EssilorLuxottica : présente ses objectifs financiers

26/09/2019 | 07:57

EssilorLuxottica a organisé hier, à Londres, sa journée investisseurs 2019 et présenté sa vision stratégique.



L'impact net des synergies sur le résultat opérationnel ajusté devrait s'élever à 300 à 350 millions d'euros au cours de la période 2019/2021 et 420 à 600 millions d'euros d'ici 2022/2023.



Les objectifs financiers de long terme du Groupe (jusqu'en 2023, à taux de change constant et hors impacts des acquisitions stratégiques) sont une croissance autour de 5 % du chiffre d'affaires avec une contribution accrue des ventes directes aux consommateurs et des marchés à forte croissance, un résultat opérationnel ajusté en croissance comprise entre 1,0 et 1,4 fois la croissance du chiffre d'affaires.



Le groupe s'attend également à un résultat net ajusté en croissance comprise entre 1,0 et 1,5 fois la croissance du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.