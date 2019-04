EssilorLuxottica : recherche du futur directeur général

18/04/2019 | 09:03

EssilorLuxottica annonce que son comité des nominations et rémunérations a mandaté deux cabinets de conseil en recrutement pour l'assister dans la recherche de candidats pour prendre la fonction de directeur général d'ici la fin de l'année 2020.



En vertu des accords existants, la candidature du futur Directeur Général sera soumise au conseil d'administration, après proposition conjointe du PDG et du vice-PDG délégué, et sur la base de la recommandation du comité.



Le candidat sélectionné devra dans un premier temps être nommé directeur-général délégué et sera chargé de coordonner les activités du groupe en tant que holding, et d'assister le PDG et du vice-PDG délégué dans leurs efforts pour faciliter l'intégration d'Essilor et de Luxottica.



