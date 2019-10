EssilorLuxottica : confirme ses objectifs 2019 après une hausse de ses ventes au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et de montures EssilorLuxottica a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2019 après avoir enregistré une accélération de sa croissance au troisième trimestre.

Au cours du trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 4,31 milliards d'euros, en hausse de 8,4% par rapport à la même période de 2018, sur une base pro forma.

La croissance à taux de change constants a atteint 5,2%, contre 4,1% au deuxième trimestre et 3,7% au premier trimestre.

L'accélération a été principalement tirée par les ventes de verres et d'instruments d'optique et les divisions Retail, a précisé le groupe dans un communiqué. "Cette accélération démontre notre capacité à exécuter notre plan de marche et à réaliser des synergies en matière de ventes et de coûts ", ont commenté Francesco Milleri et Laurent Vacherot", co-directeurs généraux d'EssilorLuxottica.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 4,32 milliards d'euros.

EssilorLuxottica a confirmé viser pour l'ensemble de l'exercice 2019 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 3,5% et 5%, une hausse de son résultat opérationnel ajusté de 0,8 à 1,2 fois celle du chiffre d'affaires et une progression du résultat net ajusté allant de 1 à 1,5 fois celle du chiffre d'affaires.

Les résultats ajustés s'entendent hors charges comptabilisées dans le cadre du rapprochement entre Essilor et Luxottica et impacts d'autres opérations inhabituelles.

Le français Essilor et l'italien Luxottica ont finalisé leur rapprochement au début du mois d'octobre 2018, donnant naissance à un groupe couvrant tous les secteurs de l'industrie de l'optique ophtalmique et de la lunetterie. Le groupe a par ailleurs annoncé au mois de juillet dernier un projet de rachat du distributeur néerlandais GrandVision pour 7,1 milliards d'euros. Il avait alors précisé vouloir boucler l'opération dans un délai de 12 à 24 mois.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE ESSILOR:

https://www.essilor.com/fr/medias/communiques-de-presse/

Agefi-Dow Jones The financial newswire