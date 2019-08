La valeur du jour à Paris - ESSILORLUXOTTICA : Third Point entre au capital et fait grimper le titre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica gagne 1,03% à 132,30 euros à Paris dans le sillage d’une information Reuters selon laquelle le fonds activiste américain Third Point LLC serait entré au capital. Une annonce de bon augure pour le spécialiste de l'optique ophtalmique, qui reste pénalisé par une crise au sein de sa gouvernance. Malgré une trêve signée en mai dernier par les différentes parties, aucune décision concrète décision n'a été dévoilée. Les investisseurs voient donc d'un bon oeil l'arrivée de Third Point au capital, qui pourrait servir d’aiguillon et inciter la direction à prendre des mesures.Selon l'agence de presse, Third Point a rencontré Leonardo Del Vecchio, président directeur général d'EssilorLuxottica et plus important actionnaire de la société. Les détails de cette rencontre et le niveau de la participation de Third Point dans EssilorLuxottica ne sont pas connus." Cette prise de participation intervient dans un contexte de " crise de la gouvernance " chez EssilorLuxottica ", a souligné Invest Securities.En effet, depuis la fusion l'an dernier, le groupe est sujet à des luttes de pouvoir entre le fondateur de Luxottica, Leonardo Del Vecchio, et le président d'Essilor, Hubert Sagnières. Celles-ci ont entraîné de nombreuses incertitudes et pénalisé le numéro un mondial de l'optique en Bourse.En mai dernier, un accord a toutefois été conclu pour mettre un terme aux problèmes de gouvernance.L'accord, qui règle tout différend existant entre les parties, pose également les bases d'une collaboration plus étroite entre le géant français des verres français Essilor et le lunetier italien Luxottica, qui poursuivent leur fusion.Concrètement, Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières, les co-PDG du groupe ont délégué à Francesco Milleri (Vice-Président et Directeur Général de Luxottica Group) et à Laurent Vacherot (Directeur Général d'Essilor International) la responsabilité de développer et mettre en œuvre de la stratégie et le processus d'intégration d'EssilorLuxottica."Ils ont pour mission d'accélérer la simplification du nouveau groupe par l'intégration des deux sociétés opérationnelles dans les 12 à 24 mois", avait alors précisé la société. Par ailleurs, la recherche d'un nouveau directeur général a été confirmée.