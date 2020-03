Essilorluxottica: départ de Laurent Vacherot, le directeur général d'Essilor

Paris (awp/afp) - Le leader mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé lundi s'être doté d'un nouveau directeur général pour Essilor, en replacement de Laurent Vacherot, notant la nécessité d'accélérer l'intégration entre Essilor et Luxottica.

Paul du Saillant, 61 ans, qui était depuis l'an dernier le directeur général délégué d'Essilor, succède à M. Vacherot, 64 ans, lequel a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, indique le groupe dans un communiqué.

"Au vu des récents changements mondiaux, il est devenu nécessaire pour Essilor d'accélérer son intégration avec Luxottica pour rendre la société plus résiliente, flexible et réactive", souligne le groupe, né de la fusion en 2018 du français Essilor et l'italien Luxottica.

En parallèle, le Conseil d'administration d'Essilor est réduit de 15 à cinq membres, dans le but de "simplifier les processus de décision et de réduire les doublons avec le Conseil d'administration d'EssilorLuxottica", selon ce communiqué.

Le mastodonte, qui a à sa tête le PDG et premier actionnaire, Leonardo Del Vecchio, et son vice-PDG délégué, Hubert Sagnières, doit se doter d'un directeur général d'ici à la fin de l'année.

Au terme d'un conflit de gouvernance, les dirigeants français et italien avaient conclu un accord en mai 2019, confiant davantage de responsabilités à Francesco Milleri, directeur général de Luxottica, et à Laurent Vacherot, et leur confiant la mise en oeuvre du processus d'intégration d'EssilorLuxottica.

En 2019, le géant a réalisé des ventes de plus de 17 milliards d'euros. En raison de la pandémie de Covid-19, il a récemment suspendu ses "investissements non-essentiels".

Par ailleurs, au vu de la pandémie, EssilorLuxottica a décidé de "réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant la distribution d'un dividende", n'excluant pas une annulation "selon l'évolution de la situation", indique-t-il lundi. Un dividende de 2,23 euros par action avait été évoqué lors de la présentation des résultats annuels, début mars.

