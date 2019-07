EssilorLuxottica : propose jusqu'à 7,2 milliards d'euros pour acquérir GrandVision

Le numéro un mondial des lunettes et verres optiques a précisé dans un communiqué qu'il envisageait d'acquérir la participation de 76,72% détenue par le fonds d'investissement HAL Holding N.V. dans GrandVision à un prix de 28 euros par action représentant un montant de quelque 5,5 milliards d'euros.

A la suite de la transaction avec HAL, qui s'est engagé à céder ses titres, EssilorLuxottica prévoit de lancer une offre publique obligatoire sur les actions de la société, propriétaire des enseignes GrandOptical et Générale d'optique en France.

Le prix proposé serait relevé de 1,5% - soit 28,42 euros - si la transaction, soutenue par le directoire et le conseil de surveillance de GrandVision, n'était pas réalisée dans un délai de 12 mois à compter de cette annonce. L'entreprise serait alors valorisée à près de 7,2 milliards d'euros dans sa totalité.

Alors que l'opération est prévue dans un délai de 12 à 24 mois, EssilorLuxottica souligne que le rachat de GrandVision lui permettrait de se développer principalement en Europe, sa cible comptant plus de 7.200 magasins et 37.000 salariés dans le monde et affichant 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Selon son site internet, GrandVision est présent au total dans plus de 40 pays en Europe, Asie, Amérique du Nord et Amérique latine, et ses magasins attirent plus de 150 millions de clients par an.

A 10h50, l'action EssilorLuxottica gagnait 3,46% à 122,65 euros à la Bourse de Paris tandis que GrandVision progressait de 5,20% à 26,68 euros à Amsterdam.

"Avec GrandVision, nous serons à même de développer notre réseau commercial de détail, qui s'étendra enfin à l'ensemble des régions du monde, et de profiter pleinement de notre réseau multicanaux et de notre plate-forme digitale", a déclaré le PDG d'EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, cité dans le communiqué.

Né de la fusion l'an dernier entre le géant français des verres optiques Essilor et le lunetier italien Luxottica, le groupe a connu des premiers mois difficiles marqués par une crise de gouvernance avant d'annoncer un accord sur ce sujet au mois de mai.

EssilorLuxottica par ailleurs enregistré au titre du premier semestre un résultat net ajusté de 1,1 milliard d'euros (+6,8%), un résultat opérationnel ajusté de 1,5 milliard (+4,3%) et un chiffre d'affaires de 8,8 milliards (+7,3%).

Le groupe, qui donne la priorité à "l'accélération du processus d'intégration et de simplification", vise toujours pour 2019, à taux de change constants, une croissance de ses ventes comprise entre 3,5% et 5,0%.

Il continue également de tabler, toujours à changes constants, sur une progression de son résultat opérationnel ajusté atteignant 0,8 à 1,2 fois celle des ventes et sur une hausse de son résultat net ajusté représentant 1,0 à 1,5 fois celle du chiffre d'affaires.

(Benjamin Mallet et Matthias Blamont, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)

par Matthias Blamont et Benjamin Mallet