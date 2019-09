EssilorLuxottica : les perspectives priment la gouvernance

26/09/2019 | 16:01

Grand-messes financières le plus souvent assorties - puisque tel est leur objectif premier - de prévisions plantureuses, les journées de rencontres avec les investisseurs n'ont guère été saluées par la Bourse ces derniers jours. Celles de deux stars de la cote parisienne, Total et EssilorLuxottica, ont été sanctionnées. Et pourtant...



Alors que Total organisait, mardi après-midi, son 'investor day' stratégique annuel à New York, l'action est passée de la zone des 49 euros à celle des 47 euros. Et pourtant, le groupe se montrait optimiste, annonçant même un relèvement plus rapide que prévu de son dividende trimestriel. Un argument de choix pour cette 'star' des valeurs de rendement.



Idem pour 'EssiLux', ainsi que la presse italienne et certains analystes appellent désormais EssilorLuxottica. Alors qu'une journée investisseurs - la première depuis la fusion d'Essilor et de Luxottica - était organisée hier à Londres, le titre a perdu jusqu'à 4,9% en séance, pendant l'événement, avant de terminer sur une baisse de 2,9%.



Que s'est-il donc passé ? L'événement a été précédé d'articles de presse signalant que le désaccord sur la gouvernance entre Leonardo Del Vecchio et la 'partie française' emmenée par Hubert Sagnières, qui semblait en mode 'pause', n'était pas réglé du tout. Et que la désignation du futur directeur général, toujours en suspens, était donc mal embarquée. Rappelons que le conflit entre les deux hommes est allé jusqu'à la saisine d'une instance d'arbitrage (!), avant que les deux parties ne concluent une trêve. Puis que le groupe annonce des comptes semestriels solides et le rachat de GrandVision, autre grand nom de la distribution d'optique. Autant d'éléments qui signalent que fondamentalement, le groupe va bien.



D'ailleurs, en dépit du 'rouge' qui a dominé hier en Bourse, l'action 'EssilLux' demeure très proche du sommet historique de 136,7 euros qui ne remonte qu'à la séance du 4 septembre. Si la gouvernance était et reste une faiblesse d'EssilorLuxottica, elle ne semble pas suffisante pour faire dérailler le titre.



Il faut dire que les fondamentaux demeurent solides : le marché mondial de la correction optique, sur lequel les positions d'Essilor, leader mondial, sont très fortes, offre une croissance à long terme, liée notamment à l'avènement de classes moyennes dans les grands pays émergents. La Chine était d'ailleurs à l'honneur, hier à Londres. Rien ne change du côté de cette 'tendance lourde', le succès croissant des verres solaires venant en appui, notamment dans les pays industrialisés. Voilà un point positif pour la 'croissance défensive' d'EssilorLuxottica alors que les projections économiques globales sont révisées en baisse.



En outre, Luxottica amène tout à la fois un accès direct à la clientèle de détail, avec ses milliers de boutiques (et peut-être plus encore sous peu avec GrandVision), et des marques qui relèvent, peu ou prou, de l'univers du luxe, comme Ray-Ban et Oakley.



Reste donc à fusionner 'verticalement' les deux entreprises. Apparemment, pas de mauvaise nouvelle de ce côté : les synergies sur le résultat d'exploitation sont toujours attendus entre 420 et 600 millions d'euros à un horizon de trois à cinq ans, ce qui devrait donc profiter aux comptes des années à venir. Au vu des récentes tensions à la tête du groupe, cette simple confirmation constitue, en soi, une très bonne nouvelle.



Autre élément clé : 'EssiLux' est désormais doté de prévisions à moyen terme. On savait déjà qu'il s'attend, en 2019, à une hausse de son chiffre d'affaires de 3,5 à 5% à changes constants. On sait désormais qu'il vise environ 5% l'an à long terme, en données quasi-organiques (hors changes et acquisitions stratégiques).



Quid du résultat d'exploitation ajusté ? En 2019, le groupe s'attend à ce que sa progression soit d'entre 0,8 à 1,2 fois celle du CA. Ratio qui, d'ici 2023, s'annonce entre 1 et 1,4 fois. Là encore, c'est mieux. Même si la projection de bénéfice net ajusté reste, elle et dans les deux cas, entre 1 et 1,5 fois. Bref, alors que les marchés boursiers sont inquiets, EssilorLuxottica se paie de luxe de projections attrayantes.



A suivre sur l'agenda du groupe : les comptes du 3ème trimestre, attendus le 30 octobre prochain.



EG



