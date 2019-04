Communiqué de Presse

La Défense, le 19 avril 2019

Redémarrage programmé de certaines unités de la raffinerie d'Esso Raffinage de Gravenchon

A partir du 20 avril 2019, certaines unités de la raffinerie d'Esso Raffinage de la plateforme de Gravenchon seront successivement redémarrées suite à leur arrêt programmé qui avait débuté le 25 février 2019.

Cet arrêt technique programmé a permis de réaliser des travaux d'inspection et d'entretien sur des équipements normalement en service. Il a également permis de renforcer la sécurité et de mettre en place de nouveaux projets visant à améliorer l'efficacité énergétique, les performances environnementales et la compétitivité du site.

Durant cet arrêt, environ 550 000 d'heures de travail ont été réalisées par 1 200 intervenants extérieurs présents en moyenne chaque jour sur la raffinerie.

La direction du Raffinage et ses employés s'engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ces redémarrages se déroulent en sécurité et en minimisant les nuisances.

La Plateforme de Gravenchon (Esso Raffinage et ExxonMobil Chemical France) emploie environ 2 200 personnes et 2 000 personnes d'entreprises extérieures interviennent en routine sur le site.

Depuis plus de 80 ans, la raffinerie de Gravenchon produit une large gamme de produits pétroliers : gaz, essences, carburéacteurs, gazoles et fiouls domestiques. Elle fabrique également des huiles de base, des spécialités et des matières premières pour la chimie.