objectif de croissance à moyen terme, qui se situe à 5% par an.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a atteint 17,39 milliards d'euros, en hausse de 4,4% à taux de change constants.

La marge opérationnelle est restée stable à 16,2% du chiffre d'affaires, soit un résultat opérationnel ajusté de 2,81 milliards d'euros.

Au cours de l'exercice écoulé, le groupe issu du rapprochement entre le français Essilor et l'italien Luxottica a enregistré un résultat net part du groupe de 1,94 milliard d'euros, en progression de 9,2% en données publiées et de 4,8% à taux de change constants.

Le groupe proposera lors de la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende de 2,23 euros par action pour 2019, contre 2,04 euros au titre de l'exercice précédent. Le dividende sera payable en actions ou en numéraire.

EssilorLuxottica a par ailleurs indiqué qu'il poursuivait la recherche d'un nouveau directeur général en considérant désormais également des candidatures internes. La nomination du nouveau directeur général est prévue d'ici à la fin de l'année.

