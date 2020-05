EssilorLuxottica : succès d'une émission d'obligations

29/05/2020 | 07:16

EssilorLuxottica annonce avoir placé avec succès une émission d'obligations de trois milliards d'euros avec des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et huit ans, assorties respectivement d'un coupon de 0,25%, 0,375% et 0,5% avec un rendement moyen de 0,46%.



'Le livre d'ordres final a atteint presque 11 milliards d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le profil de crédit d'EssilorLuxottica', souligne-t-il.



Cette émission permettra au géant franco-italien de l'optique de financer ses besoins généraux. L'admission des obligations à la cote sur Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui est prévue le 5 juin.



