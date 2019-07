EssilorLuxottica : porte acquéreur de la participation de 76,72 % de HAL dans GrandVision et, une fois l'acquisition réalisée, lancera une offre publique obligatoire sur le solde du capital de GrandVision

même de développer notre réseau commercial de détail, qui s'étendra enfin à l'ensemble des régions du monde, et de profiter pleinement de notre réseau multicanaux et de notre plateforme digitale. Nous allons améliorer la qualité de l'expérience en boutique, pour les produits, les marques et les services, dans l'intérêt de l'ensemble de nos clients, de détail comme de gros. »

Grâce à l'acquisition de GrandVision, EssilorLuxottica étendra sa plateforme de commerce de détail, principalement en Europe, avec l'adjonction de plus de 7 200 magasins dans le monde, de plus de 37 000 salariés et de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel

GrandVision profitera de l'engagement d'EssilorLuxottica en matière d'innovation produits, de chaîne logistique, de développement des talents et de connaissance digitale, ainsi que de ses investissements dans ces domaines, pour intensifier le développement d'une relation plus forte avec ses plus de 150 millions de clients

Le rapprochement, qui étend le périmètre des activités d'EssilorLuxottica, permettra au Groupe d'offrir une expérience supérieure en matière d'optique ophtalmique et de lunetterie, à un plus grand nombre de clients dans le monde

Charenton-le-Pont,France (31 juillet 2019 - 7h00) - EssilorLuxottica S.A. (« EssilorLuxottica »), leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil, annonce la conclusion d'un accord avec HAL Optical Investments B.V. («HAL»), filiale de HAL Holding N.V. en vue de la cession de la participation de HAL, représentant 76,72 % du capital de GrandVision N.V. («GrandVision» ou la «Société»), un leader mondial dans la vente au détail d'optique (le «Contrat de Cession de Bloc»). Aux termes du Contrat de Cession de Bloc, EssilorLuxottica acquerra les actions détenues par HAL à un prix de 28 euros par action, qui pourra être majoré de 1,5 %, soit 28,42 euros par action, si l'opération (l' «Opération») n'est pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de son annonce. GrandVision soutient l'Opération aux termes d'un contrat de soutien conclu avec EssilorLuxottica (le «Contrat de Soutien»).

Kees van der Graaf, Président du Conseil de surveillance de GrandVision : « Le projet de rapprochement entre GrandVision et EssilorLuxottica offre une excellente opportunité de renforcer les ambitions de croissance de GrandVision. Le Directoire et le Conseil de surveillance de GrandVision ont décidé de soutenir pleinement l'opération dans la mesure où nous croyons qu'elle contribuera au succès durable, à long-terme,des activités de GrandVision et qu'elle est dans l'intérêt de ses parties prenantes. »

Stephan Borchert, Directeur Général de GrandVision : « L'intégration à venir de GrandVision dans EssilorLuxottica offre de nouvelles opportunités pour le développement des activités de GrandVision, ses enseignes de premier plan, ses magasins, ses salariés et l'ensemble de ses parties prenantes. Plus encore, cette intégration va créer un spécialiste mondial de l'optique ophtalmique et de la lunetterie, qui sera idéalement positionné pour saisir l'évolution des besoins et des habitudes des clients, et leur proposer une expérience client basée sur des services optiques complets de grande qualité. Cette opération devrait être créatrice de valeur pour les actionnaires de GrandVision, tout en permettant l'accélération de la stratégie de croissance de GrandVision au travers du développement de son réseau de magasins et de ses plateformes en ligne. La volonté d'EssilorLuxottica de joindre ses forces à celles de GrandVision est une reconnaissance claire de la stratégie couronnée de succès de GrandVision, de son réseau commercial de détail de premier plan, et de ses salariés. C'est avec enthousiasme que nous joindrons nos forces à celles d'EssilorLuxottica, dans ce qui s'annonce comme un nouveau chapitre passionnant de notre histoire. »

La réalisation de l'Opération entre EssilorLuxottica et HAL est soumise à un certain nombre de conditions suspensives, notamment l'obtention d'autorisations en matière de droit de la concurrence. L'Opération devrait être réalisée dans un délai de 12 à 24 mois. Après la réalisation de l'Opération, EssilorLuxottica lancera une offre publique d'achat obligatoire (l'«Offre Publique Obligatoire») sur le solde des actions de la Société, conformément aux règles de droit néerlandais applicables aux offres publiques.

Du point de vue d'EssilorLuxottica, le rapprochement avec GrandVision servira de catalyseur pour déverrouiller le potentiel de croissance de l'industrie de l'optique ophtalmique et de la lunetterie. Les activités des deux sociétés sont très complémentaires. EssilorLuxottica gère aujourd'hui plus de 10 000 boutiques et plusieurs plateformes de vente propriétaires en ligne, avec une présence forte en Amérique. GrandVision gère pour sa part plus de 7 200 magasins, et des points de vente en ligne dans plus de 40 pays, avec une présence forte en Europe et en Amérique Latine.

GrandVision apportera plus de 37 000 salariés et 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel à EssilorLuxottica, contribuant au développement de son périmètre d'intervention et à l'amélioration des échanges avec ses clients finaux. Le rapprochement avec GrandVision créera une plateforme multicanale étendue, afin de saisir les opportunités à venir dans le commerce de détail et l'interaction avec les clients, pour les produits et services d'optique ophtalmique et de lunetterie.

En plus d'étendre le périmètre des activités d'EssilorLuxottica, tout en préservant son modèle économique ouvert, l'Opération apportera à EssilorLuxottica les 125 ans d'expérience et de succès de GrandVision dans son approche consistant à mettre le client au centre de ses activités. En outre, l'Opération offrira à EssilorLuxottica une opportunité de consolider ses activités de vente directe aux clients, en s'appuyant sur les technologies, les compétences et le capital humain de GrandVision qui ont fait son succès.

En développant ses activités de vente au détail, tout en présentant une forte activité de distribution en gros, EssilorLuxottica développera sa capacité à impliquer plus efficacement ses clients, à accroître les standards de qualité de l'expérience en magasin, ce qui générera des examens ophtalmologiques plus fréquents, des prescriptions plus à jour et une plus grande disponibilité de nombreux produits sur-mesure, afin de répondre à l'ensemble des besoins des clients en termes de vue et de style.

En même temps, GrandVision profitera de l'innovation produits et des méthodes de fabrication et de commercialisation exceptionnelles d'EssilorLuxottica, de son système informatique intégré, de son portefeuille de marques, de sa chaîne logistique de pointe, du développement de ses talents et de ses outils digitaux, et de son expertise à promouvoir une relation de plus en plus proche et complète avec les plus de 150 millions de clients de GrandVision dans le monde.

EssilorLuxottica et GrandVision partagent des valeurs communes et sont déterminés à offrir des services de qualité supérieure en matière d'optique ophtalmique et de lunetterie à un plus

