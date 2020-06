Essity AB : Un support long terme à exploiter 08/06/2020 | 10:20 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 274SEK | Objectif : 300SEK | Stop : 260SEK | Seuil d'invalidation : 290SEK | Potentiel : 9.49% Essity AB (publ) revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 274 SEK pour viser les 300 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Essity AB représente actuellement 3.68 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 29/10/2019 au cours de 298.80 SEK. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 274.2 SEK, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 271.2 SEK, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits hygiéniques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ESSITY AB -5.86% 21 805 KIMBERLY-CLARK CORPORATION 1.26% 47 431 UNICHARM CORPORATION 10.22% 22 134 HENGAN INTERNATIONAL GROUP .. 13.06% 9 633 VINDA INTERNATIONAL HOLDING.. 73.84% 3 808 ONTEX GROUP NV -29.55% 1 209 ASALEO CARE LIMITED -3.30% 389 KP TISSUE INC. 12.44% 78

Données financières SEK USD EUR CA 2020 131 Mrd 14 293 M 12 675 M Résultat net 2020 11 783 M 1 283 M 1 137 M Dette nette 2020 40 699 M 4 430 M 3 929 M PER 2020 16,9x Rendement 2020 2,57% Capitalisation 200 Mrd 21 805 M 19 277 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,83x Nbr Employés 46 000 Flottant 93,9% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 322,00 SEK Dernier Cours de Cloture 284,10 SEK Ecart / Objectif Haut 34,8% Ecart / Objectif Moyen 13,3% Ecart / Objectif Bas -6,72% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Carl Magnus Groth President, Chief Executive Officer & Director Pär Boman Chairman Robert Sjöström President-Global Operational Services Fredrik Rystedt CFO, Executive VP & Head-Group Function Finance Annemarie Gardshol Independent Director