12 septembre 2019 : Résultats consolidés du premier semestre 2019 groupe Esso S.A.F.

Les comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 30 juin 2019 sont établis suivant les normes IFRS. En particulier, la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/ premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. La performance économique et financière du groupe s'apprécie mieux à partir du résultat opérationnel ajusté, après élimination des effets stocks et autres éléments d'ajustement exceptionnels ou inhabituels et non récurrents, et du résultat net hors effets stocks.