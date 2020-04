Pulp Friction : casse-tête aux frontières pour la matière première du papier toilettes

Si la circulation des personnes est sérieusement mise à mal dans l'espace Schengen, celle des marchandises est aussi problématique. Les règles adoptées en urgence sur les échanges ralentissent les trains de marchandises et les rotations maritimes. Le finlandais Metsä et le suédois Södra Cell ont tous deux des soucis avec des camions pris dans des embouteillages monstres aux frontières. Or la pâte qu'il expédient dans le monde entier permet de produire du papier toilette ou des couches pour bébés, deux des produits les plus recherchés en ce moment.

La distribution dispose actuellement de stocks en quantité, mais les soucis d'approvisionnement font craindre une production ralentie en cas de poursuite des quarantaines. Si les machines des transformateurs ne tournent pas à plein régime, les coûts risquent de s'en ressentir. "Normalement, vous n'avez pas à vous soucier du transport : est-il à l'heure ? Est-il en retard ? Est-il parti ? Est-il chargé ? Nous devons avoir plus de communication pour minimiser le risque", a déclaré à Reuters Ari Harmaala, directeur des ventes de Metsä Fibre, le numéro deux mondial.

Le marché européen du papier toilette a explosé en mars, ici la France (Source Reuters)

Pour respecter les délais, les fournisseurs de pâte à papier recherchent de nouveaux chauffeurs, mettent plus de camions sur les routes et redirigent les expéditions, a déclaré la société de données industrielles Pulp&Paper Industry Intelligence (PPI). Cela incite certains fournisseurs de pâte à papier à se tourner vers le rail pour les livraisons, selon Steven Sachoff, rédacteur en chef de PPI Europe. De nombreux chauffeurs de camion démissionnent également parce qu'ils ne veulent pas risquer de tomber malade loin de chez eux.

Metsä et Södra ont indiqué qu'il avaient pu fournir leurs clients dans les délais jusqu'ici. "Les produits de consommation sont tellement uniques à chaque entreprise que souvent, les ingrédients spécifiques nécessaires ne peuvent être fournis que par quelques fournisseurs", explique Michael Reynen, ancien développeur de produits Procter & Gamble en Europe. Fabriquée à partir de copeaux de bois ou de papier recyclé, la pâte de bois résineux coûte environ 455 USD la tonne et constitue un élément essentiel des tampons, des serviettes hygiéniques et des couches. Pour fabriquer du papier hygiénique, la pâte de bois tendre est combinée à la pâte de bois dur - fabriquée à partir d'arbres comme l'eucalyptus - qui coûte environ 565 USD la tonne.

Les fournisseurs de l'industrie des mouchoirs et du papier toilette ont signalé un accroissement de la demande. Selon PPI, cette hausse est la conséquence d'un rétrécissement des stocks. "Tous sont préoccupés par cette situation et veulent savoir quel genre de plan de guerre nous avons en cas de pénurie ou de retard", a déclaré à Reuters le directeur des ventes de Södra. Il y a un effet de thésaurisation.

P&G a confirmé récemment travailler à des cadences très élevées pour fournir les distributeurs. L'entreprise a même redémarré des lignes mises en sommeil, comme à Albany, en Géorgie, pour produire du papier-toilette. P&G et son concurrent Kimberly-Clark ont refusé de répondre à une question sur les perturbations dans leurs chaînes d'approvisionnement. Le suédois Essity, deuxième fabricant mondial de mouchoirs en papier, a aussi déclaré être confronté à des retards de transport, mais dispose actuellement de suffisamment de pâte à papier pour y faire face.

Un peu plus de 64 millions de tonnes de pâte à papier ont été produites l'année dernière, dont 38% ont été utilisées dans des produits comme le papier toilette, les essuie-tout et les mouchoirs, selon le Conseil des produits des pâtes et papiers. Les tampons, les couches et les serviettes hygiéniques nécessitent environ 5 à 6 millions de tonnes. La Chine est le plus gros consommateur de pâte à papier, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale.

Essity est une position du fonds Europa One et du portefeuille Europe PEA de Zonebourse.