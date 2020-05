EssilorLuxottica : prévoit un 2e trimestre difficile, les ventes baissent de 10% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a indiqué mardi s'attendre à ce que le deuxième trimestre soit davantage pénalisé par la crise que le premier, où ses ventes ont reculé de 10% en données publiées en raison des conséquences de la crise sanitaire.

Le groupe né de la fusion d'Essilor et Luxottica a indiqué ne pas avoir suffisamment de visibilité pour évaluer l'ampleur de l'impact du Covid-19 et n'a ainsi pas livré de nouveaux objectifs annuels. L'entreprise avait renoncé fin mars à ses perspectives pour 2020 et avait également suspendu son programme de rachats d'actions.

EssilorLuxottica s'attend néanmoins à ce que "le chiffre d'affaires et la rentabilité soient encore négativement impactés par la crise au deuxième trimestre, et ceci dans des proportions plus fortes qu'au premier trimestre".

De janvier à mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 3,78 milliards d'euros, en baisse de 10,1% par rapport à la même période de 2019, en données publiées. A taux de change constants, les revenus du groupe ont reculé de 10,9% sur les trois premiers mois de l'année.

EssilorLuxottica a indiqué avoir enregistré des "tendances solides" jusqu'au mois de mars, suivies d'une baisse rapide de l'activité sur la plupart des marchés en raison de fermetures de magasins dues à la crise sanitaire. "Le groupe étant dépendant de la capacité des consommateurs à pouvoir passer un examen de la vue et accéder à des points de vente, il a subi une baisse de son activité au sein de toutes ses divisions et zones géographiques suite à l'entrée en vigueur des mesures de distanciation sociale", a expliqué l'entreprise.

La société franco-italienne a rappelé avoir pris des mesures pour réduire ses dépenses et préserver sa trésorerie. "Les coûts ont rapidement été maitrisés grâce à des mesures de chômage partiel, de réduction ou report des rémunérations des cadres, de suspension des dépenses de marketing et de négociation avec bailleurs et fournisseurs", a détaillé EssilorLuxottica. Le groupe a par ailleurs suspendu les acquisitions et les partenariats.

EssilorLuxottica avait indiqué le 20 avril qu'il ne soumettrait pas de proposition de dividende au titre de 2019 lors de son assemblée générale du 25 juin. Le groupe a toutefois réaffirmé mardi qu'il pourrait verser un dividende exceptionnel avant la fin de l'année, si la reprise économoqie s'avérait "suffisamment solide".

