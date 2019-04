EssilorLuxottica : les prévisions de ventes d'un analyste

17/04/2019 | 15:59

Le titre s'envole de près de 4%. D'un point de vue opérationnel, Jefferies s'attend à un début d'année 'solide' pour le géant de l'optique : la croissance organique des ventes d'EssilorLuxottica devrait atteindre 3,2% au T1, et suivre grosso modo le même rythme chez Essilor comme chez Luxottica. 'Une base de comparaison favorable devrait aider' et de plus, la direction devrait confirmer les projections pour 2019, pronostiquent les spécialistes.



Ce qui devrait donner 'un répit temporaire' alors qu'EssilorLuxottica reste confronté à une grave crise de gouvernance à son sommet. 'Sans surprise, les investisseurs s'interrogent sur la manière de sortir de l'impasse actuelle, préalable indispensable au retour de la confiance quant au 'timing' de la concrétisation des synergies', ajoute Jefferies.



Le bureau d'études Jefferies a confirmé son conseil de 'conserver' l'action EssilorLuxottica en vue du chiffre d'affaires du 1er trimestre (T1) 2019 qui sera présenté le 7 mai prochain. L'objectif de cours de 100 euros reste inchangé.



Notons que l'action EssilorLuxottica s'est reprise de plus de 11% sur une semaine glissante.



