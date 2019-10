EssilorLuxottica : célèbre la Journée Mondiale de la Vue en organisant des événements à travers le monde

Parmi les principaux événements organisés, citons :

Une campagne mondiale sur la myopie menée par Essilor International, et axée sur deux cibles principales : les parents, pour qu'ils fassent vérifier la vue de leurs enfants, et les jeunes adultes. On estime que 6,6 milliards de personnes sur la planète auront besoin d'une correction visuelle d'ici 2050, et que 5 milliards d'entre elles seront affectées par l'épidémie de la myopie. Il est donc essentiel d'agir au plus vite. La campagne vise à sensibiliser le public à cette épidémie et à inciter la population à faire vérifier sa vision régulièrement. Le site web putvisionfirst.com est disponible en 11 langues et comporte des tests de vue adaptés aux dispositifs mobiles, ainsi que des informations et conseils relatifs à la myopie.

En Europe, Essilor a organisé une course en Pologne sur le thème de la vision, pour célébrer la Journée Mondiale de la Vue. A l'occasion de cette course de charité annuelle, Essilor a testé la vision de centaines d'adultes et d'enfants et prodigué des conseils pour mieux prendre soin de sa vue à tout âge. De nombreux collaborateurs du Groupe ont participé à l'événement, avec famille et amis, devenant ainsi des ambassadeurs de la bonne vision. Près de 1 800 adultes et enfants y ont pris part, soit l'équivalent du nombre de lunettes que le Groupe fournira à l'association SOS Villages d'Enfants.

Au Brésil, Essilor s'est associé à une célèbre équipe de football locale, Flamengo, qui compte plus de 40 millions de supporters. Dans le cadre d'une collaboration avec des ophtalmologistes partenaires d'Essilor, des lunettes (verres et montures) ont été distribuées à des jeunes en formation au club de Flamengo. La plupart d'entre eux viennent de familles défavorisées, ne disposant pas des ressources nécessaires pour des équipements de correction visuelle.

En Inde, la division d'économie inclusive d'Essilor, 2.5 NVG, s'est associée à NDTV, une chaîne d'information en hindi, et à l'organisme caritatif SightSavers, pour cette Journée Mondiale de la Vue. L'objectif était de sensibiliser le public à la santé visuelle par le biais d'interviews, de documentaires sur ce sujet et de débats télévisés.

En Italie, Luxottica a renouvelé son engagement envers des initiatives de santé visuelle, en association avec l'organisme international de santé visuelle à but non lucratif, OneSight. A l'instar de l'an dernier, les collaborateurs de Luxottica ont contribué à l'événement en organisant des consultations gratuites, du 7 au 18 octobre, dans un centre d'accueil à Milan. L'initiative s'est adressée aux personnes ayant un accès limité ou inexistant aux services de correction visuelle. Compte tenu de la participation exceptionnelle l'an dernier, un nombre de jours plus important a été consacré aux enfants et jeunes adultes. En outre, deux journées spéciales ont été dédiées à accueillir des jeunes.

Aux Etats-Unis, Pearle Vision et OneSight ont lancé le programme ABSee, destiné à fournir des soins de santé visuelle de qualité aux enfants d'âge scolaire. Pendant douze mois, des optométristes et des bénévoles sillonneront le pays, d'Atlanta à Seattle et de Porto Rico à Toronto, pour effectuer des tests de dépistage et des examens de la vue grâce à une clinique mobile de pointe. Une clinique OneSight a également été mise en place à Kansas City. Au Texas, une collaboration entre Essilor of America et Essilor Vision Foundation (Fondation Essilor pour la Vision) a permis à 355 étudiants de bénéficier de soins de santé visuelle et de lunettes. D'autres activités de collecte de fonds ont été organisées à Singapour et en Australie, notamment des enchères de bienfaisance, ainsi que des examens de la vue destinés aux collaborateurs.

En dehors de la Journée Mondiale de la Vue, EssilorLuxottica agit toute l'année quotidiennement à différents niveaux pour sensibiliser le public à l'importance d'une correction et d'une protection visuelles adaptées, informer les décideurs et les consommateurs à travers des campagnes ciblées, mais aussi favoriser l'échange de connaissances entre experts de la vision et les besoins des patients. EssilorLuxottica soutient le Vision Impact Institute, dont la mission consiste à faire de la bonne vision une priorité à l'échelle internationale. Il soutient également plusieurs organismes à but non lucratif, notamment OneSight et Essilor Vision Foundation, dont l'activité principale consiste à fournir des examens visuels gratuits et des lunettes aux personnes les plus nécessiteuses, tout le long de l'année.