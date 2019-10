EssilorLuxottica : croissance de 8,4% du CA trimestriel

30/10/2019 | 08:01

EssilorLuxottica affiche au titre du troisième trimestre un chiffre d'affaires de 4.310 millions d'euros, en croissance de 8,4% en publié et de 5,2% à taux de change constants, soit un niveau supérieur à l'objectif de croissance de 3,5% à 5%.



'Cette accélération par rapport aux premier et deuxième trimestres (+3,7% et +4,1% respectivement) a principalement été réalisée par les divisions verres et matériel optique et vente au détail', précise le géant franco-italien de l'optique.



Incluant les synergies, et à taux de change constants, il confirme prévoir en 2019 des croissances entre 3,5 et 5% pour le chiffre d'affaires, et du résultat opérationnel ajusté et du résultat net ajusté respectivement de 0,8 à 1,2 et d'un à 1,5 fois celle du CA.



