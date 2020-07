EssilorLuxottica : voit ses résultats chuter au S1 et ne livre pas d'objectifs annuels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique EssilorLuxottica a publié vendredi des résultats semestriels en forte baisse, pénalisés par les conséquences de la crise sanitaire, et n'a pas livré de nouvelles perspectives pour cette année.

Au cours du premier semestre, le groupe issu du rapprochement entre le français Essilor et l'italien Luxottica a essuyé une perte nette part du groupe de 412 millions d'euros, contre un bénéfice net de 671 millions d'euros sur les six premiers mois de 2019.

La perte opérationnelle s'est établie à 378 millions d'euros contre un bénéfice opérationnel de 1,04 milliard d'euros au premier semestre 2019.

En données ajustées, EssilorLuxottica a publié un résultat net de 7 millions d'euros, soit une baisse de 99,3% par rapport à la même période de l'an passé.

Le résultat opérationnel ajusté s'est inscrit à 126 millions d'euros, contre 1,5 milliard d'euros un an auparavant, soit une baisse de 91,7%.

Le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a atteint 6,2 milliards d'euros, en chute de 29% en données publiées et de 29,2% à taux de changes constants. Le groupe a expliqué avoir atteint un point bas en avril suivi d'une reprise séquentielle en mai et juin. "A fin juin, EssilorLuxottica avait réouvert toutes ses usines et laboratoires ainsi qu'environ 90 % de ses magasins", a également indiqué l'entreprise.

Selon le consensus FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté de 119 millions d'euros.

Concernant ses perspectives, la société franco-italienne a jugé que la situation restait "trop volatile pour rétablir des objectifs financiers pour l'année". "Il est néanmoins probable que le troisième trimestre représentera une nouvelle période de transition sur le chemin de la normalisation", a ajouté l'entreprise. Le groupe avait renoncé fin mars à ses précédentes perspectives pour 2020 et avait également suspendu son programme de rachats d'actions.

"Du fait de la résilience des besoins de bonne vision, nous sommes raisonnablement optimistes sur le reste de l'année et suivrons de près l'évolution du virus en nous tenant prêts à nous adapter si besoin", ont déclaré Francesco Milleri, directeur général et vice-président de Luxottica, et Paul du Saillant, directeur général d'Essilor. "Dans le même temps, nous augmentons le rythme de notre intégration, accélérons notre digitalisation et lançons des innovations produit majeures qui vont pousser l'industrie vers l'avant", ont-ils ajouté.

Au sujet des synergies tirée de la fusion entre Essilor et Luxottica, le groupe a réitéré "sa confiance dans sa capacité à générer des synergies comprises entre 420 et 600 millions d'euros d'impact net sur le résultat opérationnel ajusté1 au cours de la période 2019-2023". "Les projets d'intégration existants ont progressé largement comme prévu au cours du premier semestre. De plus, une intensification de la collaboration entre les deux sociétés a conduit à l'ajout de nouveaux axes de travail", a pousuivi la société franco-italienne.

Le premier semestre d'EssilorLuxottica a été également été marqué par les péripéties entourant le rachat du distributeur d'optique néerlandais GrandVision.

EssilorLuxottica a intenté la semaine dernière une action en justice devant le tribunal de grande instance de Rotterdam afin d'obtenir des informations sur la façon dont GrandVision a géré ses activités pendant la crise du coronavirus, considérant que le groupe néerlandais refusait de lui communiquer ces informations. Jeudi, GrandVision a annoncé avoir initié une procédure d'arbitrage à la suite de l'action en justice intentée par le groupe franco-italien, initiative dénoncée jeudi soir par EssilorLuxottica.

La Commission européenne a par ailleurs ouvert en février une enquête approfondie sur ce projet de rachat et se donne jusqu'au 20 août pour rendre son verdict.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE ESSILOR:

https://www.essilor.com/fr/medias/communiques-de-presse/

