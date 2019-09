EssilorLuxottica : recule après la présentation de ses objectifs à moyen terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--EssilorLuxottica cède du terrain mercredi alors que le groupe issu du rapprochement entre le français Essilor et l'italien Luxottica a détaillé lors d'une réunion d'investisseurs à Londres ses objectifs à moyen terme.

EssilorLuxottica vise une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 5% par an jusqu'en 2023 et une progression de son résultat opérationnel ajusté comprise entre 1 et 1,4 fois celle du chiffre d'affaires.

Il prévoit sur la même période une progression de son résultat net ajusté comprise entre 1 et 1,5 fois la hausse du chiffre d'affaires.

EssilorLuxottica a par ailleurs confirmé son objectif de synergies comprises entre 420 millions d'euros et 600 millions d'euros d'ici à la fin 2023. Un peu plus de la moitié de ces synergies - entre 300 et 350 millions d'euros- devraient être réalisées en 2019-2020.

Vers 17h, le titre EssilorLuxottica perdait 2,5%, à 129,30 euros. L'action a progressé de 17% depuis le début de l'année.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire