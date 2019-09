EssilorLuxottica : perd 3% pour sa journée investisseurs

25/09/2019 | 10:26

Lanterne rouge de l'indice CAC 40, l'action EssilorLuxottica abandonnait 3% ce matin à la Bourse de Paris alors que le géant de l'optique organise aujourd'hui sa première journée investisseurs depuis la fusion.



A cette heure, le groupe n'a pas communiqué sur le contenu de cet événement qui, à en croire le Figaro, s'annonce tendu : 'Un an après la naissance du groupe franco-italien, ses problèmes de gouvernance ne sont pas réglés. Et ils devraient s'inviter à la réunion des investisseurs prévue ce mercredi à Londres. Une réunion à huis clos, non retransmise sur Internet et où les journalistes ne sont pas admis', écrivait hier soir le quotidien.



Et le Figaro d'ajouter : 'La recherche du futur patron prend du retard'.





