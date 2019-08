EssilorLuxottica : fait son entrée dans le classement « Change the World » 2019 du magazine Fortune

EssilorLuxottica fait son entrée, à la 17e place, dans le classement « Change the World » 2019 du magazine Fortune. Ce classement prestigieux reconnaît chaque année les entreprises qui ont eu un impact social positif grâce à des activités faisant partie de leur stratégie de cœur de métier. Parmi 52 entreprises, le Groupe est notamment reconnu pour son engagement à améliorer la vision de chacun et à éradiquer le mal voir dans le monde, dans le cadre de sa mission d'aider chacun à 'mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie'.

Même si une paire de lunettes peut répondre à la plupart des besoins visuels dans le monde, tout en protégeant et sublimant la beauté des yeux, le manque de sensibilisation et d'accès aux soins de la vue a entraîné une crise mondiale qui a eu des conséquences économiques et sociales graves pour des milliards de personnes.

Le classement « Change the World » du magazine Fortune souligne les efforts déployés par EssilorLuxottica pour « réussir en faisant le bien », ainsi que l'impact social positif et édifiant de son action internationale en faveur de la santé visuelle sur la vie de la population. Une action qui représente également une grande opportunité de valeur partagée. On estime que 6,6 milliards de personnes sur la planète auront besoin d'une correction visuelle d'ici 2050, dont 5 milliards seront affectées par l'épidémie de la myopie à laquelle nous assistons. Il est essentiel d'agir au plus vite.

EssilorLuxottica existe pour sensibiliser la population à l'importance d'une bonne vision et pour répondre aux besoins croissants dans le monde en la matière. Pour ce faire, le Groupe s'adapte aux modes de vie changeants des consommateurs et invente de nouveaux moyens d'atteindre les 2,5 milliards de personnes souffrant d'une mauvaise vision non corrigée et les 6 milliards de personnes qui ne protègent pas leurs yeux des rayons nocifs.

L'une des initiatives du Groupe comprend le lancement par Essilor de la division 2.5 New Vision Generation (2.5 NVG) et du BoP Innovation Lab en 2013, avec une gamme de lunettes de prescription élégantes et plus abordables destinée aux 2,5 milliards de personnes dont la vision n'est pas corrigée et qui vivent, pour 90 % d'entre elles, dans les économies du « bas de la pyramide ». Avec l'aide de plus de 600 partenaires, des gouvernements aux ONG en passant par les entreprises, la division 2.5 NVG et le BoP Innovation Lab ont permis à plus de 25 millions de personnes dans 62 pays d'avoir accès à une paire de lunettes. Grâce à eux, près de 12 000 micro-entrepreneurs sont également parvenus à créer leur propre entreprise afin d'offrir un accès durable aux soins visuels à 250 millions de personnes.

Luxottica, de son côté, par le biais de OneSight, une organisation à but non lucratif indépendante créée et parrainée par l'entreprise, offre aux communautés défavorisées de par le monde un accès à des soins de santé visuelle et à des lunettes. Depuis 1988, OneSight collabore avec des organismes de santé locaux, des gouvernements, des académies, des leaders de l'industrie, des médecins et des bénévoles. Ce travail a permis de créer des opportunités et de changer de manière durable la vie de plus de 21 millions de personnes dans déjà 49 pays. L'ONG a ouvert 131 centres durables de santé visuelle au Rwanda, en Chine et aux Etats-Unis, ainsi que plus de 1 420 « cliniques caritatives » dans le monde entier.

Jayanth Bhuvaraghan, Chief Mission Officer d'EssilorLuxottica, se félicite de ce classement dans la liste « Change the World » 2019 du magazine Fortune : « Éradiquer le mal voir est une opportunité commerciale unique, mais c'est surtout une grande responsabilité pour nous, qui sommes l'un des leaders du secteur. Si rien n'est fait, des milliards de personnes dans le monde continueront à souffrir d'une mauvaise vision non corrigée. Cette situation aura des répercussions sociales et individuelles négatives, ainsi qu'un lourd impact sur plusieurs économies dans le monde. C'est pourquoi nous nous employons à stimuler l'innovation dans l'ensemble du marché, afin de proposer les meilleures solutions de santé visuelle, de créer et d'établir des points d'accès, de sensibiliser à l'importance de bien voir, ainsi que de mettre une bonne vision et des produits de qualité à la portée de tous, partout dans le monde. »

À propos du classement « Change the World » du magazine Fortune

La liste « Change the World » du magazine Fortune reconnaît les entreprises qui ont eu un impact social positif grâce à des activités qui font partie de leur stratégie de cœur de métier. Elle accorde la priorité aux entreprises d'un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars ou plus. Les rédacteurs et éditeurs du magazine évaluent les entreprises en fonction de quatre facteurs : impact social mesurable, résultats économiques, degré d'innovation et d'intégration de l'entreprise. La liste « Change the World » est établie en partenariat avec Shared Value Initiative, initiative créée en 2012 en vue d'encourager l'adoption et la mise en œuvre de stratégies de valeur partagée par des organisations du monde entier.