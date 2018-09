ESSO S.A.F. : Communiqué sur les résultats consolidés du premier semestre 2018

Communiqué de Presse

Esso S.A.F.

Tour Manhattan

92095 Paris la Défense cedex

Cécile Dubourg : 01 49 67 93 48

Catherine Brun : 01 49 67 94 57

La Défense, le 12 septembre 2018

ESSO : RESULTATS CONSOLIDES DU PREMIER SEMESTRE 2018

Résultat opérationnel ajusté en perte de 132 M€ reflétant principalement les impacts de la détérioration des marges de raffinage par rapport au premier semestre 2017 et de l'arrêt pour entretien planifié de la raffinerie de Gravenchon.

Résultat net de 37 M€ tenant compte des effets stocks positifs pour 178 M€.

Environnement économique et performance opérationnelle

Le baril de Brent s'est échangé en moyenne à 70 $ (58 €) au premier semestre 2018 contre 52 $ (48 €) au premier semestre 2017.

En juin 2018, le prix moyen du baril de brent a été de 74 $ (64 €) contre 64 $ (54 €) en décembre 2017.

La parité euro-dollar s'est élevée à 1,21 $/€ (1,08 $/€ au premier semestre 2017).

La marge brute indicative de raffinage carburants et combustibles publiée par la Direction Générale de l'Energie et du Climat s'est établie en moyenne à 24 €/tonne (32 €/tonne au premier semestre 2017).

6,7 millions de tonnes de pétrole brut ont été traitées au cours du semestre, marqué par le grand arrêt pour maintenance programmée d'une partie de la raffinerie de Gravenchon. Au premier semestre 2017, la raffinerie de Fos-sur-Mer avait elle-même fait l'objet d'un grand arrêt pour maintenance programmée et 7,1 millions de tonnes avaient été traitées.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 7 008 millions d'euros, montrant une progression de 9 % par rapport au premier semestre 2017, essentiellement due à la hausse des prix des produits pétroliers. Les ventes totales de produits raffinés sont en baisse de 0,6 %. Les ventes sur le marché intérieur progressent de 5 % dans un contexte où le marché français se contracte de 1,4 % selon les statistiques publiées par le Comité Professionnel du Pétrole.

Résultats financiers consolidés

Le résultat opérationnel du premier semestre 2018 est un gain de 41 M€ incluant des effets stocks positifs de 178 M€. Le résultat opérationnel négatif de 50 M€ au premier semestre 2017 comprenait des effets stocks négatifs de 83 M€.

Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté est une perte de 132 M€ incluant des effets de change négatifs pour 13 M€. Le résultat opérationnel ajusté du premier semestre 2017 montrait un gain de 36 M€ incluant des effets de change positifs pour 15 M€.

La baisse de 168 M€ du résultat opérationnel ajusté par rapport au premier semestre 2017 reflète principalement la détérioration des marges de raffinage, la baisse des quantités de pétrole brut traité et la variation des effets de change.

Le résultat financier est positif de 8 M€. Il comprend 11 M€ de dividendes reçus de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un gain de 37 M€ contre une perte de 22 M€ au premier semestre 2017.

Au 30 juin 2018, les capitaux propres consolidés du groupe s'élèvent à 1 186 M€ avec une position financière nette positive de 109 M€. Le groupe n'a pas préfinancé ses engagements de retraite qui s'élèvent à 1 153 M€.

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et du dollar, à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d'énergies fossiles et conduira à plus long terme à une évolution de la structure des marchés fournis par le groupe, dont l'ampleur et le rythme de transition sont incertains. Dans ce contexte, Esso SAF poursuivra ses efforts pour améliorer sa compétitivité et optimiser ses actifs industriels. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) 1er semestre 2018 1er semestre 2017 Année 2017 Résultat opérationnel (1) 41 (50) 211 Produits et charges financiers 8 10 13 Impôts courants et différés (12) 18 (65) Résultat net des activités poursuivies 37 (22) 159 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés 0 0 0 Résultat net part du groupe (2) 37 (22) 159 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 6,7 7,1 16,1 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure sur les produits pétroliers) 7 008 6 425 13 141 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 12 234 12 306 25 428 Ventes, activités de distribution sur le marché intérieur (milliers de m3) 7 504 7 174 14 629 (1) Résultat opérationnel (A) 41 (50) 211 Effets stocks (B) 178 (83) 91 Autres éléments d'ajustement (C) (5) (3) (19) Résultat opérationnel ajusté (A)-(B)-(C) (132) 36 139 (2) Résultat net part du groupe (D) 37 (22) 159 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés (E) 0 0 0 Impôts courants et différés (F) (12) 18 (65) Effets stocks (G) 178 (83) 91 Impôt sur le résultat hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (H) 44 (15) (46) Résultat net hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (D)-(E)-(F)-(G)+(H) (85) 28 87

- Les comptes consolidés au 30 juin 2018 ont fait l'objet de l'examen limité des Commissaires aux comptes dont le rapport sera annexé au rapport financier semestriel d'Esso S.A.F. mis en ligne le 20 septembre 2018 sur le site internet https://corporate.esso.fr dans la rubrique informations réglementées conformément à l'article L 451-1-2 I du code monétaire et financier.

- Les comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 30 juin 2018 sont établis suivant les normes IFRS. En particulier, la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/ premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. La performance économique et financière du groupe s'apprécie mieux à partir du résultat opérationnel ajusté, après élimination des effets stocks et autres éléments d'ajustement exceptionnels ou inhabituels et non récurrents, et du résultat net hors effets stocks.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ESSO S.A.F. via Globenewswire