PRESSE: Le fonds activiste Third Point a pris une participation dans EssilorLuxottica

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement américain Third Point a pris une participation dans le groupe d'optique franco-italien EssilorLuxottica, a rapporté dimanche Reuters, citant des sources proches du dossier.

Selon l'agence, le fonds activiste dirigé par le financier Daniel Loeb a rencontré Leonardo Del Vecchio, PDG d'EssilorLuxottica et plus important actionnaire du groupe franco-italien, via sa holding Delfin, qui possède 31,4% du capital du groupe. Reuters indique que ni les détails de cette rencontre, ni le niveau de la participation prise par Third Point dans le capital d'EssilorLuxottica ne sont connus.

Contactées par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole d'EssilorLuxottica n'a pas fait de commentaire tandis qu'une porte-parole de Third Point n'était pas disponible dans l'immédiat.

Fruit de la fusion entre l'italien Luxottica et le français Essilor, EssilorLuxottica a été englué pendant de longs mois dans des conflits internes opposant les camps italiens et français pour le contrôle du nouvel ensemble. Une trêve a toutefois été signée en mai dernier, via un accord censé permettre de clore les différends sur la gouvernance.

Le fonds Third Point est connu pour avoir notamment poussé Nestlé à prendre des mesures pour améliorer son retour aux actionnaires et avoir contraint le producteur de soupe Campbell à élargir son conseil d'administration pour nommer deux administrateurs indépendants. Fin juin, Third Point avait exhorté le conglomérat industriel United Technologies à renoncer à son projet de fusion avec le groupe de défense Raytheon.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

Site Internet: https://www.reuters.com/article/us-essilorluxottica-thirdpoint-exclusive/exclusive-third-point-builds-stake-in-ray-ban-maker-essilorluxottica-sources-idUSKCN1VF0MS

Agefi-Dow Jones The financial newswire